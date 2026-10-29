QUINA 7154 uai Quina 7154 de quinta, 29/10: uma aposta de Nova Granada (SP) acertou as cinco dezenas e levou R$ 2.645.625,01. 1 1 ganhador em Nova Granada (SP) — aposta única levou R$ 2.645.625,01

2 Dezenas: 06 – 08 – 41 – 44 – 45

3 Próximo sorteio: Quina 7155 — quinta-feira (30/10), prêmio estimado de R$ 7,2 milhões

A Quina 7154 de quinta-feira (29/10) foi para Nova Granada (SP). Uma única aposta acertou as cinco dezenas e vai levar para casa R$ 2.645.625,01 — o prêmio acumulado de R$ 2,7 milhões desde o concurso 7153 de terça (28/10), quando as dezenas 18 – 36 – 53 – 64 – 67 foram sorteadas sem ganhador.

Dezenas sorteadas — Quina 7154

06 – 08 – 41 – 44 – 45

Os números devem ser conferidos com o comprovante de aposta no portal oficial da Caixa Econômica Federal.

A Quina acumulou?

Não. Uma aposta de Nova Granada (SP) acertou as cinco dezenas e o prêmio foi entregue. A estimativa de prêmio do próximo concurso da Quina é de R$ 7,2 milhões.

Teve ganhador na Quina hoje?

Uma aposta de Nova Granada (SP) acertou as cinco dezenas e vai levar R$ 2.645.625,01. 44 apostas acertaram quatro números e ganharam R$ 6.603,36. 2.547 apostas acertaram três dezenas e levarão R$ 108,64. 62.775 apostas obtiveram dois acertos e receberão R$ 4,40.

Ganhadores por faixa — Quina 7154

Quina (5 acertos): 1 aposta ganhadora — R$ 2.645.625,01 Nova Granada/SP

Quadra (4 acertos): 44 apostas ganhadoras — R$ 6.603,36 cada

Terno (3 acertos): 2.547 apostas ganhadoras — R$ 108,64 cada

Duque (2 acertos): 62.775 apostas ganhadoras — R$ 4,40 cada

Próximo concurso da Quina

O próximo sorteio é o 7155 e ele acontece na quinta-feira, dia 30/10. O prêmio estimado é de R$ 7,2 milhões.

Como resgatar o prêmio

Prêmios até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou no portal Loterias Online da Caixa. Acima desse valor, o resgate é exclusivo em agências da Caixa, com documento de identidade, CPF e comprovante original. Valores acima de R$ 10.000 são pagos em até dois dias úteis. O prazo para retirada é de 90 dias — depois o valor vai para o FIES. Confira as regras em loterias.caixa.gov.br.

O que você precisa saber

Quais foram os números sorteados?

06 – 08 – 41 – 44 – 45.

A Quina acumulou?

Não. Uma aposta de Nova Granada (SP) levou R$ 2.645.625,01.

Quando é o próximo sorteio?

Quinta-feira, 30/10, às 21h, com prêmio estimado de R$ 7,2 milhões.

Qual é o prazo para resgatar?

90 dias corridos a partir da data do sorteio.

Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança no portal Loterias Online da Caixa.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.