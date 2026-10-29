MEGA-SENA 3077 uai Mega-Sena 3077 de quinta, 29/10: uma aposta de Rondonópolis (MT) levou R$ 324.898.791,61 — o maior prêmio da história dos sorteios regulares da Mega-Sena. 1 1 ganhador em Rondonópolis (MT) — aposta única levou R$ 324.898.791,61 — recorde histórico da Mega-Sena regular

2 Dezenas: 02 – 14 – 18 – 31 – 35 – 40

3 Próximo sorteio: Mega-Sena 3078 — quinta-feira (30/10), 4º da Mega Semana, prêmio estimado de R$ 2,5 milhões

A Mega-Sena 3077 de quinta-feira (29/10) entrou para a história. Uma única aposta de Rondonópolis (MT) acertou as seis dezenas e vai levar R$ 324.898.791,61 — o maior prêmio já entregue em um sorteio regular da Mega-Sena. O prêmio acumulou ao longo de 17 concursos consecutivos, passando pela Mega Semana 2026 com três sorteios seguidos sem ganhador antes da virada. Este foi o 3º sorteio da Mega Semana 2026, concurso 3077. O último concurso antes do prêmio histórico, 3076 de terça (28/10), teve as dezenas 06 – 30 – 32 – 38 – 49 – 57.

Dezenas sorteadas — Mega-Sena 3077

02 – 14 – 18 – 31 – 35 – 40

Os números devem ser conferidos com o comprovante de aposta no portal oficial da Caixa Econômica Federal.

A Mega-Sena acumulou?

Não. Uma aposta de Rondonópolis (MT) acertou as seis dezenas e encerrou a sequência histórica de acúmulos. A estimativa de prêmio do próximo concurso da Mega-Sena é de R$ 2,5 milhões.

Teve ganhador na Mega-Sena hoje?

Sim — um ganhador único em Rondonópolis (MT) levou o maior prêmio da história dos sorteios regulares da Mega-Sena.

Ganhadores por faixa — Mega-Sena 3077

Sena (6 acertos): 1 aposta ganhadora — R$ 324.898.791,61 Rondonópolis/MT

Quina (5 acertos): 116 apostas ganhadoras — R$ 32.185,33 cada

Quadra (4 acertos): 7.598 apostas ganhadoras — R$ 701,97 cada

Mega Semana 2026 — histórico completo até agora

3075 (26/10/2026): 02 – 03 – 20 – 25 – 39 – 57 — acumulou

3076 (28/10/2026): 06 – 30 – 32 – 38 – 49 – 57 — acumulou

3077 (29/10/2026): 02 – 14 – 18 – 31 – 35 – 40 ✅ 1 ganhador (Rondonópolis/MT — R$ 324.898.791,61)

3078 (30/10/2026): quinta-feira — prêmio zerado, R$ 2,5 mi

3079 (31/10/2026): sexta-feira

Próximo concurso da Mega-Sena

O próximo sorteio é o 3078 e ele acontece na quinta-feira, dia 30/10 — 4º sorteio da Mega Semana 2026. O prêmio estimado é de R$ 2,5 milhões.

Como resgatar o prêmio

Prêmios até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou no portal Loterias Online da Caixa. Acima desse valor, o resgate é exclusivo em agências da Caixa, com documento de identidade, CPF e comprovante original. Valores acima de R$ 10.000 são pagos em até dois dias úteis. O prazo para retirada é de 90 dias — depois o valor vai para o FIES. Confira as regras em loterias.caixa.gov.br.

O que você precisa saber

Quais foram os números sorteados?

02 – 14 – 18 – 31 – 35 – 40.

A Mega-Sena acumulou?

Não. Uma aposta de Rondonópolis (MT) levou R$ 324.898.791,61.

Qual foi o resultado do concurso 3076 de terça?

06 – 30 – 32 – 38 – 49 – 57 — acumulou.

Quando é o próximo sorteio?

Quinta-feira, 30/10 — concurso 3078, 4º da Mega Semana, R$ 2,5 milhões.

Qual é o prazo para resgatar?

90 dias corridos a partir da data do sorteio.

Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança no portal Loterias Online da Caixa.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.