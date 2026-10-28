DIA DE SORTE 1334 uai O Dia de Sorte 1334 sorteia prêmio estimado de R$ 800 mil nesta quarta-feira, 28/10. 1 Prêmio estimado: R$ 800 mil em disputa no concurso 1334.

2 Horário do sorteio: Às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. Acompanhe pelo Às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. Acompanhe pelo canal oficial da Caixa no YouTube

3 Mês da Sorte: A faixa do Mês da Sorte paga R$ 2,50 para a aposta que acertar o mês sorteado, conforme as regras da modalidade.

O Dia de Sorte 1334 está listado com prêmio estimado de R$ 800 mil para o sorteio previsto às 21h de quarta-feira, 28 de outubro. O material associa o valor ao resultado anterior, mas traz informações que precisam ser verificadas — inclusive a data e as dezenas do concurso 1333.

Como marcar o volante

Na modalidade, o participante escolhe números entre 01 e 31 e também seleciona um Mês da Sorte. A aposta mínima e os valores das faixas devem ser conferidos no regulamento atualizado das Loterias Caixa antes da publicação. O arquivo de origem menciona que o acerto do Mês da Sorte tem premiação própria, independentemente dos demais acertos.

O que vale conferir no concurso anterior

O documento lista as dezenas 10, 12, 14, 20, 22, 25 e 26, com Mês da Sorte Abril, como resultado anterior. No entanto, a data informada para esse concurso parece conflitar com a programação do concurso seguinte. Não trate essa combinação como confirmada até consultar o resultado oficial.

Sorteio e prazo para apostar

A previsão editorial aponta extração às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com apostas encerrando às 19h. Os horários podem mudar conforme o calendário oficial, portanto confira a página da modalidade antes de publicar. A aposta pode ser registrada em lotéricas credenciadas e nos canais digitais autorizados.

Prêmios e resgate

A premiação depende da faixa acertada e do rateio definido após a apuração. O prazo geral para resgatar um prêmio é de 90 dias. Para valores elevados, o pagamento ocorre em agência da Caixa, mediante apresentação dos documentos exigidos e do recibo original.

Antes de apostar, estabeleça um limite compatível com seu orçamento. Loteria é entretenimento, não uma forma garantida de obter renda.