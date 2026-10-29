+MILIONÁRIA 403uai
+Milionária 403 sorteia R$ 109 milhões nesta quinta-feira, 29/10 — sorteio adiado de quarta para quinta por problemas técnicos. Seis dezenas e dois trevos.
- 1 R$ 109 milhões acumulados — a +Milionária segue sem acertador da faixa principal há vários concursos
- 2 Sorteio às 21h no Espaço da Sorte, São Paulo — transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube
- 3 10 faixas de premiação — quem acertar apenas os 2 trevos sem nenhuma dezena também leva prêmio
A +Milionária 403 sorteia R$ 109 milhões nesta quinta-feira (29/10), às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. O sorteio foi adiado de quarta (29/10) para quinta por problemas técnicos da Caixa. O prêmio segue crescendo — o concurso 402 de quarta (29/10) acumulou: insira as dezenas e os trevos antes de publicar. A +Milionária garante prêmio mínimo de R$ 10 milhões mesmo em caso de acúmulo e é a mais difícil das loterias da Caixa — 1 chance em 250 milhões para a faixa principal.
Quando e onde acompanhar
O sorteio acontece às 21h no Espaço da Sorte, Avenida Paulista, 750, São Paulo. Acompanhe ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube.
Como fazer sua aposta
Na +Milionária, o apostador marca de seis a 12 números entre os 50 do volante e escolhe de dois a seis trevos entre os seis disponíveis. A aposta simples (6 dezenas + 2 trevos) custa R$ 6,00. Aposte em qualquer lotérica ou no portal Loterias Online da Caixa até às 19h de hoje.
Faixas de premiação
- 6 acertos + 2 trevos: R$ 109 milhões estimados
- 6 acertos + 1 trevo: valor rateado
- 6 acertos: valor rateado
- 5 acertos + 2 trevos: valor rateado
- 5 acertos + 1 trevo: valor rateado
- 5 acertos: valor rateado
- 4 acertos: valor rateado
- 3 acertos + 2 trevos: valor rateado
- 2 acertos + 2 trevos: valor rateado
- 0 acertos + 2 trevos: valor rateado
Últimos concursos da +Milionária
- 402 (29/10/2026): [A CONFIRMAR] | Trevos: [A CONFIRMAR] — insira antes de publicar
- 401 (25/10/2026): [A CONFIRMAR] | Trevos: [A CONFIRMAR] — insira antes de publicar
- 400 (21/10/2026): [A CONFIRMAR] | Trevos: [A CONFIRMAR] — acumulou
- 399 (18/10/2026): 36 – 40 – 42 – 43 – 46 – 49 | Trevos: 1 e 2 — acumulou
- 398 (14/10/2026): 03 – 04 – 05 – 31 – 38 – 41 — acumulou
O histórico completo está em loterias.caixa.gov.br.
Como resgatar o prêmio
Prêmios até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou no portal Loterias Online da Caixa. Acima desse valor, o resgate é exclusivo em agências da Caixa. O prazo é de 90 dias. Confira as regras em loterias.caixa.gov.br.
O que você precisa saber
Qual é o prêmio da +Milionária 403?
R$ 109 milhões estimados.
Por que o sorteio é hoje, quinta-feira?
O concurso foi adiado de quarta para quinta por problemas técnicos da Caixa.
Qual é a chance de ganhar o prêmio principal?
1 em 250 milhões — a mais difícil das loterias da Caixa. Mas há 10 faixas de premiação.
Até quando posso apostar?
Até às 19h desta quinta-feira.
Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança no portal Loterias Online da Caixa.
Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.