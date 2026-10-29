LOTOFÁCIL 3817 uai Lotofácil 3817 sorteia R$ 2 milhões nesta quinta-feira, 29/10 — prêmio estimado após os resultados do concurso 3816 de quarta-feira. 1 R$ 5 milhões em disputa — preencha com o prêmio correto após resultado do 3816 de quarta

2 Sorteio às 21h no Espaço da Sorte, São Paulo — transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube

3 Apostas encerram às 19h nas lotéricas e no portal Loterias Online da Caixa

A Lotofácil 3817 sorteia nesta quinta-feira (29/10), às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio estimado é de R$ 5 milhões . Esta semana a Lotofácil entregou prêmios nos dois concursos anteriores: o 3815 de terça (28/10) pagou R$ 432.535,38 para três apostas (Salvador/BA, Brusque/SC e Iporá do Oeste/SC) com dezenas 03 – 05 – 06 – 09 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 19 – 23 – 25; o 3814 de segunda (27/10) pagou R$ 2.134.251,70 para duas apostas (Santana/AP e Belo Horizonte/MG).

Quando e onde acompanhar

O sorteio acontece às 21h no Espaço da Sorte, Avenida Paulista, 750, São Paulo. Acompanhe ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube.

Como fazer sua aposta

Na Lotofácil, o apostador marca de 15 a 20 números entre os 25 do volante. A aposta mínima, com 15 dezenas, custa R$ 3,50. Aposte em qualquer lotérica ou no portal Loterias Online da Caixa até às 19h de hoje.

Faixas de premiação

15 acertos: R$ 2 milhões estimados

14 acertos: valor rateado

13 acertos: R$ 35,00

12 acertos: R$ 14,00

11 acertos: R$ 7,00

Últimos concursos da Lotofácil

3816 (29/10/2026): [A CONFIRMAR] — insira dezenas e resultado antes de publicar

3815 (28/10/2026): 03 – 05 – 06 – 09 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 19 – 23 – 25 ✅ 3 ganhadores (Salvador/BA, Brusque/SC e Iporá do Oeste/SC — R$ 432.535,38 cada)

3814 (27/10/2026): 01 – 04 – 06 – 08 – 09 – 12 – 13 – 15 – 16 – 17 – 18 – 21 – 22 – 24 – 25 ✅ 2 ganhadores (Santana/AP e Belo Horizonte/MG — R$ 2.134.251,70 cada)

3813 (25/10/2026): 04 – 05 – 06 – 08 – 10 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 20 – 22 – 23 – 25 — acumulou

3812 (23/10/2026): [A CONFIRMAR dezenas] ✅ 4 ganhadores

O histórico completo está em loterias.caixa.gov.br.

Como resgatar o prêmio

Prêmios até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou no portal Loterias Online da Caixa. Acima desse valor, o resgate é exclusivo em agências da Caixa. O prazo é de 90 dias. Confira as regras em loterias.caixa.gov.br.

O que você precisa saber

Qual é o prêmio da Lotofácil 3817?

R$ 2 milhões estimados — ⚠️ atualize com o resultado do 3816 de quarta.

Quando acontece o sorteio?

Nesta quinta-feira, 29/10, às 21h.

Até quando posso apostar?

Até às 19h desta quinta-feira.

Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança no portal Loterias Online da Caixa.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.