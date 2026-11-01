Resumo do concurso
Quina 7157 de domingo, 01/11: acumulou. As dezenas 09 – 27 – 58 – 61 – 78 foram sorteadas sem acertador — prêmio vai a R$ 10,6 milhões.
- 01 Acumulou — nenhuma aposta acertou as 5 dezenas. Prêmio estimado de R$ 10,6 milhões para o concurso 7158
- 02 Dezenas: 09 – 27 – 58 – 61 – 78 | 59 apostas na quadra (R$ 8.217,06 cada) | 3.561 no terno (R$ 129,66 cada)
- 03 Próximo sorteio: Quina 7158 — segunda-feira (03/11), prêmio estimado de R$ 10,6 milhões
A Quina 7157 de domingo (01/11) acumulou. As dezenas 09 – 27 – 58 – 61 – 78 foram sorteadas no Espaço da Sorte, em São Paulo, e nenhuma aposta acertou as cinco dezenas. O prêmio segue acumulando — a estimativa para o concurso 7158 de segunda (03/11) é de R$ 10,6 milhões.
Dezenas sorteadas — Quina 7157
09 – 27 – 58 – 61 – 78
Os números devem ser conferidos com o comprovante de aposta no portal oficial da Caixa Econômica Federal.
A Quina acumulou?
Sim. Nenhuma aposta acertou as cinco dezenas. A estimativa de prêmio do próximo concurso da Quina é de R$ 10,6 milhões.
Teve ganhador na Quina hoje?
Não houve ganhadores na quina. 59 apostas acertaram quatro números (quadra) e ganharam R$ 8.217,06 cada. 3.561 apostas acertaram três dezenas (terno) e levarão R$ 129,66 cada. 96.212 apostas obtiveram dois acertos (duque) e receberão R$ 4,79 cada.
Rateio — Quina 7157
- Quina (5 acertos): 0 apostas ganhadoras — acumulou
- Quadra (4 acertos): 59 apostas ganhadoras — R$ 8.217,06 cada
- Terno (3 acertos): 3.561 apostas ganhadoras — R$ 129,66 cada
- Duque (2 acertos): 96.212 apostas ganhadoras — R$ 4,79 cada
Próximo concurso da Quina
O próximo sorteio é o 7158 e ele acontece na segunda-feira, dia 03/11. O prêmio estimado é de R$ 10,6 milhões.
Como resgatar o prêmio
Prêmios até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou no portal Loterias Online da Caixa. Acima desse valor, o resgate é exclusivo em agências da Caixa. O prazo é de 90 dias. Confira as regras em loterias.caixa.gov.br.
O que você precisa saber
Quais foram os números sorteados?
09 – 27 – 58 – 61 – 78.
A Quina acumulou?
Sim. Prêmio estimado de R$ 10,6 milhões para o próximo concurso.
Quando é o próximo sorteio?
Segunda-feira, 03/11, às 21h.
Qual é o prazo para resgatar?
90 dias corridos a partir da data do sorteio.
Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança no portal Loterias Online da Caixa.
Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.