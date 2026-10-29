TIMEMANIA 2461 uai Timemania 2461 sorteia nesta quinta-feira, 29/10 — concurso adiado para esta quinta por problemas técnicos. Prêmio estimado em R$ 23 milhões. 1 R$ 23 milhões em disputa — Timemania acumula há vários concursos sem ganhador das sete dezenas

2 Sorteio às 21h no Espaço da Sorte, São Paulo — transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube

3 Quem acertar o Time do Coração ganha R$ 8,50 fixos — independente dos demais acertos

A Timemania 2461 sorteia nesta quinta-feira (29/10), às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. O sorteio foi adiado de terça para quinta por problemas técnicos. O prêmio estimado é de R$ 23 milhões — acumulado após vários concursos consecutivos sem ganhador da faixa principal. O concurso 2460 de terça (28/10) — insira as dezenas e o Time do Coração antes de publicar. No concurso 2457 de terça (20/10), as dezenas 25 – 28 – 51 – 53 – 56 – 59 – 69 com Time do Coração Porto Velho/RO foram sorteadas sem ganhador.

Quando e onde acompanhar

O sorteio acontece às 21h no Espaço da Sorte, Avenida Paulista, 750, São Paulo. Acompanhe ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube.

Como fazer sua aposta

Na Timemania, o apostador marca de 10 a 20 números entre os 80 do volante e escolhe um Time do Coração entre os 80 clubes participantes. A aposta simples custa R$ 3,00. Quem acertar o Time do Coração recebe R$ 8,50 fixos. Aposte em qualquer lotérica ou no portal Loterias Online da Caixa até às 19h de hoje.

Faixas de premiação

7 acertos: R$ 23 milhões estimados

6 acertos: valor rateado

5 acertos: valor rateado

4 acertos: valor rateado

3 acertos: valor rateado

Time do Coração: R$ 8,50 fixos

Últimos concursos da Timemania

2460 (28/10/2026): [A CONFIRMAR] | Time: [A CONFIRMAR] — insira antes de publicar

2459 (25/10/2026): [A CONFIRMAR] | Time: [A CONFIRMAR] — insira antes de publicar

2458 (22/10/2026): [A CONFIRMAR] | Time: [A CONFIRMAR] — acumulou

2457 (20/10/2026): 25 – 28 – 51 – 53 – 56 – 59 – 69 | Time: Porto Velho/RO — acumulou

2456 (18/10/2026): 01 – 16 – 18 – 22 – 41 – 57 – 70 | Time: Anápolis/GO — acumulou

O histórico completo está em loterias.caixa.gov.br.

Como resgatar o prêmio

Prêmios até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou no portal Loterias Online da Caixa. Acima desse valor, o resgate é exclusivo em agências da Caixa. O prazo é de 90 dias. Confira as regras em loterias.caixa.gov.br.

O que você precisa saber

Qual é o prêmio da Timemania 2461?

R$ 23 milhões estimados.

Por que o sorteio é hoje, quinta-feira?

O concurso foi adiado de terça para quinta por problemas técnicos da Caixa.

O que é o Time do Coração?

Você escolhe um dos 80 clubes participantes — acertou o time sorteado, leva R$ 8,50 fixos.

Até quando posso apostar?

Até às 19h desta quinta-feira.

Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança no portal Loterias Online da Caixa.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.sabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.