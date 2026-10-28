Concurso previsto para quarta-feira, 28/10/2026. Confira as dezenas e o rateio após a divulgação oficial.
A Mega-Sena 3077 foi sorteada nesta quarta-feira (28/10), às 21h, no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, 750, São Paulo. É o 3º dos cinco sorteios consecutivos da Mega Semana 2026 — programação especial com concursos diários de segunda (26/10) a sexta (31/10). O prêmio estimado era de R$ 320 milhões — acumulado após os concursos 3075 de segunda (02 – 03 – 20 – 25 – 39 – 57) e 3076 de terça (insira as dezenas antes de publicar) não terem acertador da sena.
Dezenas sorteadas — Mega-Sena 3077
18 -14 – 40 – 31 – 35 – 02
Os números devem ser conferidos com o comprovante de aposta no portal oficial da Caixa Econômica Federal.
A Mega-Sena acumulou?
[A CONFIRMAR] — preencha após apuração oficial. Se acumulou: prêmio segue para o 3078 de quinta (30/10). Se não acumulou: [N] apostas acertaram as seis dezenas.
Teve ganhador na Mega-Sena hoje?
[A CONFIRMAR] — veja o rateio completo abaixo.
Rateio — Mega-Sena 3077
- Sena (6 acertos): [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada
- Quina (5 acertos): [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada
- Quadra (4 acertos): [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada
Mega Semana 2026 — calendário
- 3075 (26/10/2026): 02 – 03 – 20 – 25 – 39 – 57 — acumulou
- 3076 (28/10/2026): [A CONFIRMAR] — insira dezenas antes de publicar
- 3077 (28/10/2026): este concurso — [A CONFIRMAR]
- 3078 (30/10/2026): quinta-feira
- 3079 (31/10/2026): sexta-feira
Próximo concurso da Mega-Sena
O próximo sorteio é o 3078 e ele acontece na quinta-feira, dia 30/10 — 4º sorteio da Mega Semana. O prêmio estimado é de R$ [A CONFIRMAR].
Como resgatar o prêmio
Prêmios até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou no portal Loterias Online da Caixa. Acima desse valor, o resgate é exclusivo em agências da Caixa, com documento de identidade, CPF e comprovante original. Valores acima de R$ 10.000 são pagos em até dois dias úteis. O prazo para retirada é de 90 dias — depois o valor vai para o FIES. Confira as regras em loterias.caixa.gov.br.
O que você precisa saber
Quais foram os números sorteados?
[A CONFIRMAR] — preencha após apuração oficial.
A Mega-Sena acumulou?
[A CONFIRMAR] — preencha após apuração oficial.
O que é a Mega Semana?
Cinco sorteios consecutivos da Mega-Sena de segunda (26/10) a sexta (31/10), concursos 3075 a 3079.
Qual é o prazo para resgatar?
90 dias corridos a partir da data do sorteio.
Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança no portal Loterias Online da Caixa.
Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.