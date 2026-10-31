Resumo do concurso UAI Lotofácil 3819 sorteia R$ 2 milhões neste domingo, 01/11, às 11h — prêmio zerado após Cuiabá/MT e São Paulo/SP dividirem R$ 881 mil cada na sexta. 01 R$ 2 milhões em disputa — prêmio estimado após dois ganhadores levarem R$ 881 mil cada no concurso 3818 de sexta (30/10)

02 Sorteio às 11h no Espaço da Sorte, São Paulo — transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube

03 Apostas encerram às 9h nas lotéricas e no portal Loterias Online da Caixa Fonte: Caixa Econômica Federal — Caixa Econômica Federal — Loterias Caixa . Confira os dados no resultado oficial.

A Lotofácil 3819 chega neste domingo (01/11) com R$ 2 milhões em disputa. O prêmio foi zerado após o concurso 3818 de sexta (30/10) pagar R$ 881 mil para dois ganhadores: Cuiabá (MT), pela Lotérica Porto, e São Paulo (SP), pela Bandeira da Sorte Loterias, acertaram as dezenas 02 – 03 – 04 – 05 – 06 – 12 – 14 – 15 – 16 – 17 – 19 – 20 – 22 – 23 – 24.

Quando e onde acompanhar

O sorteio acontece às 11h no Espaço da Sorte, Avenida Paulista, 750, São Paulo. Acompanhe ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube.

Como fazer sua aposta

Na Lotofácil, o apostador marca de 15 a 20 números entre os 25 do volante. A aposta mínima, com 15 dezenas, custa R$ 3,50. Aposte em qualquer lotérica ou no portal Loterias Online da Caixa até às 9h de hoje.

Faixas de premiação

15 acertos: R$ 2 milhões estimados

14 acertos: valor rateado

13 acertos: R$ 35,00

12 acertos: R$ 14,00

11 acertos: R$ 7,00

Últimos concursos da Lotofácil

3818 (30/10/2026): 02 – 03 – 04 – 05 – 06 – 12 – 14 – 15 – 16 – 17 – 19 – 20 – 22 – 23 – 24 ✅ 2 ganhadores (Cuiabá/MT e São Paulo/SP — R$ 881 mil cada)

3817 (29/10/2026): 02 – 06 – 08 – 10 – 11 – 12 – 13 – 15 – 16 – 18 – 19 – 22 – 23 – 24 – 25 ✅ 1 ganhador (Rio de Janeiro/RJ — R$ 3.995.036,64)

3815 (28/10/2026): 03 – 05 – 06 – 09 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 19 – 23 – 25 ✅ 3 ganhadores

3814 (27/10/2026): 01 – 04 – 06 – 08 – 09 – 12 – 13 – 15 – 16 – 17 – 18 – 21 – 22 – 24 – 25 ✅ 2 ganhadores

3813 (25/10/2026): 04 – 05 – 06 – 08 – 10 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 20 – 22 – 23 – 25 — acumulou

O histórico completo está em loterias.caixa.gov.br.

Como resgatar o prêmio

Prêmios até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou no portal Loterias Online da Caixa. Acima desse valor, o resgate é exclusivo em agências da Caixa. O prazo é de 90 dias. Confira as regras em loterias.caixa.gov.br.

O que você precisa saber

Qual é o prêmio da Lotofácil 3819?

R$ 2 milhões estimados.

Quando acontece o sorteio?

Neste domingo, 01/11, às 11h.

Até quando posso apostar?

Até às 9h deste domingo.

Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança no portal Loterias Online da Caixa.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.