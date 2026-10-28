LOTOMANIA 2993 uai Resultado da Lotomania de quarta-feira, 28/10/2026. A modalidade também tem uma faixa para quem não acerta nenhuma dezena. Prêmio estimado antes do sorteio R$ 1 milhão Resultado oficial a confirmar 1 Data do sorteio: 28/10/2026 — quarta-feira 2 20 dezenas sorteadas: 72 – 46 – 40 – 71 – 15 – 76 – 00 – 26 – 16 – 21 – 03 – 96 – 82 – 89 – 04 – 86 – 53 – 87 – 60 – 09 3 Ganhadores e rateio: [CONFIRMAR] — faixas de 0 a 20 acertos 4 Diferencial: A faixa de 0 acertos também pode ser premiada Confira todas as faixas do rateio, inclusive a de zero acertos, antes de publicar. Consulte Loterias CAIXA . Jogue com responsabilidade.

A Lotomania 2993 foi sorteada nesta quarta-feira (28/10), às 21h, no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, 750, São Paulo. O prêmio estimado era de R$ 1 milhão — acumulado após o concurso 2992 de segunda (27/10) não ter ganhador das 20 dezenas. Vale lembrar: a Lotomania é a única loteria da Caixa com faixa de 0 acertos — quem não acertar nenhuma das 20 dezenas sorteadas também concorre a prêmio.

Dezenas sorteadas — Lotomania 2993

72 – 46 – 40 – 71 – 15 – 76 – 00 – 26 – 16 – 21 – 03 – 96 – 82 – 89 – 04 – 86 – 53 – 87 – 60 – 09

Resultado da Lotomania 2993 de hoje (28/10): veja os números sorteados e o prêmio de R$ 1 milhão

Os números devem ser conferidos com o comprovante de aposta no portal oficial da Caixa Econômica Federal.

A Lotomania acumulou?

[A CONFIRMAR] — preencha após apuração oficial.

Teve ganhador na Lotomania hoje?

[A CONFIRMAR] — veja o rateio completo abaixo.

Rateio — Lotomania 2993

20 acertos: [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada

[A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada 19 acertos: [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada

[A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada 18 acertos: [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada

[A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada 17 acertos: [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada

[A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada 16 acertos: [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada

[A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada 15 acertos: [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada

[A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada 0 acertos: [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada

Histórico recente da Lotomania

2992 (27/10/2026): [A CONFIRMAR] — insira dezenas antes de publicar

2991 (23/10/2026): [A CONFIRMAR dezenas] ✅ 1 ganhadora (Aracaju/SE digital — R$ 1.005.301,46)

2990 (21/10/2026): [A CONFIRMAR]

2989 (19/10/2026): 06 – 25 – 26 – 32 – 45 – 46 – 49 – 50 – 51 – 53 – 58 – 62 – 74 – 77 – 85 – 90 – 91 – 92 – 96 – 99 ✅ 1 ganhadora, R$ 13.862.738,85

Próximo concurso da Lotomania

O próximo sorteio é o 2994 e ele acontece na segunda-feira, dia 03/11. O prêmio estimado é de R$ [A CONFIRMAR].

Como resgatar o prêmio

Prêmios até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou no portal Loterias Online da Caixa. Acima desse valor, o resgate é exclusivo em agências da Caixa. O prazo é de 90 dias. Confira as regras em loterias.caixa.gov.br.

O que você precisa saber

Quais foram os números sorteados?

[A CONFIRMAR] — preencha as 20 dezenas após apuração oficial.

A Lotomania acumulou?

[A CONFIRMAR] — preencha após apuração oficial.

É verdade que posso ganhar sem acertar nada?

Sim. Quem não acertar nenhuma das 20 dezenas concorre à faixa de 0 acertos.

Quando é o próximo sorteio?

Segunda-feira, 03/11, às 21h.

Qual é o prazo para resgatar?

90 dias corridos a partir da data do sorteio.

Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança no portal Loterias Online da Caixa.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.