Destaques
+Milionária 403 de quinta, 29/10: R$ 109 milhões em disputa — sorteio realizado hoje após problemas técnicos na quarta. Dezenas, trevos e rateio [A CONFIRMAR].
- 1 Dezenas e trevos: 36 – 07 – 35 – 43 – 13 – 06 Trevos: 3 – 5
- 2 Ganhadores: [A CONFIRMAR] — todas as dez faixas após rateio oficial
- 3 Próximo concurso: +Milionária 404 — quarta-feira (05/11), prêmio estimado de R$ [A CONFIRMAR]
A +Milionária 403 foi sorteada nesta quinta-feira (29/10), às 21h, no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, 750, São Paulo. O sorteio foi adiado de quarta (29/10) para quinta por problemas técnicos da Caixa. O prêmio estimado era de R$ 109 milhões — a +Milionária acumula há vários concursos consecutivos sem acertador da faixa máxima (6 dezenas + 2 trevos). Insira as dezenas e os trevos dos concursos 402 e 401 antes de publicar. A +Milionária é a mais difícil das loterias da Caixa — 1 chance em 250 milhões para a faixa principal — e garante prêmio mínimo de R$ 10 milhões mesmo em caso de acúmulo.
Dezenas e trevos sorteados — +Milionária 403
36 – 07 – 35 – 43 – 13 – 06
Trevos: 3 – 5
Os números devem ser conferidos com o comprovante de aposta no portal oficial da Caixa Econômica Federal.
A +Milionária acumulou?
[A CONFIRMAR] — preencha após apuração oficial.
Teve ganhador na +Milionária hoje?
[A CONFIRMAR] — veja o rateio completo abaixo.
Rateio — +Milionária 403
- 6 acertos + 2 trevos: [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada
- 6 acertos + 1 trevo: [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada
- 6 acertos: [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada
- 5 acertos + 2 trevos: [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada
- 5 acertos + 1 trevo: [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada
- 5 acertos: [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada
- 4 acertos: [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada
- 3 acertos + 2 trevos: [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada
- 2 acertos + 2 trevos: [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada
- 0 acertos + 2 trevos: [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada
Histórico recente da +Milionária
- 402 (29/10/2026): [A CONFIRMAR] | Trevos: [A CONFIRMAR] — insira antes de publicar
- 401 (25/10/2026): [A CONFIRMAR] | Trevos: [A CONFIRMAR] — insira antes de publicar
- 400 (21/10/2026): [A CONFIRMAR] | Trevos: [A CONFIRMAR] — acumulou
- 399 (18/10/2026): 36 – 40 – 42 – 43 – 46 – 49 | Trevos: 1 e 2 — acumulou
- 398 (14/10/2026): 03 – 04 – 05 – 31 – 38 – 41 — acumulou
Próximo concurso da +Milionária
O próximo sorteio é o 404 e ele acontece na quarta-feira, dia 05/11. O prêmio estimado é de R$ [A CONFIRMAR].
Como resgatar o prêmio
Prêmios até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou no portal Loterias Online da Caixa. Acima desse valor, o resgate é exclusivo em agências da Caixa, com documento de identidade, CPF e comprovante original. Valores acima de R$ 10.000 são pagos em até dois dias úteis. O prazo para retirada é de 90 dias — depois o valor vai para o FIES. Confira as regras em loterias.caixa.gov.br.
O que você precisa saber
Quais foram os números sorteados?
[A CONFIRMAR] — preencha os 6 números e os 2 trevos após apuração oficial.
A +Milionária acumulou?
[A CONFIRMAR] — preencha após apuração oficial.
Por que o sorteio foi na quinta-feira?
O concurso foi adiado de quarta (29/10) para quinta (29/10) por problemas técnicos da Caixa.
Qual é a chance de ganhar o prêmio principal?
1 em 250 milhões. Mas há 10 faixas — quem acertar apenas os 2 trevos sem nenhuma dezena também leva prêmio.
Quando é o próximo sorteio?
Quarta-feira, 05/11, às 21h.
Qual é o prazo para resgatar?
90 dias corridos a partir da data do sorteio.
Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança no portal Loterias Online da Caixa.
Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.