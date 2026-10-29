MEGA-SENA 3077uai
Mega-Sena 3077 de quinta, 29/10: uma aposta de Rondonópolis (MT) levou R$ 324.898.791,61 — o maior prêmio da história dos sorteios regulares da Mega-Sena.
- 1 1 ganhador em Rondonópolis (MT) — aposta única levou R$ 324.898.791,61 — recorde histórico da Mega-Sena regular
- 2 Dezenas: 02 – 14 – 18 – 31 – 35 – 40
- 3 Próximo sorteio: Mega-Sena 3078 — quinta-feira (30/10), 4º da Mega Semana, prêmio estimado de R$ 2,5 milhões
A Mega-Sena 3077 de quinta-feira (29/10) entrou para a história. Uma única aposta de Rondonópolis (MT) acertou as seis dezenas e vai levar R$ 324.898.791,61 — o maior prêmio já entregue em um sorteio regular da Mega-Sena. O prêmio acumulou ao longo de 17 concursos consecutivos, passando pela Mega Semana 2026 com três sorteios seguidos sem ganhador antes da virada. Este foi o 3º sorteio da Mega Semana 2026, concurso 3077. O último concurso antes do prêmio histórico, 3076 de terça (28/10), teve as dezenas 06 – 30 – 32 – 38 – 49 – 57.
Dezenas sorteadas — Mega-Sena 3077
02 – 14 – 18 – 31 – 35 – 40
Os números devem ser conferidos com o comprovante de aposta no portal oficial da Caixa Econômica Federal.
A Mega-Sena acumulou?
Não. Uma aposta de Rondonópolis (MT) acertou as seis dezenas e encerrou a sequência histórica de acúmulos. A estimativa de prêmio do próximo concurso da Mega-Sena é de R$ 2,5 milhões.
Teve ganhador na Mega-Sena hoje?
Sim — um ganhador único em Rondonópolis (MT) levou o maior prêmio da história dos sorteios regulares da Mega-Sena.
Ganhadores por faixa — Mega-Sena 3077
- Sena (6 acertos): 1 aposta ganhadora — R$ 324.898.791,61
- Rondonópolis/MT
- Quina (5 acertos): 116 apostas ganhadoras — R$ 32.185,33 cada
- Quadra (4 acertos): 7.598 apostas ganhadoras — R$ 701,97 cada
Mega Semana 2026 — histórico completo até agora
- 3075 (26/10/2026): 02 – 03 – 20 – 25 – 39 – 57 — acumulou
- 3076 (28/10/2026): 06 – 30 – 32 – 38 – 49 – 57 — acumulou
- 3077 (29/10/2026): 02 – 14 – 18 – 31 – 35 – 40 ✅ 1 ganhador (Rondonópolis/MT — R$ 324.898.791,61)
- 3078 (30/10/2026): quinta-feira — prêmio zerado, R$ 2,5 mi
- 3079 (31/10/2026): sexta-feira
Próximo concurso da Mega-Sena
O próximo sorteio é o 3078 e ele acontece na quinta-feira, dia 30/10 — 4º sorteio da Mega Semana 2026. O prêmio estimado é de R$ 2,5 milhões.
Como resgatar o prêmio
Prêmios até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou no portal Loterias Online da Caixa. Acima desse valor, o resgate é exclusivo em agências da Caixa, com documento de identidade, CPF e comprovante original. Valores acima de R$ 10.000 são pagos em até dois dias úteis. O prazo para retirada é de 90 dias — depois o valor vai para o FIES. Confira as regras em loterias.caixa.gov.br.
O que você precisa saber
Quais foram os números sorteados?
02 – 14 – 18 – 31 – 35 – 40.
A Mega-Sena acumulou?
Não. Uma aposta de Rondonópolis (MT) levou R$ 324.898.791,61.
Qual foi o resultado do concurso 3076 de terça?
06 – 30 – 32 – 38 – 49 – 57 — acumulou.
Quando é o próximo sorteio?
Quinta-feira, 30/10 — concurso 3078, 4º da Mega Semana, R$ 2,5 milhões.
Qual é o prazo para resgatar?
90 dias corridos a partir da data do sorteio.
Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança no portal Loterias Online da Caixa.
Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.