Resumo do concurso UAI Mega-Sena 3080 de domingo, 01/11: acumulou. As dezenas 13 – 17 – 28 – 29 – 39 – 58 foram sorteadas sem acertador da sena — prêmio vai a R$ 46 milhões. 01 Acumulou — nenhuma aposta acertou as 6 dezenas. Prêmio estimado de R$ 46 milhões para o concurso 3081

02 Dezenas: 13 – 17 – 28 – 29 – 39 – 58 | 29 apostas na quina (R$ 38.878,66 cada) | 3.133 na quadra (R$ 514,10 cada)

03 Próximo sorteio: Mega-Sena 3081 — terça-feira (04/11), prêmio estimado de R$ 46 milhões Fonte: Caixa Econômica Federal — Caixa Econômica Federal — Loterias Caixa . Confira o resultado oficial e o comprovante da aposta.

A Mega-Sena 3080 de domingo (01/11) acumulou. As dezenas 13 – 17 – 28 – 29 – 39 – 58 foram sorteadas no Espaço da Sorte, em São Paulo, e nenhuma aposta acertou as seis dezenas. O prêmio segue crescendo — a estimativa para o concurso 3081 de terça (04/11) é de R$ 46 milhões. A arrecadação total do concurso foi de R$ 36.782.076,00.

Dezenas sorteadas — Mega-Sena 3080

13 – 17 – 28 – 29 – 39 – 58

Resultado da Mega-Sena de hoje: veja números e rateio do concurso 3080 (domingo, 01/11)

Os números devem ser conferidos com o comprovante de aposta no portal oficial da Caixa Econômica Federal.

A Mega-Sena acumulou?

Sim. Nenhuma aposta acertou as seis dezenas. A estimativa de prêmio do próximo concurso da Mega-Sena é de R$ 46 milhões.

Teve ganhador na Mega-Sena hoje?

Não houve ganhadores na sena. 29 apostas acertaram cinco números (quina) e ganharam R$ 38.878,66 cada. 3.133 apostas acertaram quatro dezenas (quadra) e levarão R$ 514,10 cada.

Rateio — Mega-Sena 3080

Sena (6 acertos): 0 apostas ganhadoras — acumulou

0 apostas ganhadoras — acumulou Quina (5 acertos): 29 apostas ganhadoras — R$ 38.878,66 cada

29 apostas ganhadoras — R$ 38.878,66 cada Quadra (4 acertos): 3.133 apostas ganhadoras — R$ 514,10 cada

Próximo concurso da Mega-Sena

O próximo sorteio é o 3081 e ele acontece na terça-feira, dia 04/11. O prêmio estimado é de R$ 46 milhões.

Como resgatar o prêmio

Prêmios até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou no portal Loterias Online da Caixa. Acima desse valor, o resgate é exclusivo em agências da Caixa, com documento de identidade, CPF e comprovante original. Valores acima de R$ 10.000 são pagos em até dois dias úteis. O prazo para retirada é de 90 dias — depois o valor vai para o FIES. Confira as regras em loterias.caixa.gov.br.

O que você precisa saber

Quais foram os números sorteados?

13 – 17 – 28 – 29 – 39 – 58.

A Mega-Sena acumulou?

Sim. Prêmio estimado de R$ 46 milhões para o próximo concurso.

Quando é o próximo sorteio?

Terça-feira, 04/11, às 21h.

Qual é o prazo para resgatar?

90 dias corridos a partir da data do sorteio.

Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança no portal Loterias Online da Caixa.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.