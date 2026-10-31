Resumo executivo 🏗️ Içamento único de 60.000 toneladas Capacidade de erguer o topo inteiro de uma plataforma petrolífera de uma só vez, eliminando anos de corte manual no mar. 🚢 Casco duplo de 382 metros Design em formato de U com fenda frontal de 122 metros que envolve as jaquetas de aço em alto-mar. 🎯 Posicionamento dinâmico DP3 Doze propulsores azimutais mantêm a embarcação imóvel sem necessidade de ancorar no fundo do oceano. ⚙️ Compensação hidráulica de ondas Cilindros de alta velocidade absorvem o balanço marítimo em tempo real para evitar impactos destrutivos durante o içamento.

Como o navio de casco catamarã duplo de 382 metros utiliza acionamento hidráulico de resposta rápida e posicionamento dinâmico para içar topsides inteiros em alto-mar.

Por que o içamento em peça única substituiu o desmonte tradicional de plataformas?

Em vez de enviar centenas de operários para fatiar uma estrutura de aço com maçaricos no meio do oceano, a engenharia offshore criou um navio capaz de erguer a plataforma inteira como um único bloco. Isso é chamado de método de içamento único (*single-lift*).

O Pioneering Spirit, projetado e operado pela empresa Allseas, possui uma fenda frontal de 122 metros de comprimento e 59 metros de largura em seu casco catamarã. A embarcação encaixa a plataforma nessa abertura e aciona vigas hidráulicas com compensação ativa de movimento, suportando módulos superiores de até 60.000 toneladas. Assim, um trabalho que levava meses é concluído em poucas horas.

As vigas hidráulicas distribuem a carga e permitem executar o içamento de módulos offshore de grande porte. — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais são as especificações técnicas do Pioneering Spirit?

As dimensões gigantescas da embarcação foram calculadas para operar nos ambientes marítimos mais severos do planeta, como o Mar do Norte, atendendo a rígidos critérios de estabilidade hidrodinâmica.

Capacidade de içamento de topsides: suporta até 60.000 toneladas métricas através de 16 vigas de içamento hidráulico equipadas com absorção de balanço em tempo real.

Comprimento total do navio: possui 382 metros de extensão, alcançando 477 metros quando equipado com a viga de lançamento de tubulações (*stinger*).

possui 382 metros de extensão, alcançando 477 metros quando equipado com a viga de lançamento de tubulações (*stinger*). Boca (largura total da estrutura): mede 124 metros de largura, o que garante estabilidade transversal sem ancoragem física no fundo marinho.

mede 124 metros de largura, o que garante estabilidade transversal sem ancoragem física no fundo marinho. Capacidade de içamento de jaquetes de aço: ergue até 20.000 toneladas pela popa utilizando duas guindastes basculantes articuladas de grande porte.

ergue até 20.000 toneladas pela popa utilizando duas guindastes basculantes articuladas de grande porte. Sistema de propulsão e geração elétrica: conta com 8 geradores MAN principais que somam 95 MW de potência para alimentar 12 propulsores azimutais de 6,0 MW cada.

Como o navio se mantém imóvel no oceano enquanto ergue 60 mil toneladas?

O navio posiciona sua fenda frontal ao redor das colunas da plataforma utilizando o sistema de posicionamento dinâmico DP3. Sensores de satélite e acústicos no leito marinho medem correntes e ventos, acionando os 12 propulsores azimutais para ajustar a posição da embarcação a cada fração de segundo.

Quando as vigas de içamento tocam a estrutura, o sistema hidráulico compensa o movimento das ondas em velocidade imediata. Assim que os pilares da plataforma são cortados, o navio descarrega milhares de toneladas de água de lastro em segundos, elevando a carga e evitando que o módulo balance de volta contra a base.

Parâmetro operacional Método tradicional (múltiplos módulos) Içamento único (Pioneering Spirit) ⏱️ Tempo de remoção offshore Vários meses a 3 anos no mar De 8 a 24 horas de operação direta 👷 Exposição de trabalhadores Centenas de milhares de horas em alto-mar Redução de até 80% do tempo exposto ao risco ⚖️ Carga máxima por manobra 10.000 a 14.000 toneladas (guindastes semi-submersíveis) Até 60.000 toneladas na fenda frontal

Quais normas internacionais regulam o descomissionamento de estruturas no mar?

As operações de içamento superpesado offshore seguem os padrões de garantia marítima da sociedade classificadora DNV (Det Norske Veritas), especificamente a norma DNV-ST-N001 para operações marinhas.

Além disso, diretrizes ambientais da IMO (Organização Marítima Internacional) e da convenção OSPAR exigem que o desmonte de estruturas petrolíferas desativadas minimize a poluição do leito marinho, tornando o içamento em peça única o método mais seguro e sustentável.

O posicionamento dinâmico usa sensores e propulsores para manter a embarcação na posição planejada. — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando consultar um engenheiro naval ou especialista em engenharia offshore?

O planejamento de manobras de transporte e remoção de módulos industriais sobre a água exige a consultoria especializada de um engenheiro naval ou engenheiro de estruturas offshore.

Esses profissionais realizam análises de estabilidade intacta e de avaria, além de simulações numéricas do comportamento do navio sob tempestades. Essa verificação prévia evita acidentes de colisão e garante a integridade da carga.