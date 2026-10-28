Resultado da Lotomania de quarta-feira, 28/10/2026. A modalidade também tem uma faixa para quem não acerta nenhuma dezena.
A Lotomania 2993 foi sorteada nesta quarta-feira (28/10), às 21h, no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, 750, São Paulo. O prêmio estimado era de R$ 1 milhão — acumulado após o concurso 2992 de segunda (27/10) não ter ganhador das 20 dezenas. Vale lembrar: a Lotomania é a única loteria da Caixa com faixa de 0 acertos — quem não acertar nenhuma das 20 dezenas sorteadas também concorre a prêmio.
Dezenas sorteadas — Lotomania 2993
72 – 46 – 40 – 71 – 15 – 76 – 00 – 26 – 16 – 21 – 03 – 96 – 82 – 89 – 04 – 86 – 53 – 87 – 60 – 09
Os números devem ser conferidos com o comprovante de aposta no portal oficial da Caixa Econômica Federal.
A Lotomania acumulou?
[A CONFIRMAR] — preencha após apuração oficial.
Teve ganhador na Lotomania hoje?
[A CONFIRMAR] — veja o rateio completo abaixo.
Rateio — Lotomania 2993
- 20 acertos: [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada
- 19 acertos: [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada
- 18 acertos: [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada
- 17 acertos: [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada
- 16 acertos: [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada
- 15 acertos: [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada
- 0 acertos: [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada
Histórico recente da Lotomania
- 2992 (27/10/2026): [A CONFIRMAR] — insira dezenas antes de publicar
- 2991 (23/10/2026): [A CONFIRMAR dezenas] ✅ 1 ganhadora (Aracaju/SE digital — R$ 1.005.301,46)
- 2990 (21/10/2026): [A CONFIRMAR]
- 2989 (19/10/2026): 06 – 25 – 26 – 32 – 45 – 46 – 49 – 50 – 51 – 53 – 58 – 62 – 74 – 77 – 85 – 90 – 91 – 92 – 96 – 99 ✅ 1 ganhadora, R$ 13.862.738,85
Próximo concurso da Lotomania
O próximo sorteio é o 2994 e ele acontece na segunda-feira, dia 03/11. O prêmio estimado é de R$ [A CONFIRMAR].
Como resgatar o prêmio
Prêmios até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou no portal Loterias Online da Caixa. Acima desse valor, o resgate é exclusivo em agências da Caixa. O prazo é de 90 dias. Confira as regras em loterias.caixa.gov.br.
O que você precisa saber
Quais foram os números sorteados?
[A CONFIRMAR] — preencha as 20 dezenas após apuração oficial.
A Lotomania acumulou?
[A CONFIRMAR] — preencha após apuração oficial.
É verdade que posso ganhar sem acertar nada?
Sim. Quem não acertar nenhuma das 20 dezenas concorre à faixa de 0 acertos.
Quando é o próximo sorteio?
Segunda-feira, 03/11, às 21h.
Qual é o prazo para resgatar?
90 dias corridos a partir da data do sorteio.
Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança no portal Loterias Online da Caixa.
Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.