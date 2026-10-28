LOTOFÁCIL 3816 uai A Lotofácil 3816 tem prêmio estimado de R$ 2 milhões nesta quarta-feira, 28/10. 1 Prêmio estimado: R$ 2 milhões em disputa no concurso 3816.

2 Horário do sorteio: Às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. Transmissão pelo Às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. Transmissão pelo canal oficial da Caixa no YouTube

3 Prazo para apostar: Até às 19h nas lotéricas ou no Até às 19h nas lotéricas ou no Loterias Online da Caixa

A Lotofácil 3816 aparece no planejamento editorial com prêmio estimado em R$ 2 milhões. O texto de origem relaciona essa estimativa ao concurso anterior, no qual três apostas teriam acertado todas as 15 dezenas. A previsão de data e o número do concurso devem ser checados no calendário da Caixa antes de publicar, pois há inconsistências no arquivo recebido.

Como funciona a aposta

O jogador escolhe entre 15 e 20 números dos 25 disponíveis no volante. A aposta mínima com 15 dezenas custa R$ 3, segundo os dados do material. Também é possível apostar pela internet, nos canais oficiais, ou em uma unidade lotérica, respeitando o horário de encerramento informado para o concurso.

Faixas de premiação

A Lotofácil premia apostas que acertam 11, 12, 13, 14 ou 15 números. O valor destinado a cada faixa varia conforme a arrecadação e a quantidade de ganhadores. Por isso, a estimativa do prêmio principal não deve ser confundida com um valor garantido para cada aposta vencedora.

O que observar antes do sorteio

O arquivo aponta R$ 2 milhões como estimativa para o concurso 3816 e indica sorteio às 21h. Confirme a data, o horário, o número do concurso e o valor atualizado nos canais oficiais da Caixa. Se o artigo for atualizado depois da extração, substitua a previsão pelos números sorteados e pelo rateio oficial.

Recebimento do prêmio

O prazo geral para resgatar prêmios é de 90 dias a partir do sorteio. O procedimento depende do valor: quantias menores podem ser pagas em lotéricas dentro do limite vigente, enquanto prêmios maiores são tratados em agências da Caixa. É necessário apresentar documentação e o comprovante original.

Jogue com responsabilidade: nenhuma combinação garante o resultado, e a aposta não deve ser tratada como fonte de renda.