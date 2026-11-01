Resumo do concurso UAI Timemania 2462 de domingo, 01/11: acumulou. Dezenas 02–22–31–44–45–59–73 e Time Sport/PE sorteados sem ganhador — prêmio vai a R$ 24,5 milhões. 01 Acumulou — nenhuma aposta acertou as 7 dezenas. Prêmio estimado de R$ 24,5 milhões para o concurso 2463

02 Dezenas: 02 – 22 – 31 – 44 – 45 – 59 – 73 | Time do Coração: Sport/PE

03 Próximo sorteio: Timemania 2463 — terça-feira (04/11), prêmio estimado de R$ 24,5 milhões Fonte: Caixa Econômica Federal — Caixa Econômica Federal — Loterias Caixa . Confira o resultado oficial e o comprovante da aposta.

A Timemania 2462 de domingo (01/11) acumulou. As dezenas 02 – 22 – 31 – 44 – 45 – 59 – 73 foram sorteadas no Espaço da Sorte, em São Paulo, com Time do Coração Sport/PE, e nenhuma aposta acertou as sete dezenas. O prêmio segue crescendo — a estimativa para o concurso 2463 de terça (04/11) é de R$ 24,5 milhões. As apostas que acertaram o Time do Coração Sport/PE recebem R$ 8,50 fixos.

Dezenas sorteadas — Timemania 2462

02 – 22 – 31 – 44 – 45 – 59 – 73

Time do Coração: Sport/PE

Resultado da Timemania de hoje: veja números e rateio do concurso 2462 (domingo, 01/11)

Os números devem ser conferidos com o comprovante de aposta no portal oficial da Caixa Econômica Federal.

A Timemania acumulou?

Sim. Nenhuma aposta acertou as sete dezenas. A estimativa de prêmio do próximo concurso da Timemania é de R$ 24,5 milhões.

Teve ganhador na Timemania hoje?

Não houve ganhadores na faixa principal. ⚠️ Preencha o rateio completo das faixas 6 a 3 e Time do Coração antes de publicar.

Rateio — Timemania 2462

7 acertos: 0 apostas ganhadoras — acumulou

0 apostas ganhadoras — acumulou 6 acertos: [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada

[A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada 5 acertos: [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada

[A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada 4 acertos: [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada

[A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada 3 acertos: [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada

[A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada Time do Coração (Sport/PE): [A CONFIRMAR] apostas — R$ 8,50 cada

Histórico recente da Timemania

2461 (29/10/2026): [A CONFIRMAR] | Time: [A CONFIRMAR] — insira antes de publicar

2460 (28/10/2026): [A CONFIRMAR] | Time: [A CONFIRMAR] — insira antes de publicar

2459 (25/10/2026): [A CONFIRMAR] | Time: [A CONFIRMAR] — insira antes de publicar

2457 (20/10/2026): 25 – 28 – 51 – 53 – 56 – 59 – 69 | Time: Porto Velho/RO — acumulou

2456 (18/10/2026): 01 – 16 – 18 – 22 – 41 – 57 – 70 | Time: Anápolis/GO — acumulou

Próximo concurso da Timemania

O próximo sorteio é o 2463 e ele acontece na terça-feira, dia 04/11. O prêmio estimado é de R$ 24,5 milhões.

Como resgatar o prêmio

Prêmios até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou no portal Loterias Online da Caixa. Acima desse valor, o resgate é exclusivo em agências da Caixa. O prazo é de 90 dias. Confira as regras em loterias.caixa.gov.br.

O que você precisa saber

Quais foram os números sorteados?

02 – 22 – 31 – 44 – 45 – 59 – 73 e Time do Coração Sport/PE.

A Timemania acumulou?

Sim. Prêmio estimado de R$ 24,5 milhões para o próximo concurso.

O que é o Time do Coração?

Você escolhe um dos 80 clubes — acertou o time sorteado (Sport/PE), leva R$ 8,50 fixos independente dos outros acertos.

Quando é o próximo sorteio?

Terça-feira, 04/11, às 21h.

Qual é o prazo para resgatar?

90 dias corridos a partir da data do sorteio.

Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança no portal Loterias Online da Caixa.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.