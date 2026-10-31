Resumo do concurso UAI Super Sete 917 de sexta, 30/10: uma aposta de Deodápolis (MS) acertou as sete colunas e levou R$ 12.771.709,59 — sozinha. 01 1 ganhador em Deodápolis (MS) — aposta física levou R$ 12.771.709,59 (canal digital da Caixa — LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS)

02 Colunas: C1:1 / C2:9 / C3:2 / C4:9 / C5:4 / C6:6 / C7:5

03 Próximo sorteio: Super Sete 918 — segunda-feira (03/11), prêmio estimado de R$ [A CONFIRMAR] Fonte: Caixa Econômica Federal — Caixa Econômica Federal — Loterias Caixa . Confira os dados no resultado oficial.

A Super Sete 917 de sexta-feira (30/10) encerrou uma das maiores sequências de acúmulos da modalidade em 2026. Uma aposta de Deodápolis (MS), feita pelo canal digital da Caixa, acertou as sete colunas sorteadas e vai levar para casa R$ 12.771.709,59 — o prêmio inteiro, sem divisão.

Números sorteados por coluna — Super Sete 917

Coluna 1: 1

Coluna 2: 9

Coluna 3: 2

Coluna 4: 9

Coluna 5: 4

Coluna 6: 6

Coluna 7: 5

Os números devem ser conferidos com o comprovante de aposta no portal oficial da Caixa Econômica Federal.

A Super Sete acumulou?

Não. Uma aposta de Deodápolis (MS) acertou as sete colunas e encerrou a sequência de acúmulos. A estimativa de prêmio do próximo concurso é de R$ [A CONFIRMAR].

Teve ganhador na Super Sete hoje?

Uma aposta de Deodápolis (MS) acertou as sete colunas e vai levar R$ 12.771.709,59 sozinha.

Ganhadores por faixa — Super Sete 917

7 colunas certas: 1 aposta ganhadora — R$ 12.771.709,59 Deodápolis/MS (canal digital — Loterias em Canais Eletrônicos)

6 colunas certas: 4 apostas ganhadoras — R$ 16.873,79 cada

5 colunas certas: 93 apostas ganhadoras — R$ 1.036,79 cada

4 colunas certas: 1.579 apostas ganhadoras — R$ 61,06 cada

3 colunas certas: 13.568 apostas ganhadoras — R$ 6,00 cada

Próximo concurso da Super Sete

O próximo sorteio é o 918 e ele acontece na segunda-feira, dia 03/11. O prêmio estimado é de R$ [A CONFIRMAR].

Como resgatar o prêmio

Prêmios até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou no portal Loterias Online da Caixa. Acima desse valor, o resgate é exclusivo em agências da Caixa, com documento de identidade, CPF e comprovante original. Valores acima de R$ 10.000 são pagos em até dois dias úteis. O prazo para retirada é de 90 dias — depois o valor vai para o FIES. Confira as regras em loterias.caixa.gov.br.

O que você precisa saber

Quais foram os números sorteados?

C1:1 / C2:9 / C3:2 / C4:9 / C5:4 / C6:6 / C7:5.

A Super Sete acumulou?

Não. Uma aposta de Deodápolis (MS) levou R$ 12.771.709,59.

Quando é o próximo sorteio?

Segunda-feira, 03/11, às 21h.

Qual é o prazo para resgatar?

90 dias corridos a partir da data do sorteio.

Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança no portal Loterias Online da Caixa.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.