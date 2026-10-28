SUPER SETE 916 uai Resultado da Super Sete de quarta-feira, 28/10/2026. O resultado deve ser apresentado por coluna. Prêmio estimado antes do sorteio R$ 12,6 milhões Resultado oficial a confirmar 1 Data do sorteio: 28/10/2026 — quarta-feira 2 Números por coluna: 0 – 8 – 9 – 0 – 2 – 5 – 1 3 Ganhadores e rateio: [CONFIRMAR] — atualizar após apuração oficial 4 Como funciona: A aposta é organizada em sete colunas Informe cada coluna na ordem oficial e confira as faixas premiadas antes de publicar. Consulte Loterias CAIXA . Jogue com responsabilidade.

A Super Sete 916 foi sorteada nesta quarta-feira (28/10), às 21h, no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, 750, São Paulo. O prêmio estimado era de R$ 12,6 milhões — acumulado após o concurso 915 de segunda (27/10) terminar sem acertador das sete colunas. Insira os números do 915 antes de publicar. A Super Sete acumula há mais de cinco concursos consecutivos.

Números sorteados por coluna — Super Sete 916

0 – 8 – 9 – 0 – 2 – 5 – 1

Resultado da Super Sete 916 de hoje (28/10): veja os números por coluna e o prêmio de R$ 12,6 milhões

Os números devem ser conferidos com o comprovante de aposta no portal oficial da Caixa Econômica Federal.

A Super Sete acumulou?

[A CONFIRMAR] — preencha após apuração oficial.

Teve ganhador na Super Sete hoje?

[A CONFIRMAR] — veja o rateio completo abaixo.

Rateio — Super Sete 916

7 colunas certas: [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada

[A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada 6 colunas certas: [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada

[A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada 5 colunas certas: [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada

[A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada 4 colunas certas: [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada

[A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada 3 colunas certas: [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada

Histórico recente da Super Sete

915 (27/10/2026): [A CONFIRMAR] — sem ganhador nas 7 colunas; insira antes de publicar

914 (23/10/2026): [A CONFIRMAR] — sem ganhador nas 7 colunas

913 (21/10/2026): [A CONFIRMAR] — sem ganhador nas 7 colunas

912 (19/10/2026): C1:5 / C2:8 / C3:2 / C4:9 / C5:3 / C6:7 / C7:2 — sem ganhador

911 (16/10/2026): C1:2 / C2:3 / C3:2 / C4:2 / C5:7 / C6:4 / C7:6 — sem ganhador

Próximo concurso da Super Sete

O próximo sorteio é o 917 e ele acontece na segunda-feira, dia 03/11. O prêmio estimado é de R$ [A CONFIRMAR].

Como resgatar o prêmio

Prêmios até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou no portal Loterias Online da Caixa. Acima desse valor, o resgate é exclusivo em agências da Caixa. O prazo é de 90 dias. Confira as regras em loterias.caixa.gov.br.

O que você precisa saber

Quais foram os números sorteados?

[A CONFIRMAR] — preencha as sete colunas após apuração oficial.

A Super Sete acumulou?

[A CONFIRMAR] — preencha após apuração oficial.

Quando é o próximo sorteio?

Segunda-feira, 03/11, às 21h.

Qual é o prazo para resgatar?

90 dias corridos a partir da data do sorteio.

Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança no portal Loterias Online da Caixa.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.