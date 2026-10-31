Resumo do concurso UAI Dia de Sorte 1337 sorteia R$ 1,5 milhão neste domingo, 01/11, às 11h — prêmio acumulado após o concurso 1336 de sexta acumular com Mês da Sorte Janeiro. 01 R$ 1,5 milhão acumulado — concurso 1336 de sexta (30/10) acumulou; dezenas 03–09–17–21–23–25–27 e Mês da Sorte Janeiro sorteados sem ganhador

02 Sorteio às 11h no Espaço da Sorte, São Paulo — transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube

03 Quem acertar o Mês da Sorte ganha R$ 2,50 fixos — independente dos demais acertos Fonte: Caixa Econômica Federal — Caixa Econômica Federal — Loterias Caixa . Confira os dados no resultado oficial.

O Dia de Sorte 1337 sorteia R$ 1,5 milhão neste domingo (01/11), às 11h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio está acumulado — o concurso 1336 de sexta (30/10) não teve ganhador das sete dezenas: os números 03 – 09 – 17 – 21 – 23 – 25 – 27 foram sorteados com Mês da Sorte Janeiro sem acertador da faixa principal. O Dia de Sorte acumula há várias semanas.

Quando e onde acompanhar

O sorteio acontece às 11h no Espaço da Sorte, Avenida Paulista, 750, São Paulo. Acompanhe ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube.

Como fazer sua aposta

No Dia de Sorte, o apostador marca de sete a 15 números entre os 31 do volante e escolhe um Mês da Sorte. A aposta mínima custa R$ 2,50. Quem acertar o Mês da Sorte recebe R$ 2,50 fixos. Aposte até às 9h de hoje.

Faixas de premiação

7 acertos: R$ 1,5 milhão estimado

6 acertos: valor rateado

5 acertos: R$ 25,00

4 acertos: R$ 5,00

Mês da Sorte: R$ 2,50 fixos

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O histórico completo está em loterias.caixa.gov.br.

Como resgatar o prêmio

Prêmios até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou no portal Loterias Online da Caixa. Acima desse valor, o resgate é exclusivo em agências da Caixa. O prazo é de 90 dias. Confira as regras em loterias.caixa.gov.br.

O que você precisa saber

Qual é o prêmio do Dia de Sorte 1337?

R$ 1,5 milhão estimado.

Quando acontece o sorteio?

Neste domingo, 01/11, às 11h.

O que é o Mês da Sorte?

Você escolhe um dos 12 meses — acertou o mês sorteado, leva R$ 2,50 fixos independente dos outros acertos.

Até quando posso apostar?

Até às 9h deste domingo.

Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança no portal Loterias Online da Caixa.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.