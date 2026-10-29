QUINA 7154uai
Quina 7154 de quinta, 29/10: uma aposta de Nova Granada (SP) acertou as cinco dezenas e levou R$ 2.645.625,01.
- 1 1 ganhador em Nova Granada (SP) — aposta única levou R$ 2.645.625,01
- 2 Dezenas: 06 – 08 – 41 – 44 – 45
- 3 Próximo sorteio: Quina 7155 — quinta-feira (30/10), prêmio estimado de R$ 7,2 milhões
A Quina 7154 de quinta-feira (29/10) foi para Nova Granada (SP). Uma única aposta acertou as cinco dezenas e vai levar para casa R$ 2.645.625,01 — o prêmio acumulado de R$ 2,7 milhões desde o concurso 7153 de terça (28/10), quando as dezenas 18 – 36 – 53 – 64 – 67 foram sorteadas sem ganhador.
Dezenas sorteadas — Quina 7154
06 – 08 – 41 – 44 – 45
Os números devem ser conferidos com o comprovante de aposta no portal oficial da Caixa Econômica Federal.
A Quina acumulou?
Não. Uma aposta de Nova Granada (SP) acertou as cinco dezenas e o prêmio foi entregue. A estimativa de prêmio do próximo concurso da Quina é de R$ 7,2 milhões.
Teve ganhador na Quina hoje?
Uma aposta de Nova Granada (SP) acertou as cinco dezenas e vai levar R$ 2.645.625,01. 44 apostas acertaram quatro números e ganharam R$ 6.603,36. 2.547 apostas acertaram três dezenas e levarão R$ 108,64. 62.775 apostas obtiveram dois acertos e receberão R$ 4,40.
Ganhadores por faixa — Quina 7154
- Quina (5 acertos): 1 aposta ganhadora — R$ 2.645.625,01
- Nova Granada/SP
- Quadra (4 acertos): 44 apostas ganhadoras — R$ 6.603,36 cada
- Terno (3 acertos): 2.547 apostas ganhadoras — R$ 108,64 cada
- Duque (2 acertos): 62.775 apostas ganhadoras — R$ 4,40 cada
Próximo concurso da Quina
O próximo sorteio é o 7155 e ele acontece na quinta-feira, dia 30/10. O prêmio estimado é de R$ 7,2 milhões.
Como resgatar o prêmio
Prêmios até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou no portal Loterias Online da Caixa. Acima desse valor, o resgate é exclusivo em agências da Caixa, com documento de identidade, CPF e comprovante original. Valores acima de R$ 10.000 são pagos em até dois dias úteis. O prazo para retirada é de 90 dias — depois o valor vai para o FIES. Confira as regras em loterias.caixa.gov.br.
O que você precisa saber
Quais foram os números sorteados?
06 – 08 – 41 – 44 – 45.
A Quina acumulou?
Não. Uma aposta de Nova Granada (SP) levou R$ 2.645.625,01.
Quando é o próximo sorteio?
Quinta-feira, 30/10, às 21h, com prêmio estimado de R$ 7,2 milhões.
Qual é o prazo para resgatar?
90 dias corridos a partir da data do sorteio.
Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança no portal Loterias Online da Caixa.
Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.