Resumo do resultado UAI Timemania 2461 de quinta, 29/10: R$ 23 milhões em disputa — sorteio realizado hoje após problemas técnicos na terça. Dezenas, Time do Coração e rateio [A CONFIRMAR]. 1 Dezenas e Time do Coração: 06 – 64 – 17 – 71 – 02 – 57 -3 9 Time do Coração: inter limeira / sp

2 Ganhadores: [A CONFIRMAR] — todas as faixas após rateio oficial

3 Próximo concurso: Timemania 2462 — terça-feira (04/11), prêmio estimado de R$ [A CONFIRMAR]

A Timemania 2461 foi sorteada nesta quinta-feira (29/10), às 21h, no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, 750, São Paulo. O sorteio foi adiado de terça (28/10) para quinta por problemas técnicos da Caixa. O prêmio estimado era de R$ 23 milhões — acumulado após vários concursos consecutivos sem ganhador da faixa principal. Insira as dezenas e o Time do Coração dos concursos 2460 e 2459 antes de publicar. Vale lembrar: quem acertar apenas o Time do Coração já leva R$ 8,50 fixos, independente dos demais acertos.

Dezenas sorteadas — Timemania 2461

06 – 64 – 17 – 71 – 02 – 57 -3 9

Time do Coração: inter limeira / sp

Resultado da Timemania 2461 de hoje (29/10): confira os números sorteados e o prêmio de R$ 23 milhões

Os números devem ser conferidos com o comprovante de aposta no portal oficial da Caixa Econômica Federal.

A Timemania acumulou?

[A CONFIRMAR] — preencha após apuração oficial.

Teve ganhador na Timemania hoje?

[A CONFIRMAR] — veja o rateio completo abaixo.

Rateio — Timemania 2461

7 acertos: [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada

[A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada 6 acertos: [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada

[A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada 5 acertos: [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada

[A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada 4 acertos: [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada

[A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada 3 acertos: [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada

[A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada Time do Coração: [A CONFIRMAR] apostas — R$ 8,50 cada

Histórico recente da Timemania

2460 (28/10/2026): [A CONFIRMAR] | Time: [A CONFIRMAR] — insira antes de publicar

2459 (25/10/2026): [A CONFIRMAR] | Time: [A CONFIRMAR] — insira antes de publicar

2458 (22/10/2026): [A CONFIRMAR] | Time: [A CONFIRMAR] — acumulou

2457 (20/10/2026): 25 – 28 – 51 – 53 – 56 – 59 – 69 | Time: Porto Velho/RO — acumulou

2456 (18/10/2026): 01 – 16 – 18 – 22 – 41 – 57 – 70 | Time: Anápolis/GO — acumulou

Próximo concurso da Timemania

O próximo sorteio é o 2462 e ele acontece na terça-feira, dia 04/11. O prêmio estimado é de R$ [A CONFIRMAR].

Como resgatar o prêmio

Prêmios até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou no portal Loterias Online da Caixa. Acima desse valor, o resgate é exclusivo em agências da Caixa. O prazo é de 90 dias. Confira as regras em loterias.caixa.gov.br.

O que você precisa saber

Quais foram os números sorteados?

[A CONFIRMAR] — preencha após apuração oficial.

A Timemania acumulou?

[A CONFIRMAR] — preencha após apuração oficial.

Por que o sorteio foi na quinta-feira?

O concurso foi adiado de terça (28/10) para quinta (29/10) por problemas técnicos da Caixa.

O que é o Time do Coração?

Você escolhe um dos 80 clubes participantes — acertou o time sorteado, leva R$ 8,50 fixos.

Quando é o próximo sorteio?

Terça-feira, 04/11, às 21h.

Qual é o prazo para resgatar?

90 dias corridos a partir da data do sorteio.

Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança no portal Loterias Online da Caixa.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.