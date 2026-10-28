DUPLA SENA 3026 uai A Dupla Sena 3026 tem prêmio estimado de R$ 9,8 milhões nesta quarta-feira, 28/10, com dois sorteios no mesmo concurso. 1 Prêmio estimado: R$ 9,8 milhões em disputa no concurso 3026.

2 Dois sorteios: O mesmo bilhete participa das duas extrações previstas para o concurso.

3 Prazo para apostar: Até às 19h nas lotéricas ou no Até às 19h nas lotéricas ou no Loterias Online da Caixa . Sorteio previsto para as 21h.

A Dupla Sena 3026 está anunciada no arquivo com prêmio estimado de R$ 9,8 milhões. O sorteio foi programado para quarta-feira (28/10), às 21h, em São Paulo. O atrativo da modalidade é que um único bilhete participa de duas extrações no mesmo concurso.

Por que existem dois sorteios?

Depois de registrar a aposta, o jogador concorre em dois sorteios diferentes, usando os números escolhidos no mesmo bilhete. A mecânica oferece duas oportunidades de premiação dentro do concurso, mas não significa garantia de ganho. As probabilidades dependem da quantidade de dezenas marcadas e das regras da modalidade.

Como apostar

O material informa que o jogador pode selecionar de seis a 15 números entre 50 disponíveis. A aposta simples, com seis dezenas, aparece com preço de R$ 2,50 no arquivo; confirme o valor atualizado antes de publicar. O prazo indicado para apostar é até as 19h, em lotéricas ou pelos canais digitais oficiais da Caixa.

Prêmio e resultados anteriores

A estimativa de R$ 9,8 milhões foi associada ao acúmulo do concurso anterior. Entretanto, o histórico do arquivo contém resultados ainda não confirmados. Verifique os números dos dois sorteios anteriores, a quantidade de ganhadores e o valor efetivamente acumulado no site oficial antes de fechar o texto.

Faixas de premiação

A Dupla Sena contempla acertos de três, quatro, cinco e seis dezenas. A faixa principal é disputada em cada um dos sorteios, conforme o regulamento, enquanto os valores das demais faixas são distribuídos entre as apostas ganhadoras.

Acompanhar e receber

A extração está prevista para as 21h, com transmissão pelos canais oficiais da Caixa. O prazo geral para resgate é de 90 dias. Prêmios de maior valor são pagos em agência, mediante identificação e comprovante original.

Aposte apenas valores que possa perder e consulte as informações oficiais antes de registrar seu jogo.