Resumo do concurso
Lotofácil 3818 de sexta, 30/10: duas apostas de Cuiabá (MT) e São Paulo (SP) dividiram R$ 2 milhões — cada uma leva R$ 881 mil.
- 012 ganhadores — Cuiabá/MT (Lotérica Porto) e São Paulo/SP (Bandeira da Sorte Loterias) levam R$ 881 mil cada
- 02Dezenas: 02 – 03 – 04 – 05 – 06 – 12 – 14 – 15 – 16 – 17 – 19 – 20 – 22 – 23 – 24
- 03Próximo sorteio: Lotofácil 3819 — domingo (01/11), às 11h, prêmio estimado de R$ 2 milhões
A Lotofácil 3818 de sexta-feira (30/10) entregou o prêmio para duas apostas. Uma da Cuiabá (MT), pela Lotérica Porto, e outra de São Paulo (SP), pela Bandeira da Sorte Loterias — cada uma vai levar R$ 881 mil após dividir o prêmio acumulado de R$ 2 milhões. Ambos os bilhetes eram do tipo simples com 15 dezenas, ao custo de R$ 3,50.
Dezenas sorteadas — Lotofácil 3818
02 – 03 – 04 – 05 – 06 – 12 – 14 – 15 – 16 – 17 – 19 – 20 – 22 – 23 – 24
Os números devem ser conferidos com o comprovante de aposta no portal oficial da Caixa Econômica Federal.
A Lotofácil acumulou?
Não. Duas apostas acertaram as 15 dezenas e o prêmio foi distribuído. A estimativa de prêmio do próximo concurso é de R$ 2 milhões.
Teve ganhador na Lotofácil hoje?
Duas apostas acertaram as 15 dezenas e vão levar para casa R$ 881 mil cada, sendo uma de Cuiabá (MT) e uma de São Paulo (SP). 389 apostas acertaram 14 números. As faixas de 13, 12 e 11 acertos também foram premiadas — preencha o rateio completo antes de publicar.
Ganhadores por faixa — Lotofácil 3818
- 15 acertos: 2 apostas ganhadoras — R$ 881 mil cada (⚠️ preencha o valor exato)
- Cuiabá/MT (Lotérica Porto)
- São Paulo/SP (Bandeira da Sorte Loterias)
- 14 acertos: [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada
- 13 acertos: [A CONFIRMAR] apostas — R$ 35,00 cada
- 12 acertos: [A CONFIRMAR] apostas — R$ 14,00 cada
- 11 acertos: [A CONFIRMAR] apostas — R$ 7,00 cada
Próximo concurso da Lotofácil
O próximo sorteio é o 3819 e ele acontece no domingo, dia 01/11, às 11h. O prêmio estimado é de R$ 2 milhões.
Como resgatar o prêmio
Prêmios até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou no portal Loterias Online da Caixa. Acima desse valor, o resgate é exclusivo em agências da Caixa, com documento de identidade, CPF e comprovante original. Valores acima de R$ 10.000 são pagos em até dois dias úteis. O prazo para retirada é de 90 dias — depois o valor vai para o FIES. Confira as regras em loterias.caixa.gov.br.
O que você precisa saber
Quais foram os números sorteados?
02 – 03 – 04 – 05 – 06 – 12 – 14 – 15 – 16 – 17 – 19 – 20 – 22 – 23 – 24.
A Lotofácil acumulou?
Não. Duas apostas acertaram as 15 dezenas — Cuiabá/MT e São Paulo/SP.
Quando é o próximo sorteio?
Domingo, 01/11, às 11h, com prêmio estimado de R$ 2 milhões.
Qual é o prazo para resgatar?
90 dias corridos a partir da data do sorteio.
Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança no portal Loterias Online da Caixa.
Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.