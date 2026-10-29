MEGA-SENA 3078 uai Mega-Sena 3078 sorteia R$ 2,5 milhões nesta quinta-feira, 29/10 — 4º sorteio da Mega Semana, prêmio zerado após recorde histórico de R$ 324,8 mi. 1 R$ 2,5 milhões em disputa — prêmio zerado após Rondonópolis (MT) levar R$ 324.898.791,61 no concurso 3077 de quarta (29/10)

2 Aposte até às 20h nas lotéricas ou no portal Loterias Online da Caixa — concurso 3078 da Mega Semana

3 Resta 1 sorteio da Mega Semana após hoje — sexta-feira (31/10), concurso 3079

A Mega-Sena 3078 sorteia R$ 2,5 milhões nesta quinta-feira (29/10), às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo — é o 4º dos cinco sorteios consecutivos da Mega Semana 2026. O prêmio foi zerado após o concurso 3077 de quarta (29/10) entregar o maior prêmio da história dos sorteios regulares da Mega-Sena: uma aposta de Rondonópolis (MT) acertou as dezenas 02 – 14 – 18 – 31 – 35 – 40 e vai levar R$ 324.898.791,61.

Atenção: apostas encerram às 20h

As apostas encerram às 20h — uma hora antes do sorteio. Faça a sua em qualquer lotérica ou no portal Loterias Online da Caixa.

Como fazer sua aposta

A aposta mínima tem seis dezenas e custa R$ 6. A probabilidade de acertar as seis dezenas com um jogo simples é de 1 em 50.063.860.

Mega Semana 2026 — histórico e calendário

3075 (26/10/2026): 02 – 03 – 20 – 25 – 39 – 57 — acumulou

3076 (28/10/2026): 06 – 30 – 32 – 38 – 49 – 57 — acumulou

3077 (29/10/2026): 02 – 14 – 18 – 31 – 35 – 40 ✅ 1 ganhador (Rondonópolis/MT — R$ 324.898.791,61)

3078 (29/10/2026): hoje — R$ 2,5 milhões

— R$ 2,5 milhões 3079 (31/10/2026): sexta-feira — último sorteio da Mega Semana

O histórico completo está em loterias.caixa.gov.br.

Como resgatar o prêmio

Prêmios até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou no portal Loterias Online da Caixa. Acima desse valor, o resgate é exclusivo em agências da Caixa. Valores acima de R$ 10.000 são pagos em até dois dias úteis. O prazo é de 90 dias. Confira as regras em loterias.caixa.gov.br.

O que você precisa saber

Qual é o prêmio da Mega-Sena 3078?

R$ 2,5 milhões estimados.

Quando acontece o sorteio?

Nesta quinta-feira, 29/10, às 21h.

Até quando posso apostar?

Até às 20h desta quinta-feira — uma hora antes do sorteio.

Quem ganhou o prêmio histórico de R$ 324 mi?

Uma aposta de Rondonópolis (MT) acertou as seis dezenas do concurso 3077 de quarta (29/10).

Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança no portal Loterias Online da Caixa.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.