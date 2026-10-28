Concurso previsto para quarta-feira, 28/10/2026. Os números e o rateio devem ser conferidos após o sorteio.
A Quina 7154 foi sorteada nesta quarta-feira (28/10), às 21h, no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, 750, São Paulo. O prêmio estimado era de R$ 2,7 milhões — acumulado após o concurso 7153 de terça (28/10) sortear as dezenas 18 – 36 – 53 – 64 – 67 sem nenhum acertador. A Quina acumula desde o concurso 7150 de sexta (23/10), que encerrou uma sequência histórica de 28 sorteios sem ganhador ao pagar R$ 29,2 milhões para dois apostadores de Uberaba (MG) e São Paulo (SP).
Dezenas sorteadas — Quina 7154
08 – 06 – 45 – 44 – 41
Os números devem ser conferidos com o comprovante de aposta no portal oficial da Caixa Econômica Federal.
A Quina acumulou?
[A CONFIRMAR] — preencha após apuração oficial.
Teve ganhador na Quina hoje?
[A CONFIRMAR] — veja o rateio completo abaixo.
Rateio — Quina 7154
- Quina (5 acertos): [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada
- Quadra (4 acertos): [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada
- Terno (3 acertos): [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada
- Duque (2 acertos): [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada
Histórico recente da Quina
- 7153 (28/10/2026): 18 – 36 – 53 – 64 – 67 — acumulou
- 7152 (27/10/2026): [A CONFIRMAR] — insira dezenas antes de publicar
- 7151 (25/10/2026): 18 – 22 – 24 – 25 – 52 — acumulou
- 7150 (23/10/2026): [A CONFIRMAR dezenas] ✅ 2 ganhadores (Uberaba/MG e São Paulo/SP — R$ 29.288.347,96 cada)
- 7149 (22/10/2026): 12 – 53 – 54 – 58 – 75 — acumulou
Próximo concurso da Quina
O próximo sorteio é o 7155 e ele acontece na quinta-feira, dia 30/10. O prêmio estimado é de R$ [A CONFIRMAR].
Como resgatar o prêmio
Prêmios até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou no portal Loterias Online da Caixa. Acima desse valor, o resgate é exclusivo em agências da Caixa, com documento de identidade, CPF e comprovante original. Valores acima de R$ 10.000 são pagos em até dois dias úteis. O prazo para retirada é de 90 dias — depois o valor vai para o FIES. Confira as regras em loterias.caixa.gov.br.
O que você precisa saber
Quais foram os números sorteados?
[A CONFIRMAR] — preencha após apuração oficial.
A Quina acumulou?
[A CONFIRMAR] — preencha após apuração oficial.
Quando é o próximo sorteio?
Quinta-feira, 30/10, às 21h.
Qual é o prazo para resgatar?
90 dias corridos a partir da data do sorteio.
Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança no portal Loterias Online da Caixa.
Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.