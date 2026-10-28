DUPLA SENA 3026 uai Resultado da Dupla Sena de quarta-feira, 28/10/2026. O concurso conta com duas extrações, com resultados e rateios próprios. Prêmio estimado antes do sorteio R$ 9,8 milhões Resultado oficial a confirmar 1 Data do sorteio: 28/10/2026 — quarta-feira 2 1º sorteio: 42 – 49 – 31 – 22 – 05 – 30 3 2º sorteio: 49 – 43 – 39 – 35 – 38 – 47 4 Ganhadores e rateio: [CONFIRMAR] — conferir as faixas dos dois sorteios Não misture os resultados das duas extrações: publique separadamente dezenas e rateio de cada sorteio. Consulte Loterias CAIXA . Jogue com responsabilidade.

A Dupla Sena 3026 foi sorteada nesta quarta-feira (28/10), às 21h, no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, 750, São Paulo. O prêmio estimado era de R$ 9,8 milhões — acumulado após o concurso 3025 de segunda (27/10) terminar sem acertador da sena nos dois sorteios. Insira as dezenas do 3025 antes de publicar. A Dupla Sena oferece dois sorteios por concurso — o mesmo bilhete participa das duas extrações, sem custo adicional.

Dezenas sorteadas — Dupla Sena 3026

1º Sorteio: 42 – 49 – 31 – 22 – 05 – 30

2º Sorteio: 49 – 43 – 39 – 35 – 38 – 47

Resultado da Dupla Sena 3026 de hoje (28/10): confira os dois sorteios e o prêmio de R$ 9,8 milhões

Os números devem ser conferidos com o comprovante de aposta no portal oficial da Caixa Econômica Federal.

A Dupla Sena acumulou?

[A CONFIRMAR] — preencha após apuração oficial.

Teve ganhador na Dupla Sena hoje?

[A CONFIRMAR] — veja o rateio completo abaixo.

Rateio — Dupla Sena 3026

1º Sorteio:

Sena (6 acertos): [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada

[A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada Quina (5 acertos): [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada

[A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada Quadra (4 acertos): [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada

[A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada Terno (3 acertos): [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada

2º Sorteio:

Sena (6 acertos): [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada

[A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada Quina (5 acertos): [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada

[A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada Quadra (4 acertos): [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada

[A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada Terno (3 acertos): [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada

Histórico recente da Dupla Sena

3025 (27/10/2026): [A CONFIRMAR] — sem ganhador na sena; insira dezenas antes de publicar

3024 (23/10/2026): [A CONFIRMAR] — sem ganhador na sena; 13 apostas na quina (R$ 6.246,61 cada)

3023 (21/10/2026): 1º 21 – 34 – 41 – 45 – 46 – 50 / 2º [A CONFIRMAR] — sem ganhador na sena

3022 (19/10/2026): 1º 14 – 29 – 32 – 38 – 39 – 42 / 2º 23 – 25 – 26 – 37 – 41 – 42 — sem ganhador na sena

Próximo concurso da Dupla Sena

O próximo sorteio é o 3027 e ele acontece na segunda-feira, dia 03/11. O prêmio estimado é de R$ [A CONFIRMAR].

Como resgatar o prêmio

Prêmios até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou no portal Loterias Online da Caixa. Acima desse valor, o resgate é exclusivo em agências da Caixa. O prazo é de 90 dias. Confira as regras em loterias.caixa.gov.br.

O que você precisa saber

Quais foram os números sorteados?

[A CONFIRMAR] — preencha os dois sorteios após apuração oficial.

A Dupla Sena acumulou?

[A CONFIRMAR] — preencha após apuração oficial.

Quando é o próximo sorteio?

Segunda-feira, 03/11, às 21h.

Qual é o prazo para resgatar?

90 dias corridos a partir da data do sorteio.

Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança no portal Loterias Online da Caixa.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.