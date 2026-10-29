QUINA 7155uai
Quina 7155 sorteia R$ 7,2 milhões nesta quinta-feira, 29/10 — prêmio estimado após Nova Granada (SP) levar R$ 2,6 mi no concurso 7154 de quarta.
- 1 R$ 7,2 milhões em disputa — prêmio estimado após aposta de Nova Granada (SP) levar R$ 2,6 mi no 7154 de quarta (29/10)
- 2 Sorteio às 21h no Espaço da Sorte, São Paulo — transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube
- 3 Apostas encerram às 19h nas lotéricas e no portal Loterias Online da Caixa
A Quina 7155 sorteia R$ 7,2 milhões nesta quinta-feira (29/10), às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio cresceu após o concurso 7154 de quarta (29/10) pagar R$ 2.645.625,01 para uma aposta de Nova Granada (SP) — as dezenas 06 – 08 – 41 – 44 – 45 encerraram a sequência de acúmulos. O prêmio estimado do 7155 é o resultado da arrecadação acrescida pelo reinício do ciclo.
Quando e onde acompanhar
O sorteio acontece às 21h no Espaço da Sorte, Avenida Paulista, 750, São Paulo. Acompanhe ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube.
Como fazer sua aposta
Na Quina, o apostador marca de cinco a 15 números entre os 80 do volante. A aposta mínima, com cinco dezenas, custa R$ 3,00. Aposte em qualquer lotérica ou no portal Loterias Online da Caixa até às 19h de hoje.
Faixas de premiação
- 5 acertos (quina): R$ 7,2 milhões estimados
- 4 acertos (quadra): valor rateado
- 3 acertos (terno): valor rateado
- 2 acertos (duque): valor rateado
Últimos concursos da Quina
- 7154 (29/10/2026): 06 – 08 – 41 – 44 – 45 ✅ 1 ganhador (Nova Granada/SP — R$ 2.645.625,01)
- 7153 (28/10/2026): 18 – 36 – 53 – 64 – 67 — acumulou
- 7152 (27/10/2026): [A CONFIRMAR] — insira dezenas antes de publicar
- 7151 (25/10/2026): 18 – 22 – 24 – 25 – 52 — acumulou
- 7150 (23/10/2026): [A CONFIRMAR dezenas] ✅ 2 ganhadores (Uberaba/MG e São Paulo/SP — R$ 29.288.347,96 cada)
O histórico completo está em loterias.caixa.gov.br.
Como resgatar o prêmio
Prêmios até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou no portal Loterias Online da Caixa. Acima desse valor, o resgate é exclusivo em agências da Caixa. O prazo é de 90 dias. Confira as regras em loterias.caixa.gov.br.
O que você precisa saber
Qual é o prêmio da Quina 7155?
R$ 7,2 milhões estimados.
Quando acontece o sorteio?
Nesta quinta-feira, 29/10, às 21h.
Até quando posso apostar?
Até às 19h desta quinta-feira.
Quando é o próximo sorteio após hoje?
Sexta-feira, 31/10, às 21h — concurso 7156.
Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança no portal Loterias Online da Caixa.
Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.