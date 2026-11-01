Resumo do concurso UAI Lotofácil 3819 de domingo, 01/11: acumulou. Nenhum apostador acertou as 15 dezenas — prêmio sobe para R$ 9,5 milhões para a segunda-feira. 01 Acumulou — nenhum apostador acertou os 15 números. Prêmio estimado de R$ 9,5 milhões para o concurso 3820

02 Dezenas: 01 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 22 – 24 – 25 | 128 apostas com 14 acertos (R$ 3.019,41 cada)

03 Próximo sorteio: Lotofácil 3820 — segunda-feira (03/11), prêmio estimado de R$ 9,5 milhões Fonte: Caixa Econômica Federal — Caixa Econômica Federal — Loterias Caixa . Confira o resultado oficial e o comprovante da aposta.

A Lotofácil 3819 de domingo (01/11) acumulou. As dezenas 01 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 22 – 24 – 25 foram sorteadas no Espaço da Sorte, em São Paulo, e nenhuma aposta brasileira acertou os 15 números. O prêmio sobe para R$ 9,5 milhões para o concurso 3820 de segunda (03/11). A faixa de 14 acertos teve 128 apostas ganhadoras, cada uma levando R$ 3.019,41.

Dezenas sorteadas — Lotofácil 3819

01 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 22 – 24 – 25

Resultado da Lotofácil de hoje: veja números e rateio do concurso 3819 (domingo, 01/11)

Os números devem ser conferidos com o comprovante de aposta no portal oficial da Caixa Econômica Federal.

A Lotofácil acumulou?

Sim. Nenhuma aposta brasileira acertou os 15 números. A estimativa de prêmio do próximo concurso da Lotofácil é de R$ 9,5 milhões.

Teve ganhador na Lotofácil hoje?

Não houve ganhadores na faixa de 15 acertos. 128 apostas acertaram 14 números e ganharam R$ 3.019,41 cada. Faixas de 13, 12 e 11 acertos — ⚠️ preencha os valores antes de publicar.

Ganhadores por faixa — Lotofácil 3819

15 acertos: 0 apostas ganhadoras — acumulou

14 acertos: 128 apostas ganhadoras — R$ 3.019,41 cada

13 acertos: [A CONFIRMAR] apostas — R$ 35,00 cada

12 acertos: [A CONFIRMAR] apostas — R$ 14,00 cada

11 acertos: [A CONFIRMAR] apostas — R$ 7,00 cada

Próximo concurso da Lotofácil

O próximo sorteio é o 3820 e ele acontece na segunda-feira, dia 03/11. O prêmio estimado é de R$ 9,5 milhões.

Como resgatar o prêmio

Prêmios até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou no portal Loterias Online da Caixa. Acima desse valor, o resgate é exclusivo em agências da Caixa. O prazo é de 90 dias. Confira as regras em loterias.caixa.gov.br.

O que você precisa saber

Quais foram os números sorteados?

01 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 22 – 24 – 25.

A Lotofácil acumulou?

Sim. Prêmio estimado de R$ 9,5 milhões para o próximo concurso.

Quando é o próximo sorteio?

Segunda-feira, 03/11, às 21h.

Qual é o prazo para resgatar?

90 dias corridos a partir da data do sorteio.

Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança no portal Loterias Online da Caixa.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.