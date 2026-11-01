Resumo do concurso
Timemania 2462 de domingo, 01/11: acumulou. Dezenas 02–22–31–44–45–59–73 e Time Sport/PE sorteados sem ganhador — prêmio vai a R$ 24,5 milhões.
- 01 Acumulou — nenhuma aposta acertou as 7 dezenas. Prêmio estimado de R$ 24,5 milhões para o concurso 2463
- 02 Dezenas: 02 – 22 – 31 – 44 – 45 – 59 – 73 | Time do Coração: Sport/PE
- 03 Próximo sorteio: Timemania 2463 — terça-feira (04/11), prêmio estimado de R$ 24,5 milhões
A Timemania 2462 de domingo (01/11) acumulou. As dezenas 02 – 22 – 31 – 44 – 45 – 59 – 73 foram sorteadas no Espaço da Sorte, em São Paulo, com Time do Coração Sport/PE, e nenhuma aposta acertou as sete dezenas. O prêmio segue crescendo — a estimativa para o concurso 2463 de terça (04/11) é de R$ 24,5 milhões. As apostas que acertaram o Time do Coração Sport/PE recebem R$ 8,50 fixos.
Dezenas sorteadas — Timemania 2462
02 – 22 – 31 – 44 – 45 – 59 – 73
Time do Coração: Sport/PE
Os números devem ser conferidos com o comprovante de aposta no portal oficial da Caixa Econômica Federal.
A Timemania acumulou?
Sim. Nenhuma aposta acertou as sete dezenas. A estimativa de prêmio do próximo concurso da Timemania é de R$ 24,5 milhões.
Teve ganhador na Timemania hoje?
Não houve ganhadores na faixa principal. ⚠️ Preencha o rateio completo das faixas 6 a 3 e Time do Coração antes de publicar.
Rateio — Timemania 2462
- 7 acertos: 0 apostas ganhadoras — acumulou
- 6 acertos: [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada
- 5 acertos: [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada
- 4 acertos: [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada
- 3 acertos: [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada
- Time do Coração (Sport/PE): [A CONFIRMAR] apostas — R$ 8,50 cada
Histórico recente da Timemania
- 2461 (29/10/2026): [A CONFIRMAR] | Time: [A CONFIRMAR] — insira antes de publicar
- 2460 (28/10/2026): [A CONFIRMAR] | Time: [A CONFIRMAR] — insira antes de publicar
- 2459 (25/10/2026): [A CONFIRMAR] | Time: [A CONFIRMAR] — insira antes de publicar
- 2457 (20/10/2026): 25 – 28 – 51 – 53 – 56 – 59 – 69 | Time: Porto Velho/RO — acumulou
- 2456 (18/10/2026): 01 – 16 – 18 – 22 – 41 – 57 – 70 | Time: Anápolis/GO — acumulou
Próximo concurso da Timemania
O próximo sorteio é o 2463 e ele acontece na terça-feira, dia 04/11. O prêmio estimado é de R$ 24,5 milhões.
Como resgatar o prêmio
Prêmios até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou no portal Loterias Online da Caixa. Acima desse valor, o resgate é exclusivo em agências da Caixa. O prazo é de 90 dias. Confira as regras em loterias.caixa.gov.br.
O que você precisa saber
Quais foram os números sorteados?
02 – 22 – 31 – 44 – 45 – 59 – 73 e Time do Coração Sport/PE.
A Timemania acumulou?
Sim. Prêmio estimado de R$ 24,5 milhões para o próximo concurso.
O que é o Time do Coração?
Você escolhe um dos 80 clubes — acertou o time sorteado (Sport/PE), leva R$ 8,50 fixos independente dos outros acertos.
Quando é o próximo sorteio?
Terça-feira, 04/11, às 21h.
Qual é o prazo para resgatar?
90 dias corridos a partir da data do sorteio.
Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança no portal Loterias Online da Caixa.
Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.