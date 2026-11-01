Resumo do concurso UAI Quina 7157 de domingo, 01/11: acumulou. As dezenas 09 – 27 – 58 – 61 – 78 foram sorteadas sem acertador — prêmio vai a R$ 10,6 milhões. 01 Acumulou — nenhuma aposta acertou as 5 dezenas. Prêmio estimado de R$ 10,6 milhões para o concurso 7158

02 Dezenas: 09 – 27 – 58 – 61 – 78 | 59 apostas na quadra (R$ 8.217,06 cada) | 3.561 no terno (R$ 129,66 cada)

03 Próximo sorteio: Quina 7158 — segunda-feira (03/11), prêmio estimado de R$ 10,6 milhões Fonte: Caixa Econômica Federal — Caixa Econômica Federal — Loterias Caixa . Confira o resultado oficial e o comprovante da aposta.

A Quina 7157 de domingo (01/11) acumulou. As dezenas 09 – 27 – 58 – 61 – 78 foram sorteadas no Espaço da Sorte, em São Paulo, e nenhuma aposta acertou as cinco dezenas. O prêmio segue acumulando — a estimativa para o concurso 7158 de segunda (03/11) é de R$ 10,6 milhões.

Dezenas sorteadas — Quina 7157

09 – 27 – 58 – 61 – 78

Resultado da Quina de hoje: veja números e rateio do concurso 7157 (domingo, 01/11)

Os números devem ser conferidos com o comprovante de aposta no portal oficial da Caixa Econômica Federal.

A Quina acumulou?

Sim. Nenhuma aposta acertou as cinco dezenas. A estimativa de prêmio do próximo concurso da Quina é de R$ 10,6 milhões.

Teve ganhador na Quina hoje?

Não houve ganhadores na quina. 59 apostas acertaram quatro números (quadra) e ganharam R$ 8.217,06 cada. 3.561 apostas acertaram três dezenas (terno) e levarão R$ 129,66 cada. 96.212 apostas obtiveram dois acertos (duque) e receberão R$ 4,79 cada.

Rateio — Quina 7157

Quina (5 acertos): 0 apostas ganhadoras — acumulou

0 apostas ganhadoras — acumulou Quadra (4 acertos): 59 apostas ganhadoras — R$ 8.217,06 cada

59 apostas ganhadoras — R$ 8.217,06 cada Terno (3 acertos): 3.561 apostas ganhadoras — R$ 129,66 cada

3.561 apostas ganhadoras — R$ 129,66 cada Duque (2 acertos): 96.212 apostas ganhadoras — R$ 4,79 cada

Próximo concurso da Quina

O próximo sorteio é o 7158 e ele acontece na segunda-feira, dia 03/11. O prêmio estimado é de R$ 10,6 milhões.

Como resgatar o prêmio

Prêmios até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou no portal Loterias Online da Caixa. Acima desse valor, o resgate é exclusivo em agências da Caixa. O prazo é de 90 dias. Confira as regras em loterias.caixa.gov.br.

O que você precisa saber

Quais foram os números sorteados?

09 – 27 – 58 – 61 – 78.

A Quina acumulou?

Sim. Prêmio estimado de R$ 10,6 milhões para o próximo concurso.

Quando é o próximo sorteio?

Segunda-feira, 03/11, às 21h.

Qual é o prazo para resgatar?

90 dias corridos a partir da data do sorteio.

Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança no portal Loterias Online da Caixa.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.