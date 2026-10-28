SUPER SETE 916 uai A Super Sete 916 sorteia prêmio estimado de R$ 12,6 milhões nesta quarta-feira, 28/10. 1 Prêmio estimado: R$ 12,6 milhões em disputa no concurso 916.

2 Como funciona: O volante tem sete colunas, e o resultado é conferido coluna por coluna.

3 Horário e apostas: Sorteio previsto para as 21h. As apostas encerram às 19h nas lotéricas e no Sorteio previsto para as 21h. As apostas encerram às 19h nas lotéricas e no Loterias Online da Caixa

O concurso 916 da Super Sete aparece com estimativa de R$ 12,6 milhões no material de origem. A previsão editorial é de sorteio às 21h de quarta-feira (28/10). Como o histórico fornecido contém resultados pendentes de confirmação, a sequência dos concursos anteriores e a informação sobre acúmulo precisam ser checadas antes de publicar.

Entenda as sete colunas

O volante da Super Sete é dividido em sete colunas, cada uma com números de 0 a 9. O apostador marca ao menos um número em cada coluna; a Caixa sorteia um número por coluna. A faixa principal exige acertar as sete colunas, e há outras faixas para quem acerta menos colunas, conforme o regulamento.

Valor da aposta e prazo

O arquivo informa aposta mínima de R$ 2,50 e fechamento às 19h. Esses dados devem ser confirmados no portal oficial antes da publicação, pois preços e horários podem ser atualizados. O jogo pode ser feito em lotérica credenciada ou nos canais digitais autorizados.

O prêmio anunciado

A estimativa indicada para o concurso 916 é de R$ 12,6 milhões. O valor final depende da arrecadação e da apuração. A informação de que o concurso anterior não teve ganhador nas sete colunas também precisa ser confirmada junto à Caixa para justificar o acúmulo no texto.

Onde acompanhar o resultado

O sorteio está previsto para o Espaço da Sorte, em São Paulo, às 21h. Depois da extração, consulte os canais oficiais para conferir os números de cada coluna e o rateio por faixa. Evite reproduzir resultados preliminares ou dados sem confirmação.

O prazo geral para solicitar o prêmio é de 90 dias, com exigência de documentos e comprovante original. Jogue com responsabilidade e não considere a loteria uma fonte de renda.