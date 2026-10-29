Resumo do resultado UAI Mega-Sena 3078 de quinta, 29/10: 4º sorteio da Mega Semana — dezenas e rateio [A CONFIRMAR] após as 21h. 1 Dezenas sorteadas: 36 – 07 – 29 – 12 – 34 – 05

2 Ganhadores: [A CONFIRMAR] — sena, quina e quadra após rateio oficial

3 Próximo concurso: Mega-Sena 3079 — sexta-feira (31/10), último sorteio da Mega Semana 2026

A Mega-Sena 3078 foi sorteada nesta quinta-feira (29/10), às 21h, no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, 750, São Paulo. É o 4º dos cinco sorteios consecutivos da Mega Semana 2026. O prêmio estimado era de R$ 2,5 milhões — zerado após o concurso 3077 de quarta (29/10) pagar o maior prêmio da história dos sorteios regulares da Mega-Sena: uma aposta de Rondonópolis (MT) acertou as dezenas 02 – 14 – 18 – 31 – 35 – 40 e levou R$ 324.898.791,61.

Dezenas sorteadas — Mega-Sena 3078

36 – 07 – 29 – 12 – 34 – 05

Resultado da Mega-Sena 3078 de hoje (29/10): confira os números sorteados e o prêmio de R$ 2,5 milhões

Os números devem ser conferidos com o comprovante de aposta no portal oficial da Caixa Econômica Federal.

A Mega-Sena acumulou?

[A CONFIRMAR] — preencha após apuração oficial. Próximo sorteio é o 3079, sexta (31/10), último da Mega Semana.

Teve ganhador na Mega-Sena hoje?

[A CONFIRMAR] — veja o rateio completo abaixo.

Rateio — Mega-Sena 3078

Sena (6 acertos): [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada

[A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada Quina (5 acertos): [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada

[A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada Quadra (4 acertos): [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada

Mega Semana 2026 — histórico completo

3075 (26/10/2026): 02 – 03 – 20 – 25 – 39 – 57 — acumulou

3076 (28/10/2026): 06 – 30 – 32 – 38 – 49 – 57 — acumulou

3077 (29/10/2026): 02 – 14 – 18 – 31 – 35 – 40 ✅ 1 ganhador (Rondonópolis/MT — R$ 324.898.791,61)

3078 (29/10/2026): este concurso — [A CONFIRMAR]

— [A CONFIRMAR] 3079 (31/10/2026): sexta-feira — último sorteio da Mega Semana

Próximo concurso da Mega-Sena

O próximo sorteio é o 3079 e ele acontece na sexta-feira, dia 31/10 — o último da Mega Semana 2026. O prêmio estimado é de R$ [A CONFIRMAR].

Como resgatar o prêmio

Prêmios até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou no portal Loterias Online da Caixa. Acima desse valor, o resgate é exclusivo em agências da Caixa, com documento de identidade, CPF e comprovante original. Valores acima de R$ 10.000 são pagos em até dois dias úteis. O prazo para retirada é de 90 dias — depois o valor vai para o FIES. Confira as regras em loterias.caixa.gov.br.

O que você precisa saber

Quais foram os números sorteados?

[A CONFIRMAR] — preencha após apuração oficial.

A Mega-Sena acumulou?

[A CONFIRMAR] — preencha após apuração oficial.

O que é a Mega Semana?

Cinco sorteios consecutivos da Mega-Sena de 26 a 31/10, concursos 3075 a 3079.

Quando é o próximo sorteio?

Sexta-feira, 31/10 — concurso 3079, o último da Mega Semana 2026.

Qual é o prazo para resgatar?

90 dias corridos a partir da data do sorteio.

Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança no portal Loterias Online da Caixa.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.