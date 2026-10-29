DIA DE SORTE 1335uai
Dia de Sorte 1335 sorteia prêmio acumulado nesta quinta-feira, 29/10 — sete números e um Mês da Sorte.
- 1 Prêmio acumulado 900 mil
- 2 Sorteio às 21h no Espaço da Sorte, São Paulo — transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube
- 3 Quem acertar o Mês da Sorte ganha R$ 2,50 fixos — independente dos demais acertos
O Dia de Sorte 1335 sorteia nesta quinta-feira (29/10), às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. O Dia de Sorte acumula desde o concurso 1329 de quinta (22/10) — Nova Bandeirantes (MT) foi o último ganhador confirmado.
Quando e onde acompanhar
O sorteio acontece às 21h no Espaço da Sorte, Avenida Paulista, 750, São Paulo. Acompanhe ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube.
Como fazer sua aposta
No Dia de Sorte, o apostador marca de sete a 15 números entre os 31 do volante e escolhe um Mês da Sorte. A aposta mínima custa R$ 2,50. Quem acertar o Mês da Sorte recebe R$ 2,50 fixos. Aposte em qualquer lotérica ou no portal Loterias Online da Caixa até às 19h de hoje.
Faixas de premiação
- 7 acertos: prêmio acumulado estimado — ⚠️ preencha antes de publicar
- 6 acertos: valor rateado
- 5 acertos: R$ 25,00
- 4 acertos: R$ 5,00
- Mês da Sorte: R$ 2,50 fixos
Últimos concursos do Dia de Sorte
- 1334 (29/10/2026): [A CONFIRMAR] | Mês da Sorte: [A CONFIRMAR] — insira antes de publicar
- 1333 (28/10/2026): 10 – 12 – 14 – 20 – 22 – 25 – 26 | Mês da Sorte: Abril — acumulou
- 1332 (27/10/2026): [A CONFIRMAR] | Mês da Sorte: [A CONFIRMAR] — acumulou
- 1331 (25/10/2026): [A CONFIRMAR] | Mês da Sorte: [A CONFIRMAR] — acumulou
- 1329 (22/10/2026): 01 – 06 – 07 – 09 – 25 – 29 – 31 | Mês da Sorte: Novembro ✅ 1 ganhador (Nova Bandeirantes/MT — R$ 245.525,63)
O histórico completo está em loterias.caixa.gov.br.
Como resgatar o prêmio
Prêmios até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou no portal Loterias Online da Caixa. Acima desse valor, o resgate é exclusivo em agências da Caixa. O prazo é de 90 dias. Confira as regras em loterias.caixa.gov.br.
O que você precisa saber
Qual é o prêmio do Dia de Sorte 1335?
[A CONFIRMAR] — atualize com o resultado do 1334 de quarta antes de publicar.
Quando acontece o sorteio?
Nesta quinta-feira, 29/10, às 21h.
O que é o Mês da Sorte?
Você escolhe um dos 12 meses — acertou o mês sorteado, leva R$ 2,50 fixos independente dos outros acertos.
Até quando posso apostar?
Até às 19h desta quinta-feira.
Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança no portal Loterias Online da Caixa.
Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.