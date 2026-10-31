Resumo do concurso
Quina 7157 sorteia R$ 9,5 milhões neste domingo, 01/11, às 11h — prêmio cresceu após o concurso 7156 de sexta acumular com dezenas 12 – 16 – 59 – 60 – 71.
- 01R$ 9,5 milhões acumulados — no concurso 7156 de sexta (30/10), as dezenas 12 – 16 – 59 – 60 – 71 foram sorteadas sem ganhador
- 02Sorteio às 11h no Espaço da Sorte, São Paulo — transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube
- 03Apostas encerram às 9h nas lotéricas e no portal Loterias Online da Caixa
A Quina 7157 sorteia R$ 9,5 milhões neste domingo (01/11), às 11h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio cresceu após o concurso 7156 de sexta (30/10) acumular com as dezenas 12 – 16 – 59 – 60 – 71 sem nenhum acertador da quina.
Quando e onde acompanhar
O sorteio acontece às 11h no Espaço da Sorte, Avenida Paulista, 750, São Paulo. Acompanhe ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube.
Como fazer sua aposta
Na Quina, o apostador marca de cinco a 15 números entre os 80 do volante. A aposta mínima, com cinco dezenas, custa R$ 3,00. Aposte em qualquer lotérica ou no portal Loterias Online da Caixa até às 9h de hoje.
Faixas de premiação
- 5 acertos (quina): R$ 9,5 milhões estimados
- 4 acertos (quadra): valor rateado
- 3 acertos (terno): valor rateado
- 2 acertos (duque): valor rateado
Últimos concursos da Quina
- 7156 (30/10/2026): 12 – 16 – 59 – 60 – 71 — acumulou
- 7155 (29/10/2026): 14 – 29 – 53 – 55 – 72 — acumulou
- 7154 (29/10/2026): 06 – 08 – 41 – 44 – 45 ✅ 1 ganhador (Nova Granada/SP — R$ 2.645.625,01)
- 7153 (28/10/2026): 18 – 36 – 53 – 64 – 67 — acumulou
- 7151 (25/10/2026): 18 – 22 – 24 – 25 – 52 — acumulou
O histórico completo está em loterias.caixa.gov.br.
Como resgatar o prêmio
Prêmios até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou no portal Loterias Online da Caixa. Acima desse valor, o resgate é exclusivo em agências da Caixa. O prazo é de 90 dias. Confira as regras em loterias.caixa.gov.br.
O que você precisa saber
Qual é o prêmio da Quina 7157?
R$ 9,5 milhões estimados.
Quando acontece o sorteio?
Neste domingo, 01/11, às 11h.
Até quando posso apostar?
Até às 9h deste domingo.
Quando é o próximo sorteio após hoje?
Segunda-feira, 03/11, às 21h — concurso 7158.
Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança no portal Loterias Online da Caixa.
Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.