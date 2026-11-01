Resumo do concurso
Mega-Sena 3080 de domingo, 01/11: acumulou. As dezenas 13 – 17 – 28 – 29 – 39 – 58 foram sorteadas sem acertador da sena — prêmio vai a R$ 46 milhões.
- 01 Acumulou — nenhuma aposta acertou as 6 dezenas. Prêmio estimado de R$ 46 milhões para o concurso 3081
- 02 Dezenas: 13 – 17 – 28 – 29 – 39 – 58 | 29 apostas na quina (R$ 38.878,66 cada) | 3.133 na quadra (R$ 514,10 cada)
- 03 Próximo sorteio: Mega-Sena 3081 — terça-feira (04/11), prêmio estimado de R$ 46 milhões
A Mega-Sena 3080 de domingo (01/11) acumulou. As dezenas 13 – 17 – 28 – 29 – 39 – 58 foram sorteadas no Espaço da Sorte, em São Paulo, e nenhuma aposta acertou as seis dezenas. O prêmio segue crescendo — a estimativa para o concurso 3081 de terça (04/11) é de R$ 46 milhões. A arrecadação total do concurso foi de R$ 36.782.076,00.
Dezenas sorteadas — Mega-Sena 3080
13 – 17 – 28 – 29 – 39 – 58
Os números devem ser conferidos com o comprovante de aposta no portal oficial da Caixa Econômica Federal.
A Mega-Sena acumulou?
Sim. Nenhuma aposta acertou as seis dezenas. A estimativa de prêmio do próximo concurso da Mega-Sena é de R$ 46 milhões.
Teve ganhador na Mega-Sena hoje?
Não houve ganhadores na sena. 29 apostas acertaram cinco números (quina) e ganharam R$ 38.878,66 cada. 3.133 apostas acertaram quatro dezenas (quadra) e levarão R$ 514,10 cada.
Rateio — Mega-Sena 3080
- Sena (6 acertos): 0 apostas ganhadoras — acumulou
- Quina (5 acertos): 29 apostas ganhadoras — R$ 38.878,66 cada
- Quadra (4 acertos): 3.133 apostas ganhadoras — R$ 514,10 cada
Próximo concurso da Mega-Sena
O próximo sorteio é o 3081 e ele acontece na terça-feira, dia 04/11. O prêmio estimado é de R$ 46 milhões.
Como resgatar o prêmio
Prêmios até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou no portal Loterias Online da Caixa. Acima desse valor, o resgate é exclusivo em agências da Caixa, com documento de identidade, CPF e comprovante original. Valores acima de R$ 10.000 são pagos em até dois dias úteis. O prazo para retirada é de 90 dias — depois o valor vai para o FIES. Confira as regras em loterias.caixa.gov.br.
O que você precisa saber
Quais foram os números sorteados?
13 – 17 – 28 – 29 – 39 – 58.
A Mega-Sena acumulou?
Sim. Prêmio estimado de R$ 46 milhões para o próximo concurso.
Quando é o próximo sorteio?
Terça-feira, 04/11, às 21h.
Qual é o prazo para resgatar?
90 dias corridos a partir da data do sorteio.
Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança no portal Loterias Online da Caixa.
Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.