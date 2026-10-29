Resumo do resultado
Timemania 2461 de quinta, 29/10: R$ 23 milhões em disputa — sorteio realizado hoje após problemas técnicos na terça. Dezenas, Time do Coração e rateio [A CONFIRMAR].
- 1Dezenas e Time do Coração: 06 – 64 – 17 – 71 – 02 – 57 -3 9 Time do Coração: inter limeira / sp
- 2Ganhadores: [A CONFIRMAR] — todas as faixas após rateio oficial
- 3Próximo concurso: Timemania 2462 — terça-feira (04/11), prêmio estimado de R$ [A CONFIRMAR]
A Timemania 2461 foi sorteada nesta quinta-feira (29/10), às 21h, no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, 750, São Paulo. O sorteio foi adiado de terça (28/10) para quinta por problemas técnicos da Caixa. O prêmio estimado era de R$ 23 milhões — acumulado após vários concursos consecutivos sem ganhador da faixa principal. Insira as dezenas e o Time do Coração dos concursos 2460 e 2459 antes de publicar. Vale lembrar: quem acertar apenas o Time do Coração já leva R$ 8,50 fixos, independente dos demais acertos.
Dezenas sorteadas — Timemania 2461
06 – 64 – 17 – 71 – 02 – 57 -3 9
Time do Coração: inter limeira / sp
Os números devem ser conferidos com o comprovante de aposta no portal oficial da Caixa Econômica Federal.
A Timemania acumulou?
[A CONFIRMAR] — preencha após apuração oficial.
Teve ganhador na Timemania hoje?
[A CONFIRMAR] — veja o rateio completo abaixo.
Rateio — Timemania 2461
- 7 acertos: [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada
- 6 acertos: [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada
- 5 acertos: [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada
- 4 acertos: [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada
- 3 acertos: [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada
- Time do Coração: [A CONFIRMAR] apostas — R$ 8,50 cada
Histórico recente da Timemania
- 2460 (28/10/2026): [A CONFIRMAR] | Time: [A CONFIRMAR] — insira antes de publicar
- 2459 (25/10/2026): [A CONFIRMAR] | Time: [A CONFIRMAR] — insira antes de publicar
- 2458 (22/10/2026): [A CONFIRMAR] | Time: [A CONFIRMAR] — acumulou
- 2457 (20/10/2026): 25 – 28 – 51 – 53 – 56 – 59 – 69 | Time: Porto Velho/RO — acumulou
- 2456 (18/10/2026): 01 – 16 – 18 – 22 – 41 – 57 – 70 | Time: Anápolis/GO — acumulou
Próximo concurso da Timemania
O próximo sorteio é o 2462 e ele acontece na terça-feira, dia 04/11. O prêmio estimado é de R$ [A CONFIRMAR].
Como resgatar o prêmio
Prêmios até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou no portal Loterias Online da Caixa. Acima desse valor, o resgate é exclusivo em agências da Caixa. O prazo é de 90 dias. Confira as regras em loterias.caixa.gov.br.
O que você precisa saber
Quais foram os números sorteados?
[A CONFIRMAR] — preencha após apuração oficial.
A Timemania acumulou?
[A CONFIRMAR] — preencha após apuração oficial.
Por que o sorteio foi na quinta-feira?
O concurso foi adiado de terça (28/10) para quinta (29/10) por problemas técnicos da Caixa.
O que é o Time do Coração?
Você escolhe um dos 80 clubes participantes — acertou o time sorteado, leva R$ 8,50 fixos.
Quando é o próximo sorteio?
Terça-feira, 04/11, às 21h.
Qual é o prazo para resgatar?
90 dias corridos a partir da data do sorteio.
Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança no portal Loterias Online da Caixa.
Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.