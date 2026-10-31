Resumo do concurso UAI Lotofácil 3818 de sexta, 30/10: duas apostas de Cuiabá (MT) e São Paulo (SP) dividiram R$ 2 milhões — cada uma leva R$ 881 mil. 01 2 ganhadores — Cuiabá/MT (Lotérica Porto) e São Paulo/SP (Bandeira da Sorte Loterias) levam R$ 881 mil cada

02 Dezenas: 02 – 03 – 04 – 05 – 06 – 12 – 14 – 15 – 16 – 17 – 19 – 20 – 22 – 23 – 24

03 Próximo sorteio: Lotofácil 3819 — domingo (01/11), às 11h, prêmio estimado de R$ 2 milhões Fonte: Caixa Econômica Federal — Caixa Econômica Federal — Loterias Caixa . Confira os dados no resultado oficial.

A Lotofácil 3818 de sexta-feira (30/10) entregou o prêmio para duas apostas. Uma da Cuiabá (MT), pela Lotérica Porto, e outra de São Paulo (SP), pela Bandeira da Sorte Loterias — cada uma vai levar R$ 881 mil após dividir o prêmio acumulado de R$ 2 milhões. Ambos os bilhetes eram do tipo simples com 15 dezenas, ao custo de R$ 3,50.

Dezenas sorteadas — Lotofácil 3818

02 – 03 – 04 – 05 – 06 – 12 – 14 – 15 – 16 – 17 – 19 – 20 – 22 – 23 – 24

Os números devem ser conferidos com o comprovante de aposta no portal oficial da Caixa Econômica Federal.

A Lotofácil acumulou?

Não. Duas apostas acertaram as 15 dezenas e o prêmio foi distribuído. A estimativa de prêmio do próximo concurso é de R$ 2 milhões.

Teve ganhador na Lotofácil hoje?

Duas apostas acertaram as 15 dezenas e vão levar para casa R$ 881 mil cada, sendo uma de Cuiabá (MT) e uma de São Paulo (SP). 389 apostas acertaram 14 números. As faixas de 13, 12 e 11 acertos também foram premiadas — preencha o rateio completo antes de publicar.

Ganhadores por faixa — Lotofácil 3818

15 acertos: 2 apostas ganhadoras — R$ 881 mil cada (⚠️ preencha o valor exato) Cuiabá/MT (Lotérica Porto) São Paulo/SP (Bandeira da Sorte Loterias)

14 acertos: [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada

13 acertos: [A CONFIRMAR] apostas — R$ 35,00 cada

12 acertos: [A CONFIRMAR] apostas — R$ 14,00 cada

11 acertos: [A CONFIRMAR] apostas — R$ 7,00 cada

Próximo concurso da Lotofácil

O próximo sorteio é o 3819 e ele acontece no domingo, dia 01/11, às 11h. O prêmio estimado é de R$ 2 milhões.

Como resgatar o prêmio

Prêmios até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou no portal Loterias Online da Caixa. Acima desse valor, o resgate é exclusivo em agências da Caixa, com documento de identidade, CPF e comprovante original. Valores acima de R$ 10.000 são pagos em até dois dias úteis. O prazo para retirada é de 90 dias — depois o valor vai para o FIES. Confira as regras em loterias.caixa.gov.br.

O que você precisa saber

Quais foram os números sorteados?

02 – 03 – 04 – 05 – 06 – 12 – 14 – 15 – 16 – 17 – 19 – 20 – 22 – 23 – 24.

A Lotofácil acumulou?

Não. Duas apostas acertaram as 15 dezenas — Cuiabá/MT e São Paulo/SP.

Quando é o próximo sorteio?

Domingo, 01/11, às 11h, com prêmio estimado de R$ 2 milhões.

Qual é o prazo para resgatar?

90 dias corridos a partir da data do sorteio.

Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança no portal Loterias Online da Caixa.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.