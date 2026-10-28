MEGA-SENA 3077 uai Concurso previsto para quarta-feira, 28/10/2026. Confira as dezenas e o rateio após a divulgação oficial. Prêmio estimado antes do sorteio R$ 320 milhões Resultado oficial a confirmar 1 Data do sorteio: 28/10/2026 — quarta-feira 2 Dezenas sorteadas: 18 -14 – 40 – 31 – 35 – 02 3 Ganhadores e rateio: [CONFIRMAR] — sena, quina e quadra 4 Contexto: 3º sorteio da Mega Semana 2026 Não publique dezenas, ganhadores ou valores por faixa sem conferir o resultado oficial da CAIXA. Consulte Loterias CAIXA . Jogue com responsabilidade.

A Mega-Sena 3077 foi sorteada nesta quarta-feira (28/10), às 21h, no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, 750, São Paulo. É o 3º dos cinco sorteios consecutivos da Mega Semana 2026 — programação especial com concursos diários de segunda (26/10) a sexta (31/10). O prêmio estimado era de R$ 320 milhões — acumulado após os concursos 3075 de segunda (02 – 03 – 20 – 25 – 39 – 57) e 3076 de terça (insira as dezenas antes de publicar) não terem acertador da sena.

Dezenas sorteadas — Mega-Sena 3077

18 -14 – 40 – 31 – 35 – 02

Resultado da Mega-Sena 3077 de hoje (28/10): veja as dezenas sorteadas e o prêmio de R$ 320 milhões

Os números devem ser conferidos com o comprovante de aposta no portal oficial da Caixa Econômica Federal.

A Mega-Sena acumulou?

[A CONFIRMAR] — preencha após apuração oficial. Se acumulou: prêmio segue para o 3078 de quinta (30/10). Se não acumulou: [N] apostas acertaram as seis dezenas.

Teve ganhador na Mega-Sena hoje?

[A CONFIRMAR] — veja o rateio completo abaixo.

Rateio — Mega-Sena 3077

Sena (6 acertos): [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada

[A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada Quina (5 acertos): [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada

[A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada Quadra (4 acertos): [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada

Mega Semana 2026 — calendário

3075 (26/10/2026): 02 – 03 – 20 – 25 – 39 – 57 — acumulou

3076 (28/10/2026): [A CONFIRMAR] — insira dezenas antes de publicar

3077 (28/10/2026): este concurso — [A CONFIRMAR]

— [A CONFIRMAR] 3078 (30/10/2026): quinta-feira

3079 (31/10/2026): sexta-feira

Próximo concurso da Mega-Sena

O próximo sorteio é o 3078 e ele acontece na quinta-feira, dia 30/10 — 4º sorteio da Mega Semana. O prêmio estimado é de R$ [A CONFIRMAR].

Como resgatar o prêmio

Prêmios até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou no portal Loterias Online da Caixa. Acima desse valor, o resgate é exclusivo em agências da Caixa, com documento de identidade, CPF e comprovante original. Valores acima de R$ 10.000 são pagos em até dois dias úteis. O prazo para retirada é de 90 dias — depois o valor vai para o FIES. Confira as regras em loterias.caixa.gov.br.

O que você precisa saber

Quais foram os números sorteados?

[A CONFIRMAR] — preencha após apuração oficial.

A Mega-Sena acumulou?

[A CONFIRMAR] — preencha após apuração oficial.

O que é a Mega Semana?

Cinco sorteios consecutivos da Mega-Sena de segunda (26/10) a sexta (31/10), concursos 3075 a 3079.

Qual é o prazo para resgatar?

90 dias corridos a partir da data do sorteio.

Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança no portal Loterias Online da Caixa.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.