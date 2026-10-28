Resultado do Dia de Sorte de quarta-feira, 28/10/2026. Além das sete dezenas, confira o Mês da Sorte.
O Dia de Sorte 1334 foi sorteado nesta quarta-feira (28/10), às 21h, no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, 750, São Paulo. O prêmio estimado era de R$ 800 mil — acumulado após o concurso 1333 de terça (28/10) sortear as dezenas 10 – 12 – 14 – 20 – 22 – 25 – 26 com Mês da Sorte Abril sem ganhador da faixa principal. O Dia de Sorte acumula desde o concurso 1329 de quinta (22/10), quando Nova Bandeirantes (MT) levou R$ 245.525,63.
Dezenas sorteadas — Dia de Sorte 1334
04 -25 – 02 – 09 – 08 – 06 – 22
Mês da Sorte: OUTUBRO
Os números devem ser conferidos com o comprovante de aposta no portal oficial da Caixa Econômica Federal.
O Dia de Sorte acumulou?
[A CONFIRMAR] — preencha após apuração oficial.
Teve ganhador no Dia de Sorte hoje?
[A CONFIRMAR] — veja o rateio completo abaixo.
Rateio — Dia de Sorte 1334
- 7 acertos: [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada
- 6 acertos: [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada
- 5 acertos: [A CONFIRMAR] apostas — R$ 25,00 cada
- 4 acertos: [A CONFIRMAR] apostas — R$ 5,00 cada
- Mês da Sorte: [A CONFIRMAR] apostas — R$ 2,50 cada
Histórico recente do Dia de Sorte
- 1333 (28/10/2026): 10 – 12 – 14 – 20 – 22 – 25 – 26 | Mês da Sorte: Abril — acumulou
- 1332 (27/10/2026): [A CONFIRMAR] | Mês da Sorte: [A CONFIRMAR] — acumulou
- 1331 (25/10/2026): [A CONFIRMAR] | Mês da Sorte: [A CONFIRMAR] — acumulou
- 1329 (22/10/2026): 01 – 06 – 07 – 09 – 25 – 29 – 31 | Mês da Sorte: Novembro ✅ 1 ganhador (Nova Bandeirantes/MT — R$ 245.525,63)
- 1327 (20/10/2026): 10 – 11 – 22 – 23 – 24 – 26 – 30 | Mês da Sorte: Março ✅ 1 ganhadora (Valença/RJ — R$ 622.191,22)
Próximo concurso do Dia de Sorte
O próximo sorteio é o 1335 e ele acontece na quinta-feira, dia 30/10. O prêmio estimado é de R$ [A CONFIRMAR].
Como resgatar o prêmio
Prêmios até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou no portal Loterias Online da Caixa. Acima desse valor, o resgate é exclusivo em agências da Caixa. O prazo é de 90 dias. Confira as regras em loterias.caixa.gov.br.
O que você precisa saber
Quais foram os números sorteados?
[A CONFIRMAR] — preencha as 7 dezenas e o Mês da Sorte após apuração oficial.
O Dia de Sorte acumulou?
[A CONFIRMAR] — preencha após apuração oficial.
Quando é o próximo sorteio?
Quinta-feira, 30/10, às 21h.
Qual é o prazo para resgatar?
90 dias corridos a partir da data do sorteio.
Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança no portal Loterias Online da Caixa.
Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.