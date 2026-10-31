Como o navio de casco catamarã duplo de 382 metros utiliza acionamento hidráulico de resposta rápida e posicionamento dinâmico para içar topsides inteiros em alto-mar.
Por que o içamento em peça única substituiu o desmonte tradicional de plataformas?
Em vez de enviar centenas de operários para fatiar uma estrutura de aço com maçaricos no meio do oceano, a engenharia offshore criou um navio capaz de erguer a plataforma inteira como um único bloco. Isso é chamado de método de içamento único (*single-lift*).
O Pioneering Spirit, projetado e operado pela empresa Allseas, possui uma fenda frontal de 122 metros de comprimento e 59 metros de largura em seu casco catamarã. A embarcação encaixa a plataforma nessa abertura e aciona vigas hidráulicas com compensação ativa de movimento, suportando módulos superiores de até 60.000 toneladas. Assim, um trabalho que levava meses é concluído em poucas horas.
Quais são as especificações técnicas do Pioneering Spirit?
As dimensões gigantescas da embarcação foram calculadas para operar nos ambientes marítimos mais severos do planeta, como o Mar do Norte, atendendo a rígidos critérios de estabilidade hidrodinâmica.
Capacidade de içamento de topsides: suporta até 60.000 toneladas métricas através de 16 vigas de içamento hidráulico equipadas com absorção de balanço em tempo real.
- Comprimento total do navio: possui 382 metros de extensão, alcançando 477 metros quando equipado com a viga de lançamento de tubulações (*stinger*).
- Boca (largura total da estrutura): mede 124 metros de largura, o que garante estabilidade transversal sem ancoragem física no fundo marinho.
- Capacidade de içamento de jaquetes de aço: ergue até 20.000 toneladas pela popa utilizando duas guindastes basculantes articuladas de grande porte.
- Sistema de propulsão e geração elétrica: conta com 8 geradores MAN principais que somam 95 MW de potência para alimentar 12 propulsores azimutais de 6,0 MW cada.
Como o navio se mantém imóvel no oceano enquanto ergue 60 mil toneladas?
O navio posiciona sua fenda frontal ao redor das colunas da plataforma utilizando o sistema de posicionamento dinâmico DP3. Sensores de satélite e acústicos no leito marinho medem correntes e ventos, acionando os 12 propulsores azimutais para ajustar a posição da embarcação a cada fração de segundo.
Quando as vigas de içamento tocam a estrutura, o sistema hidráulico compensa o movimento das ondas em velocidade imediata. Assim que os pilares da plataforma são cortados, o navio descarrega milhares de toneladas de água de lastro em segundos, elevando a carga e evitando que o módulo balance de volta contra a base.
Quais normas internacionais regulam o descomissionamento de estruturas no mar?
As operações de içamento superpesado offshore seguem os padrões de garantia marítima da sociedade classificadora DNV (Det Norske Veritas), especificamente a norma DNV-ST-N001 para operações marinhas.
Além disso, diretrizes ambientais da IMO (Organização Marítima Internacional) e da convenção OSPAR exigem que o desmonte de estruturas petrolíferas desativadas minimize a poluição do leito marinho, tornando o içamento em peça única o método mais seguro e sustentável.
Quando consultar um engenheiro naval ou especialista em engenharia offshore?
O planejamento de manobras de transporte e remoção de módulos industriais sobre a água exige a consultoria especializada de um engenheiro naval ou engenheiro de estruturas offshore.
Esses profissionais realizam análises de estabilidade intacta e de avaria, além de simulações numéricas do comportamento do navio sob tempestades. Essa verificação prévia evita acidentes de colisão e garante a integridade da carga.
Contexto importante: Este artigo é informativo. Para projetos de descomissionamento marítimo, instalação de estruturas offshore ou movimentação de módulos portuários pesados, recomenda-se a avaliação de um engenheiro naval ou consultor em engenharia offshore, especialmente em cenários de risco de instabilidade hidrodinâmica, colapso estrutural e impacto ambiental marinho.