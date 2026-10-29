MEGA-SENA 3078uai
Mega-Sena 3078 sorteia R$ 2,5 milhões nesta quinta-feira, 29/10 — 4º sorteio da Mega Semana, prêmio zerado após recorde histórico de R$ 324,8 mi.
- 1 R$ 2,5 milhões em disputa — prêmio zerado após Rondonópolis (MT) levar R$ 324.898.791,61 no concurso 3077 de quarta (29/10)
- 2 Aposte até às 20h nas lotéricas ou no portal Loterias Online da Caixa — concurso 3078 da Mega Semana
- 3 Resta 1 sorteio da Mega Semana após hoje — sexta-feira (31/10), concurso 3079
A Mega-Sena 3078 sorteia R$ 2,5 milhões nesta quinta-feira (29/10), às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo — é o 4º dos cinco sorteios consecutivos da Mega Semana 2026. O prêmio foi zerado após o concurso 3077 de quarta (29/10) entregar o maior prêmio da história dos sorteios regulares da Mega-Sena: uma aposta de Rondonópolis (MT) acertou as dezenas 02 – 14 – 18 – 31 – 35 – 40 e vai levar R$ 324.898.791,61.
Atenção: apostas encerram às 20h
As apostas encerram às 20h — uma hora antes do sorteio. Faça a sua em qualquer lotérica ou no portal Loterias Online da Caixa.
Como fazer sua aposta
A aposta mínima tem seis dezenas e custa R$ 6. A probabilidade de acertar as seis dezenas com um jogo simples é de 1 em 50.063.860.
Mega Semana 2026 — histórico e calendário
- 3075 (26/10/2026): 02 – 03 – 20 – 25 – 39 – 57 — acumulou
- 3076 (28/10/2026): 06 – 30 – 32 – 38 – 49 – 57 — acumulou
- 3077 (29/10/2026): 02 – 14 – 18 – 31 – 35 – 40 ✅ 1 ganhador (Rondonópolis/MT — R$ 324.898.791,61)
- 3078 (29/10/2026): hoje — R$ 2,5 milhões
- 3079 (31/10/2026): sexta-feira — último sorteio da Mega Semana
O histórico completo está em loterias.caixa.gov.br.
Como resgatar o prêmio
Prêmios até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou no portal Loterias Online da Caixa. Acima desse valor, o resgate é exclusivo em agências da Caixa. Valores acima de R$ 10.000 são pagos em até dois dias úteis. O prazo é de 90 dias. Confira as regras em loterias.caixa.gov.br.
O que você precisa saber
Qual é o prêmio da Mega-Sena 3078?
R$ 2,5 milhões estimados.
Quando acontece o sorteio?
Nesta quinta-feira, 29/10, às 21h.
Até quando posso apostar?
Até às 20h desta quinta-feira — uma hora antes do sorteio.
Quem ganhou o prêmio histórico de R$ 324 mi?
Uma aposta de Rondonópolis (MT) acertou as seis dezenas do concurso 3077 de quarta (29/10).
Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança no portal Loterias Online da Caixa.
Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.