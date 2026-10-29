Resumo do resultado
Dia de Sorte 1335 de quinta, 29/10: prêmio acumulado em disputa — dezenas, Mês da Sorte e rateio [A CONFIRMAR] após as 21h.
- 1Dezenas e Mês da Sorte: 15 – 16 – 11 – 01 – 24 – 19 – 19 Mês da Sorte: DEZEMBRO
- 2Ganhadores: [A CONFIRMAR] — todas as faixas após rateio oficial
- 3Próximo concurso: Dia de Sorte 1336 — sábado (01/11), prêmio estimado de R$ [A CONFIRMAR]
O Dia de Sorte 1335 foi sorteado nesta quinta-feira (29/10), às 21h, no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, 750, São Paulo. O prêmio estava acumulado — o concurso 1334 de quarta (29/10) não teve ganhador das sete dezenas.
Dezenas sorteadas — Dia de Sorte 1335
15 – 16 – 11 – 01 – 24 – 19 – 19
Mês da Sorte: DEZEMBRO
Os números devem ser conferidos com o comprovante de aposta no portal oficial da Caixa Econômica Federal.
O Dia de Sorte acumulou?
[A CONFIRMAR] — preencha após apuração oficial.
Teve ganhador no Dia de Sorte hoje?
[A CONFIRMAR] — veja o rateio completo abaixo.
Rateio — Dia de Sorte 1335
- 7 acertos: [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada
- 6 acertos: [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada
- 5 acertos: [A CONFIRMAR] apostas — R$ 25,00 cada
- 4 acertos: [A CONFIRMAR] apostas — R$ 5,00 cada
- Mês da Sorte: [A CONFIRMAR] apostas — R$ 2,50 cada
Histórico recente do Dia de Sorte
- 1334 (29/10/2026): [A CONFIRMAR] | Mês da Sorte: [A CONFIRMAR] — insira antes de publicar
- 1333 (28/10/2026): 10 – 12 – 14 – 20 – 22 – 25 – 26 | Mês da Sorte: Abril — acumulou
- 1332 (27/10/2026): [A CONFIRMAR] | Mês da Sorte: [A CONFIRMAR] — acumulou
- 1331 (25/10/2026): [A CONFIRMAR] | Mês da Sorte: [A CONFIRMAR] — acumulou
- 1329 (22/10/2026): 01 – 06 – 07 – 09 – 25 – 29 – 31 | Mês da Sorte: Novembro ✅ 1 ganhador (Nova Bandeirantes/MT — R$ 245.525,63)
Próximo concurso do Dia de Sorte
O próximo sorteio é o 1336 e ele acontece no sábado, dia 01/11. O prêmio estimado é de R$ [A CONFIRMAR].
Como resgatar o prêmio
Prêmios até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou no portal Loterias Online da Caixa. Acima desse valor, o resgate é exclusivo em agências da Caixa. O prazo é de 90 dias. Confira as regras em loterias.caixa.gov.br.
O que você precisa saber
Quais foram os números sorteados?
[A CONFIRMAR] — preencha as 7 dezenas e o Mês da Sorte após apuração oficial.
O Dia de Sorte acumulou?
[A CONFIRMAR] — preencha após apuração oficial.
Quando é o próximo sorteio?
Sábado, 01/11, às 11h.
Qual é o prazo para resgatar?
90 dias corridos a partir da data do sorteio.
Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança no portal Loterias Online da Caixa.
Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.