LOTOFÁCIL 3816 uai Resultado da Lotofácil de quarta-feira, 28/10/2026. As 15 dezenas e o rateio devem ser atualizados após a apuração oficial. Prêmio estimado antes do sorteio R$ 2 milhões Resultado oficial a confirmar 1 Data do sorteio: 28/10/2026 — quarta-feira 2 15 dezenas sorteadas: 06 – 14 – 24 – 18 – 01 – 17 – 04 – 25 – 22 – 02 – 13 – 16 – 20 – 03 – 08 3 Ganhadores e rateio: [CONFIRMAR] — faixas de 11 a 15 acertos 4 Como conferir: Compare as dezenas com seu bilhete e verifique todas as faixas O concurso anterior, 3815, teve três apostas vencedoras na faixa de 15 acertos, segundo os dados fornecidos no material. Consulte Loterias CAIXA . Jogue com responsabilidade.

A Lotofácil 3816 foi sorteada nesta quarta-feira (28/10), às 21h, no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, 750, São Paulo. O prêmio estimado era de R$ 2 milhões — estabelecido após o concurso 3815 de terça (28/10) pagar R$ 432.535,38 para três apostas: uma de Salvador (BA) e duas de Santa Catarina — Brusque e Iporá do Oeste — acertaram as dezenas 03 – 05 – 06 – 09 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 19 – 23 – 25.

Dezenas sorteadas — Lotofácil 3816

06 – 14 – 24 – 18 – 01 – 17 – 04 – 25 – 22 – 02 – 13 – 16 – 20 – 03 – 08

Resultado da Lotofácil 3816 de hoje (28/10): veja os números sorteados e o prêmio de R$ 2 milhões

Os números devem ser conferidos com o comprovante de aposta no portal oficial da Caixa Econômica Federal.

A Lotofácil acumulou?

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Teve ganhador na Lotofácil hoje?

[A CONFIRMAR] — veja o rateio completo abaixo.

Rateio — Lotofácil 3816

15 acertos: [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada

[A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada 14 acertos: [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada

[A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada 13 acertos: [A CONFIRMAR] apostas — R$ 35,00 cada

[A CONFIRMAR] apostas — R$ 35,00 cada 12 acertos: [A CONFIRMAR] apostas — R$ 14,00 cada

[A CONFIRMAR] apostas — R$ 14,00 cada 11 acertos: [A CONFIRMAR] apostas — R$ 7,00 cada

Histórico recente da Lotofácil

3815 (28/10/2026): 03 – 05 – 06 – 09 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 19 – 23 – 25 ✅ 3 ganhadores (Salvador/BA, Brusque/SC e Iporá do Oeste/SC — R$ 432.535,38 cada)

3814 (27/10/2026): 01 – 04 – 06 – 08 – 09 – 12 – 13 – 15 – 16 – 17 – 18 – 21 – 22 – 24 – 25 ✅ 2 ganhadores (Santana/AP e Belo Horizonte/MG — R$ 2.134.251,70 cada)

3813 (25/10/2026): 04 – 05 – 06 – 08 – 10 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 20 – 22 – 23 – 25 — acumulou

3812 (23/10/2026): [A CONFIRMAR dezenas] ✅ 4 ganhadores (Castanhal/PA, Teresina/PI, Campinas/SP e São Paulo/SP — R$ 288.143,90 cada)

3811 (22/10/2026): 01 – 03 – 05 – 07 – 08 – 09 – 10 – 11 – 12 – 15 – 16 – 18 – 19 – 23 – 25 ✅ 3 ganhadores

Próximo concurso da Lotofácil

O próximo sorteio é o 3817 e ele acontece na quinta-feira, dia 30/10. O prêmio estimado é de R$ [A CONFIRMAR].

Como resgatar o prêmio

Prêmios até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou no portal Loterias Online da Caixa. Acima desse valor, o resgate é exclusivo em agências da Caixa. Valores acima de R$ 10.000 são pagos em até dois dias úteis. O prazo é de 90 dias. Confira as regras em loterias.caixa.gov.br.

O que você precisa saber

Quais foram os números sorteados?

[A CONFIRMAR] — preencha após apuração oficial.

A Lotofácil acumulou?

[A CONFIRMAR] — preencha após apuração oficial.

Quando é o próximo sorteio?

Quinta-feira, 30/10, às 21h.

Qual é o prazo para resgatar?

90 dias corridos a partir da data do sorteio.

Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança no portal Loterias Online da Caixa.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.