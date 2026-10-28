QUINA 7154 uai Concurso previsto para quarta-feira, 28/10/2026. Os números e o rateio devem ser conferidos após o sorteio. Prêmio estimado antes do sorteio R$ 2,7 milhões Resultado oficial a confirmar 1 Data do sorteio: 28/10/2026 — quarta-feira 2 Dezenas sorteadas: 08 – 06 – 45 – 44 – 41 3 Ganhadores e rateio: [CONFIRMAR] — quina, quadra, terno e duque 4 Faixas de premiação: A Quina premia apostas com 2, 3, 4 ou 5 acertos Confirme o resultado e a quantidade de apostas premiadas no portal oficial da CAIXA. Consulte Loterias CAIXA . Jogue com responsabilidade.

A Quina 7154 foi sorteada nesta quarta-feira (28/10), às 21h, no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, 750, São Paulo. O prêmio estimado era de R$ 2,7 milhões — acumulado após o concurso 7153 de terça (28/10) sortear as dezenas 18 – 36 – 53 – 64 – 67 sem nenhum acertador. A Quina acumula desde o concurso 7150 de sexta (23/10), que encerrou uma sequência histórica de 28 sorteios sem ganhador ao pagar R$ 29,2 milhões para dois apostadores de Uberaba (MG) e São Paulo (SP).

Dezenas sorteadas — Quina 7154

08 – 06 – 45 – 44 – 41

Resultado da Quina 7154 de hoje (28/10): confira os números sorteados e o prêmio de R$ 2,7 milhões

Os números devem ser conferidos com o comprovante de aposta no portal oficial da Caixa Econômica Federal.

A Quina acumulou?

[A CONFIRMAR] — preencha após apuração oficial.

Teve ganhador na Quina hoje?

[A CONFIRMAR] — veja o rateio completo abaixo.

Rateio — Quina 7154

Quina (5 acertos): [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada

[A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada Quadra (4 acertos): [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada

[A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada Terno (3 acertos): [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada

[A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada Duque (2 acertos): [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada

Histórico recente da Quina

7153 (28/10/2026): 18 – 36 – 53 – 64 – 67 — acumulou

7152 (27/10/2026): [A CONFIRMAR] — insira dezenas antes de publicar

7151 (25/10/2026): 18 – 22 – 24 – 25 – 52 — acumulou

7150 (23/10/2026): [A CONFIRMAR dezenas] ✅ 2 ganhadores (Uberaba/MG e São Paulo/SP — R$ 29.288.347,96 cada)

7149 (22/10/2026): 12 – 53 – 54 – 58 – 75 — acumulou

Próximo concurso da Quina

O próximo sorteio é o 7155 e ele acontece na quinta-feira, dia 30/10. O prêmio estimado é de R$ [A CONFIRMAR].

Como resgatar o prêmio

Prêmios até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou no portal Loterias Online da Caixa. Acima desse valor, o resgate é exclusivo em agências da Caixa, com documento de identidade, CPF e comprovante original. Valores acima de R$ 10.000 são pagos em até dois dias úteis. O prazo para retirada é de 90 dias — depois o valor vai para o FIES. Confira as regras em loterias.caixa.gov.br.

O que você precisa saber

Quais foram os números sorteados?

[A CONFIRMAR] — preencha após apuração oficial.

A Quina acumulou?

[A CONFIRMAR] — preencha após apuração oficial.

Quando é o próximo sorteio?

Quinta-feira, 30/10, às 21h.

Qual é o prazo para resgatar?

90 dias corridos a partir da data do sorteio.

Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança no portal Loterias Online da Caixa.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.