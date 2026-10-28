LOTOMANIA 2993 uai A Lotomania 2993 tem prêmio estimado de R$ 1 milhão nesta quarta-feira, 28/10. 1 Prêmio estimado: R$ 1 milhão em disputa no concurso 2993.

2 Horário do sorteio: Às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. Transmissão pelo Às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. Transmissão pelo canal oficial da Caixa no YouTube

3 Faixa de zero acerto: A Lotomania também prevê premiação para quem não acertar nenhuma das 20 dezenas sorteadas.

A Lotomania 2993 foi incluída no material com prêmio estimado em R$ 1 milhão e sorteio previsto para as 21h de quarta-feira, 28/10. A modalidade tem uma particularidade: além das faixas tradicionais de acertos, também existe premiação para quem não acerta nenhuma das 20 dezenas sorteadas.

Como funciona o jogo

Na Lotomania, o apostador seleciona 50 números no volante. A apuração considera a quantidade de dezenas acertadas e contempla diferentes faixas de premiação, inclusive a de zero acerto. Confira o preço da aposta e as regras vigentes no portal oficial antes de inserir esses detalhes no artigo.

Resultado anterior e prêmio estimado

O documento-base relaciona o concurso 2993 à estimativa de R$ 1 milhão e apresenta um histórico recente com campos ainda pendentes de confirmação. As dezenas e o número de ganhadores do concurso anterior precisam ser consultados na Caixa; não use informações marcadas como provisórias como se fossem oficiais.

Horário e canais de aposta

A programação informada aponta sorteio às 21h no Espaço da Sorte, em São Paulo, com fechamento das apostas às 19h. É possível registrar o jogo em uma lotérica credenciada ou pelos serviços digitais oficiais, dentro do prazo estipulado para o concurso.

Como são distribuídos os prêmios?

A premiação é calculada de acordo com as faixas previstas no regulamento e o rateio da arrecadação. A estimativa de R$ 1 milhão corresponde ao prêmio anunciado para a faixa principal, não necessariamente ao total que cada ganhador receberá em qualquer cenário. A confirmação definitiva só ocorre após a apuração.

Prêmios devem ser resgatados dentro do prazo legal, geralmente de 90 dias, com a documentação necessária. Consulte as regras oficiais e aposte de forma responsável, sem comprometer despesas essenciais.