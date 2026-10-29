Resumo do resultado UAI Lotofácil 3817 de quinta, 29/10: R$ 2 milhões em disputa — dezenas e rateio [A CONFIRMAR] após o sorteio das 21h. 1 Dezenas sorteadas: 18 – 06 – 24 – 12 – 19 – 15 – 08 – 11 – 25 – 16 – 13 – 23 – 02 – 22 – 10

2 Ganhadores: [A CONFIRMAR] — todas as faixas após rateio oficial

3 Próximo concurso: Lotofácil 3818 — sexta-feira (31/10), prêmio estimado de R$ [A CONFIRMAR]

A Lotofácil 3817 foi sorteada nesta quinta-feira (29/10), às 21h, no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, 750, São Paulo. O prêmio estimado era de R$ 2 milhões — estabelecido após o concurso 3816 de quarta (29/10). Essa semana a Lotofácil pagou prêmio nos dois concursos anteriores: o 3815 de terça (28/10) entregou R$ 432.535,38 para três apostas de Salvador (BA), Brusque (SC) e Iporá do Oeste (SC); o 3814 de segunda (27/10) pagou R$ 2.134.251,70 para duas apostas de Santana (AP) e Belo Horizonte (MG).

Dezenas sorteadas — Lotofácil 3817

18 – 06 – 24 – 12 – 19 – 15 – 08 – 11 – 25 – 16 – 13 – 23 – 02 – 22 – 10

Resultado da Lotofácil 3817 de hoje (29/10): confira os números sorteados e o prêmio de R$ 2 milhões

Os números devem ser conferidos com o comprovante de aposta no portal oficial da Caixa Econômica Federal.

A Lotofácil acumulou?

[A CONFIRMAR] — preencha após apuração oficial.

Teve ganhador na Lotofácil hoje?

[A CONFIRMAR] — veja o rateio completo abaixo.

Rateio — Lotofácil 3817

15 acertos: [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada

[A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada 14 acertos: [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada

[A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada 13 acertos: [A CONFIRMAR] apostas — R$ 35,00 cada

[A CONFIRMAR] apostas — R$ 35,00 cada 12 acertos: [A CONFIRMAR] apostas — R$ 14,00 cada

[A CONFIRMAR] apostas — R$ 14,00 cada 11 acertos: [A CONFIRMAR] apostas — R$ 7,00 cada

Histórico recente da Lotofácil

3816 (29/10/2026): [A CONFIRMAR] — insira dezenas e resultado antes de publicar

3815 (28/10/2026): 03 – 05 – 06 – 09 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 19 – 23 – 25 ✅ 3 ganhadores (Salvador/BA, Brusque/SC e Iporá do Oeste/SC — R$ 432.535,38 cada)

3814 (27/10/2026): 01 – 04 – 06 – 08 – 09 – 12 – 13 – 15 – 16 – 17 – 18 – 21 – 22 – 24 – 25 ✅ 2 ganhadores (Santana/AP e Belo Horizonte/MG — R$ 2.134.251,70 cada)

3813 (25/10/2026): 04 – 05 – 06 – 08 – 10 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 20 – 22 – 23 – 25 — acumulou

3812 (23/10/2026): [A CONFIRMAR dezenas] ✅ 4 ganhadores (Castanhal/PA, Teresina/PI, Campinas/SP e São Paulo/SP — R$ 288.143,90 cada)

Próximo concurso da Lotofácil

O próximo sorteio é o 3818 e ele acontece na sexta-feira, dia 31/10. O prêmio estimado é de R$ [A CONFIRMAR].

Como resgatar o prêmio

Prêmios até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou no portal Loterias Online da Caixa. Acima desse valor, o resgate é exclusivo em agências da Caixa. O prazo é de 90 dias. Confira as regras em loterias.caixa.gov.br.

O que você precisa saber

Quais foram os números sorteados?

[A CONFIRMAR] — preencha após apuração oficial.

A Lotofácil acumulou?

[A CONFIRMAR] — preencha após apuração oficial.

Quando é o próximo sorteio?

Sexta-feira, 31/10, às 21h.

Qual é o prazo para resgatar?

90 dias corridos a partir da data do sorteio.

Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança no portal Loterias Online da Caixa.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.