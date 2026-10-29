Resumo do resultado
Quina 7155 de quinta, 29/10: R$ 7,2 milhões em disputa — dezenas e rateio [A CONFIRMAR] após o sorteio das 21h.
- 1Dezenas sorteadas:53 – 55 – 29 – 72 – 14 — preencha após apuração oficial da Caixa
- 2Ganhadores: [A CONFIRMAR] — quina, quadra, terno e duque após rateio oficial
- 3Próximo concurso: Quina 7156 — sexta-feira (31/10), prêmio estimado de R$ [A CONFIRMAR]
A Quina 7155 foi sorteada nesta quinta-feira (29/10), às 21h, no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, 750, São Paulo. O prêmio estimado era de R$ 7,2 milhões — estabelecido após o concurso 7154 de quarta (29/10) pagar R$ 2.645.625,01 para uma aposta de Nova Granada (SP) com as dezenas 06 – 08 – 41 – 44 – 45. O prêmio estimado do 7155 reflete a arrecadação acrescida pelo reinício do ciclo.
53 – 55 – 29 – 72 – 14
Os números devem ser conferidos com o comprovante de aposta no portal oficial da Caixa Econômica Federal.
A Quina acumulou?
[A CONFIRMAR] — preencha após apuração oficial.
Teve ganhador na Quina hoje?
[A CONFIRMAR] — veja o rateio completo abaixo.
Rateio — Quina 7155
- Quina (5 acertos): [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada
- Quadra (4 acertos): [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada
- Terno (3 acertos): [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada
- Duque (2 acertos): [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada
Histórico recente da Quina
- 7154 (29/10/2026): 06 – 08 – 41 – 44 – 45 ✅ 1 ganhador (Nova Granada/SP — R$ 2.645.625,01)
- 7153 (28/10/2026): 18 – 36 – 53 – 64 – 67 — acumulou
- 7152 (27/10/2026): [A CONFIRMAR] — insira dezenas antes de publicar
- 7151 (25/10/2026): 18 – 22 – 24 – 25 – 52 — acumulou
- 7150 (23/10/2026): [A CONFIRMAR dezenas] ✅ 2 ganhadores (Uberaba/MG e São Paulo/SP — R$ 29.288.347,96 cada)
Próximo concurso da Quina
O próximo sorteio é o 7156 e ele acontece na sexta-feira, dia 31/10. O prêmio estimado é de R$ [A CONFIRMAR].
Como resgatar o prêmio
Prêmios até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou no portal Loterias Online da Caixa. Acima desse valor, o resgate é exclusivo em agências da Caixa. O prazo é de 90 dias. Confira as regras em loterias.caixa.gov.br.
O que você precisa saber
Quais foram os números sorteados?
[A CONFIRMAR] — preencha após apuração oficial.
A Quina acumulou?
[A CONFIRMAR] — preencha após apuração oficial.
Quando é o próximo sorteio?
Sexta-feira, 31/10, às 21h.
Qual é o prazo para resgatar?
90 dias corridos a partir da data do sorteio.
Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança no portal Loterias Online da Caixa.
Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.
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