Destaques uai Dia de Sorte 1333: prêmio estimado em R$ 400 mil 1 R$ 400 mil acumulados — valor informado no material recebido; conferir a situação do concurso 1332. 2 Sorteio previsto para as 21h no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão pelo no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão pelo canal oficial da Caixa no YouTube 3 Mês da Sorte: o material informa premiação fixa de R$ 2,50 para o mês sorteado; confirme o valor e as regras vigentes.

O Dia de Sorte 1333 está indicado como o concurso desta terça-feira, 27 de outubro, com prêmio estimado em R$ 400 mil. o prêmio acumulou após o concurso 1332, mas a data do concurso anterior aparece divergente no material. Antes da publicação, confirme a numeração, a data, o resultado e a estimativa de prêmio no portal oficial.

Nova Bandeirantes (MT) como local do último ganhador confirmado, no concurso 1329, com prêmio de R$ 245.525,63. Essa informação deve ser conferida no histórico oficial.

Quando e onde acompanhar

O sorteio está previsto para as 21h, no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, 750, em São Paulo. A transmissão pode ser acompanhada pelo canal oficial da Caixa no YouTube.

Como fazer sua aposta

No Dia de Sorte, o apostador escolhe números entre os 31 disponíveis e seleciona um Mês da Sorte. é possível marcar de sete a 15 números e que a aposta mínima custa R$ 2,50. Confirme os valores e as regras atuais antes de publicar.

o Mês da Sorte paga R$ 2,50 quando o mês selecionado coincide com o mês sorteado, independentemente dos demais acertos. Confirme a faixa e o valor oficial vigentes. As apostas podem ser realizadas nas lotéricas ou pelo portal Loterias Online da Caixa; as apostas encerram às 19h.

Faixas de premiação

7 acertos: prêmio estimado em R$ 400 mil; conferir.

prêmio estimado em R$ 400 mil; conferir. 6 acertos: valor rateado entre os ganhadores, conforme a apuração oficial.

valor rateado entre os ganhadores, conforme a apuração oficial. 5 acertos: informa R$ 25,00 por aposta ganhadora; conferir.

informa R$ 25,00 por aposta ganhadora; conferir. 4 acertos: informa R$ 5,00 por aposta ganhadora; conferir.

informa R$ 5,00 por aposta ganhadora; conferir. Mês da Sorte: informa R$ 2,50 por aposta com o mês correto; conferir.

Últimos concursos do Dia de Sorte

1332 (data indicada no material: 26/10/2026): | Mês da Sorte: . acumulou; conferir oficialmente.

| Mês da Sorte: . acumulou; conferir oficialmente. 1331 (25/10/2026): | Mês da Sorte: . Situação do prêmio .

| Mês da Sorte: . Situação do prêmio . 1330 (24/10/2026): | Mês da Sorte: . Situação do prêmio .

| Mês da Sorte: . Situação do prêmio . 1329 (22/10/2026): 01 – 06 – 07 – 09 – 25 – 29 – 31 | Mês da Sorte: Novembro. um ganhador em Nova Bandeirantes (MT), com R$ 245.525,63; conferir oficialmente.

01 – 06 – 07 – 09 – 25 – 29 – 31 | Mês da Sorte: Novembro. um ganhador em Nova Bandeirantes (MT), com R$ 245.525,63; conferir oficialmente. 1327 (20/10/2026): 10 – 11 – 22 – 23 – 24 – 26 – 30 | Mês da Sorte: Março. uma ganhadora em Valença (RJ), com R$ 622.191,22; conferir oficialmente.

O histórico completo está disponível no portal oficial das Loterias CAIXA.

Como resgatar o prêmio

prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em lotéricas credenciadas ou por canais digitais autorizados, conforme as regras da Caixa. Acima desse limite, o resgate deve ser realizado em uma agência da Caixa. O prazo informado para retirada é de 90 dias. Confirme limites, documentação e procedimentos vigentes em loterias.caixa.gov.br.

O que você precisa saber

Qual é o prêmio do Dia de Sorte 1333?

R$ 400 mil. Confirme o valor atualizado no portal oficial.

Quando acontece o sorteio?

O texto indica terça-feira, 27 de outubro, às 21h. Confirme data e horário nos canais da Caixa.

O que é o Mês da Sorte?

É uma opção adicional do volante: o apostador escolhe um mês e pode receber a faixa correspondente se ele for sorteado. O valor e as condições devem ser conferidos na regra oficial.

Até quando posso apostar?

As apostas encerram às 19h nas lotéricas ou pelo portal Loterias Online da Caixa. Confirme o horário do concurso.

Os dados devem ser conferidos com a Caixa Econômica Federal.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.