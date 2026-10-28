QUINA 7154 uai A Quina 7154 sorteia prêmio estimado de R$ 2,7 milhões nesta quarta-feira, 28/10. 1 Prêmio estimado: R$ 2,7 milhões, após o concurso anterior informado no artigo acumular.

2 Horário do sorteio: Às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. Acompanhe pelo Às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. Acompanhe pelo canal oficial da Caixa no YouTube

3 Prazo para apostar: Até às 19h nas lotéricas ou no Até às 19h nas lotéricas ou no Loterias Online da Caixa

A Quina 7154 está anunciada no material de origem com prêmio estimado em R$ 2,7 milhões. O sorteio foi programado para quarta-feira (28/10), às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. A estimativa é associada ao acúmulo atribuído ao concurso anterior, mas os dados e as dezenas mencionados no documento precisam de validação oficial.

Como participar

Na Quina, o jogador escolhe de cinco a 15 números entre os 80 disponíveis. A aposta mínima, com cinco dezenas, aparece no material pelo preço de R$ 3. As apostas são recebidas em lotéricas e nos canais digitais da Caixa, respeitando o horário-limite indicado de 19h para o sorteio da noite.

Quais faixas pagam prêmio?

A modalidade distribui valores para quem acerta duas, três, quatro ou cinco dezenas. A faixa principal corresponde à quina; as demais são conhecidas como quadra, terno e duque. O valor de cada faixa depende da arrecadação e do rateio oficial, por isso não é recomendável informar montantes sem conferir o resultado publicado pela Caixa.

Resultados anteriores

O arquivo lista combinações de concursos recentes, mas também contém campos pendentes de confirmação e datas que podem estar inconsistentes. Antes de usar o histórico, confira o número do concurso, a data e as dezenas no portal oficial. Não publique como definitivo qualquer item marcado para revisão.

Horário, transmissão e resgate

A previsão informada é de sorteio às 21h, com transmissão nos canais oficiais da Caixa. Prêmios de maior valor devem ser retirados em agência, com documento de identidade, CPF e recibo original. O prazo geral para solicitar o pagamento é de 90 dias após o sorteio.

A aposta deve ser encarada como entretenimento. Defina um limite e não utilize dinheiro necessário para outras despesas.