Resultado da Dupla Sena de quarta-feira, 28/10/2026. O concurso conta com duas extrações, com resultados e rateios próprios.
A Dupla Sena 3026 foi sorteada nesta quarta-feira (28/10), às 21h, no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, 750, São Paulo. O prêmio estimado era de R$ 9,8 milhões — acumulado após o concurso 3025 de segunda (27/10) terminar sem acertador da sena nos dois sorteios. Insira as dezenas do 3025 antes de publicar. A Dupla Sena oferece dois sorteios por concurso — o mesmo bilhete participa das duas extrações, sem custo adicional.
Dezenas sorteadas — Dupla Sena 3026
1º Sorteio: 42 – 49 – 31 – 22 – 05 – 30
2º Sorteio: 49 – 43 – 39 – 35 – 38 – 47
Os números devem ser conferidos com o comprovante de aposta no portal oficial da Caixa Econômica Federal.
A Dupla Sena acumulou?
[A CONFIRMAR] — preencha após apuração oficial.
Teve ganhador na Dupla Sena hoje?
[A CONFIRMAR] — veja o rateio completo abaixo.
Rateio — Dupla Sena 3026
1º Sorteio:
- Sena (6 acertos): [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada
- Quina (5 acertos): [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada
- Quadra (4 acertos): [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada
- Terno (3 acertos): [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada
2º Sorteio:
- Sena (6 acertos): [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada
- Quina (5 acertos): [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada
- Quadra (4 acertos): [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada
- Terno (3 acertos): [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada
Histórico recente da Dupla Sena
- 3025 (27/10/2026): [A CONFIRMAR] — sem ganhador na sena; insira dezenas antes de publicar
- 3024 (23/10/2026): [A CONFIRMAR] — sem ganhador na sena; 13 apostas na quina (R$ 6.246,61 cada)
- 3023 (21/10/2026): 1º 21 – 34 – 41 – 45 – 46 – 50 / 2º [A CONFIRMAR] — sem ganhador na sena
- 3022 (19/10/2026): 1º 14 – 29 – 32 – 38 – 39 – 42 / 2º 23 – 25 – 26 – 37 – 41 – 42 — sem ganhador na sena
Próximo concurso da Dupla Sena
O próximo sorteio é o 3027 e ele acontece na segunda-feira, dia 03/11. O prêmio estimado é de R$ [A CONFIRMAR].
Como resgatar o prêmio
Prêmios até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou no portal Loterias Online da Caixa. Acima desse valor, o resgate é exclusivo em agências da Caixa. O prazo é de 90 dias. Confira as regras em loterias.caixa.gov.br.
O que você precisa saber
Quais foram os números sorteados?
[A CONFIRMAR] — preencha os dois sorteios após apuração oficial.
A Dupla Sena acumulou?
[A CONFIRMAR] — preencha após apuração oficial.
Quando é o próximo sorteio?
Segunda-feira, 03/11, às 21h.
Qual é o prazo para resgatar?
90 dias corridos a partir da data do sorteio.
Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança no portal Loterias Online da Caixa.
Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.