Resumo executivo 🌊 Maior usina maremotriz do mundo Gera energia aproveitando o desnível natural de até 9 metros entre o oceano e o lago. ⚙️ Dez turbinas bulbo de 25,4 MW Hélices submersas geram eletricidade conforme a maré alta enche o reservatório. 🔄 Circulação de 160 milhões de m³ Troca diária de água limpa do mar renova e despolui a bacia do lago artificial. 🏗️ Retrofit de dique costeiro Estrutura construída diretamente sobre a barreira de contenção de 12,7 km criada em 1994.

Dez turbinas submersas aproveitam a força da água do mar para abastecer uma cidade e limpar uma baía poluída. Localizada na costa oeste da Coreia do Sul e gerida pela estatal K-water, a Usina Maremotriz do Lago Sihwa transformou um desastre ambiental em um marco de energia renovável.

Por que a força da maré consegue girar turbinas pesadas sem queimar combustível?

Imagine uma caixa d’água gigante no quintal conectada ao mar por um cano longo. Quando a maré sobe, o oceano fica mais alto que a caixa d’água, criando uma pressão imensa que empurra a água para dentro com muita força.

É exatamente essa diferença de altura que aciona o sistema. Conhecida como geração por maré enchente de sentido único, a água do Mar Amarelo passa com grande velocidade por turbinas do tipo bulbo instaladas no dique. Essa passagem mecânica faz girar geradores elétricos, convertendo a energia cinética da água em eletricidade para a rede nacional.

As dez unidades geradoras da usina possuem capacidade de 25,4 MW cada — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais são as especificações e capacidades técnicas da Usina de Sihwa?

Construída em um trecho do dique costeiro de 12,7 quilômetros, a obra exigiu o assentamento de blocos de concreto no fundo do mar para suportar turbinas e comportas de grande porte.

Capacidade instalada total: gera 254 megawatts de potência, superando os 240 megawatts da usina francesa de La Rance.

Conjunto gerador de turbinas: dez turbinas submersas do tipo bulbo com capacidade de 25,4 megawatts cada.

dez turbinas submersas do tipo bulbo com capacidade de 25,4 megawatts cada. Comportas de escoamento: oito comportas de controle tipo comporta vagão com dimensões de 12 por 12 metros.

oito comportas de controle tipo comporta vagão com dimensões de 12 por 12 metros. Volume diário de troca de água: movimenta cerca de 160 milhões de metros cúbicos de água a cada ciclo de maré.

movimenta cerca de 160 milhões de metros cúbicos de água a cada ciclo de maré. Geração anual estimada: produz 552,7 gigawatts-hora de eletricidade, suficiente para uma cidade de 500 mil habitantes.

Como a usina gera energia e limpa o lago ao mesmo tempo?

Na década de 1990, o fechamento do dique estagnou a água do lago, acumulando esgoto industrial. A solução foi abrir o dique e instalar turbinas para forçar a circulação marinha contínua.

Durante a maré alta, a água entra gerando energia através das turbinas. Na maré baixa, as oito comportas de escoamento se abrem totalmente, soltando a água do lago de volta para o oceano. Esse fluxo contínuo oxigena o reservatório e reduz a poluição orgânica de forma natural.

Etapa do Ciclo Estado dos Equipamentos Efeito Hidráulico e Ambiental 🌊 Maré Enchente (Entrada) Turbinas em operação e comportas fechadas Geração de 254 MW com entrada de água limpa e oxigenada 📉 Maré Vazante (Saída) Turbinas desligadas e 8 comportas abertas Escoamento rápido de sedimentos e renovação do volume do lago ⚖️ Nível Estabilizado Automação hidráulica com sensores de pressão Prevenção de inundações nas áreas agrícolas e urbanas vizinhas

Quais normas e padrões técnicos orientam projetos de usinas maremotrizes?

O projeto de estruturas marinhas de geração exige o cumprimento de especificações internacionais rígidas, como as normas do International Electrotechnical Commission (IEC 62600) para energia das marés e a ASCE 7 para cargas marítimas.

No Brasil, obras de contenção hidráulica e usinas costeiras seguem as diretrizes da ABNT NBR 6118 para estruturas de concreto armado expostas à névoa salina e as regulamentações da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).

As comportas regulam o fluxo de água entre o oceano e o reservatório durante o ciclo das marés — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando um especialista em engenharia hidráulica deve ser consultado?

Projetos que envolvem o barramento de corpos d’água marítimos ou fluviais exigem a atuação direta de um engenheiro hidráulico e de um engenheiro especialista em estruturas de concreto marinho.

A avaliação de erros de escoamento e a corrosão por sulfatos e cloretos evitam falhas catastróficas nas comportas. Intervenções sem modelagem hidrodinâmica podem causar assoreamento e destruir ecossistemas locais.