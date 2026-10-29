Resumo do resultado UAI Quina 7155 de quinta, 29/10: R$ 7,2 milhões em disputa — dezenas e rateio [A CONFIRMAR] após o sorteio das 21h. 1 Dezenas sorteadas:53 – 55 – 29 – 72 – 14 — preencha após apuração oficial da Caixa

2 Ganhadores: [A CONFIRMAR] — quina, quadra, terno e duque após rateio oficial

3 Próximo concurso: Quina 7156 — sexta-feira (31/10), prêmio estimado de R$ [A CONFIRMAR]

A Quina 7155 foi sorteada nesta quinta-feira (29/10), às 21h, no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, 750, São Paulo. O prêmio estimado era de R$ 7,2 milhões — estabelecido após o concurso 7154 de quarta (29/10) pagar R$ 2.645.625,01 para uma aposta de Nova Granada (SP) com as dezenas 06 – 08 – 41 – 44 – 45. O prêmio estimado do 7155 reflete a arrecadação acrescida pelo reinício do ciclo.

53 – 55 – 29 – 72 – 14

Resultado da Quina 7155 de hoje (29/10): confira os números sorteados e o prêmio de R$ 7,2 milhões

Os números devem ser conferidos com o comprovante de aposta no portal oficial da Caixa Econômica Federal.

A Quina acumulou?

[A CONFIRMAR] — preencha após apuração oficial.

Teve ganhador na Quina hoje?

[A CONFIRMAR] — veja o rateio completo abaixo.

Rateio — Quina 7155

Quina (5 acertos): [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada

[A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada Quadra (4 acertos): [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada

[A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada Terno (3 acertos): [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada

[A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada Duque (2 acertos): [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada

Histórico recente da Quina

7154 (29/10/2026): 06 – 08 – 41 – 44 – 45 ✅ 1 ganhador (Nova Granada/SP — R$ 2.645.625,01)

7153 (28/10/2026): 18 – 36 – 53 – 64 – 67 — acumulou

7152 (27/10/2026): [A CONFIRMAR] — insira dezenas antes de publicar

7151 (25/10/2026): 18 – 22 – 24 – 25 – 52 — acumulou

7150 (23/10/2026): [A CONFIRMAR dezenas] ✅ 2 ganhadores (Uberaba/MG e São Paulo/SP — R$ 29.288.347,96 cada)

Próximo concurso da Quina

O próximo sorteio é o 7156 e ele acontece na sexta-feira, dia 31/10. O prêmio estimado é de R$ [A CONFIRMAR].

Como resgatar o prêmio

Prêmios até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou no portal Loterias Online da Caixa. Acima desse valor, o resgate é exclusivo em agências da Caixa. O prazo é de 90 dias. Confira as regras em loterias.caixa.gov.br.

O que você precisa saber

Quais foram os números sorteados?

[A CONFIRMAR] — preencha após apuração oficial.

A Quina acumulou?

[A CONFIRMAR] — preencha após apuração oficial.

Quando é o próximo sorteio?

Sexta-feira, 31/10, às 21h.

Qual é o prazo para resgatar?

90 dias corridos a partir da data do sorteio.

Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança no portal Loterias Online da Caixa.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.

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