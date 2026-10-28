DIA DE SORTE 1334 uai Resultado do Dia de Sorte de quarta-feira, 28/10/2026. Além das sete dezenas, confira o Mês da Sorte. Prêmio estimado antes do sorteio R$ 800 mil Resultado oficial a confirmar 1 Data do sorteio: 28/10/2026 — quarta-feira 2 Dezenas sorteadas: 04 -25 – 02 – 09 – 08 – 06 – 22 3 Mês da Sorte: OUTUBRO 4 Ganhadores e rateio: [CONFIRMAR] — 7, 6, 5 e 4 acertos e Mês da Sorte Preencha as dezenas, o Mês da Sorte e os valores somente após conferir a apuração oficial. Consulte Loterias CAIXA . Jogue com responsabilidade.

O Dia de Sorte 1334 foi sorteado nesta quarta-feira (28/10), às 21h, no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, 750, São Paulo. O prêmio estimado era de R$ 800 mil — acumulado após o concurso 1333 de terça (28/10) sortear as dezenas 10 – 12 – 14 – 20 – 22 – 25 – 26 com Mês da Sorte Abril sem ganhador da faixa principal. O Dia de Sorte acumula desde o concurso 1329 de quinta (22/10), quando Nova Bandeirantes (MT) levou R$ 245.525,63.

Dezenas sorteadas — Dia de Sorte 1334

04 -25 – 02 – 09 – 08 – 06 – 22

Mês da Sorte: OUTUBRO

Resultado do Dia de Sorte 1334 de hoje (28/10): confira as dezenas sorteadas e o prêmio de R$ 800 mil

Os números devem ser conferidos com o comprovante de aposta no portal oficial da Caixa Econômica Federal.

O Dia de Sorte acumulou?

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Teve ganhador no Dia de Sorte hoje?

[A CONFIRMAR] — veja o rateio completo abaixo.

Rateio — Dia de Sorte 1334

7 acertos: [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada

[A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada 6 acertos: [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada

[A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada 5 acertos: [A CONFIRMAR] apostas — R$ 25,00 cada

[A CONFIRMAR] apostas — R$ 25,00 cada 4 acertos: [A CONFIRMAR] apostas — R$ 5,00 cada

[A CONFIRMAR] apostas — R$ 5,00 cada Mês da Sorte: [A CONFIRMAR] apostas — R$ 2,50 cada

Histórico recente do Dia de Sorte

1333 (28/10/2026): 10 – 12 – 14 – 20 – 22 – 25 – 26 | Mês da Sorte: Abril — acumulou

1332 (27/10/2026): [A CONFIRMAR] | Mês da Sorte: [A CONFIRMAR] — acumulou

1331 (25/10/2026): [A CONFIRMAR] | Mês da Sorte: [A CONFIRMAR] — acumulou

1329 (22/10/2026): 01 – 06 – 07 – 09 – 25 – 29 – 31 | Mês da Sorte: Novembro ✅ 1 ganhador (Nova Bandeirantes/MT — R$ 245.525,63)

1327 (20/10/2026): 10 – 11 – 22 – 23 – 24 – 26 – 30 | Mês da Sorte: Março ✅ 1 ganhadora (Valença/RJ — R$ 622.191,22)

Próximo concurso do Dia de Sorte

O próximo sorteio é o 1335 e ele acontece na quinta-feira, dia 30/10. O prêmio estimado é de R$ [A CONFIRMAR].

Como resgatar o prêmio

Prêmios até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou no portal Loterias Online da Caixa. Acima desse valor, o resgate é exclusivo em agências da Caixa. O prazo é de 90 dias. Confira as regras em loterias.caixa.gov.br.

O que você precisa saber

Quais foram os números sorteados?

[A CONFIRMAR] — preencha as 7 dezenas e o Mês da Sorte após apuração oficial.

O Dia de Sorte acumulou?

[A CONFIRMAR] — preencha após apuração oficial.

Quando é o próximo sorteio?

Quinta-feira, 30/10, às 21h.

Qual é o prazo para resgatar?

90 dias corridos a partir da data do sorteio.

Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança no portal Loterias Online da Caixa.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.