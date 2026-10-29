Resumo do resultado
Mega-Sena 3078 de quinta, 29/10: 4º sorteio da Mega Semana — dezenas e rateio [A CONFIRMAR] após as 21h.
- 1Dezenas sorteadas: 36 – 07 – 29 – 12 – 34 – 05
- 2Ganhadores: [A CONFIRMAR] — sena, quina e quadra após rateio oficial
- 3Próximo concurso: Mega-Sena 3079 — sexta-feira (31/10), último sorteio da Mega Semana 2026
A Mega-Sena 3078 foi sorteada nesta quinta-feira (29/10), às 21h, no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, 750, São Paulo. É o 4º dos cinco sorteios consecutivos da Mega Semana 2026. O prêmio estimado era de R$ 2,5 milhões — zerado após o concurso 3077 de quarta (29/10) pagar o maior prêmio da história dos sorteios regulares da Mega-Sena: uma aposta de Rondonópolis (MT) acertou as dezenas 02 – 14 – 18 – 31 – 35 – 40 e levou R$ 324.898.791,61.
Dezenas sorteadas — Mega-Sena 3078
36 – 07 – 29 – 12 – 34 – 05
Os números devem ser conferidos com o comprovante de aposta no portal oficial da Caixa Econômica Federal.
A Mega-Sena acumulou?
[A CONFIRMAR] — preencha após apuração oficial. Próximo sorteio é o 3079, sexta (31/10), último da Mega Semana.
Teve ganhador na Mega-Sena hoje?
[A CONFIRMAR] — veja o rateio completo abaixo.
Rateio — Mega-Sena 3078
- Sena (6 acertos): [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada
- Quina (5 acertos): [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada
- Quadra (4 acertos): [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada
Mega Semana 2026 — histórico completo
- 3075 (26/10/2026): 02 – 03 – 20 – 25 – 39 – 57 — acumulou
- 3076 (28/10/2026): 06 – 30 – 32 – 38 – 49 – 57 — acumulou
- 3077 (29/10/2026): 02 – 14 – 18 – 31 – 35 – 40 ✅ 1 ganhador (Rondonópolis/MT — R$ 324.898.791,61)
- 3078 (29/10/2026): este concurso — [A CONFIRMAR]
- 3079 (31/10/2026): sexta-feira — último sorteio da Mega Semana
Próximo concurso da Mega-Sena
O próximo sorteio é o 3079 e ele acontece na sexta-feira, dia 31/10 — o último da Mega Semana 2026. O prêmio estimado é de R$ [A CONFIRMAR].
Como resgatar o prêmio
Prêmios até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou no portal Loterias Online da Caixa. Acima desse valor, o resgate é exclusivo em agências da Caixa, com documento de identidade, CPF e comprovante original. Valores acima de R$ 10.000 são pagos em até dois dias úteis. O prazo para retirada é de 90 dias — depois o valor vai para o FIES. Confira as regras em loterias.caixa.gov.br.
O que você precisa saber
Quais foram os números sorteados?
[A CONFIRMAR] — preencha após apuração oficial.
A Mega-Sena acumulou?
[A CONFIRMAR] — preencha após apuração oficial.
O que é a Mega Semana?
Cinco sorteios consecutivos da Mega-Sena de 26 a 31/10, concursos 3075 a 3079.
Quando é o próximo sorteio?
Sexta-feira, 31/10 — concurso 3079, o último da Mega Semana 2026.
Qual é o prazo para resgatar?
90 dias corridos a partir da data do sorteio.
Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança no portal Loterias Online da Caixa.
Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.