O Dia de Sorte 1333 está indicado como o concurso desta terça-feira, 27 de outubro, com prêmio estimado em R$ 400 mil. o prêmio acumulou após o concurso 1332, mas a data do concurso anterior aparece divergente no material. Antes da publicação, confirme a numeração, a data, o resultado e a estimativa de prêmio no portal oficial.
Nova Bandeirantes (MT) como local do último ganhador confirmado, no concurso 1329, com prêmio de R$ 245.525,63. Essa informação deve ser conferida no histórico oficial.
Quando e onde acompanhar
O sorteio está previsto para as 21h, no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, 750, em São Paulo. A transmissão pode ser acompanhada pelo canal oficial da Caixa no YouTube.
Como fazer sua aposta
No Dia de Sorte, o apostador escolhe números entre os 31 disponíveis e seleciona um Mês da Sorte. é possível marcar de sete a 15 números e que a aposta mínima custa R$ 2,50. Confirme os valores e as regras atuais antes de publicar.
o Mês da Sorte paga R$ 2,50 quando o mês selecionado coincide com o mês sorteado, independentemente dos demais acertos. Confirme a faixa e o valor oficial vigentes. As apostas podem ser realizadas nas lotéricas ou pelo portal Loterias Online da Caixa; as apostas encerram às 19h.
Faixas de premiação
- 7 acertos: prêmio estimado em R$ 400 mil; conferir.
- 6 acertos: valor rateado entre os ganhadores, conforme a apuração oficial.
- 5 acertos: informa R$ 25,00 por aposta ganhadora; conferir.
- 4 acertos: informa R$ 5,00 por aposta ganhadora; conferir.
- Mês da Sorte: informa R$ 2,50 por aposta com o mês correto; conferir.
Últimos concursos do Dia de Sorte
- 1332 (data indicada no material: 26/10/2026): | Mês da Sorte: . acumulou; conferir oficialmente.
- 1331 (25/10/2026): | Mês da Sorte: . Situação do prêmio .
- 1330 (24/10/2026): | Mês da Sorte: . Situação do prêmio .
- 1329 (22/10/2026): 01 – 06 – 07 – 09 – 25 – 29 – 31 | Mês da Sorte: Novembro. um ganhador em Nova Bandeirantes (MT), com R$ 245.525,63; conferir oficialmente.
- 1327 (20/10/2026): 10 – 11 – 22 – 23 – 24 – 26 – 30 | Mês da Sorte: Março. uma ganhadora em Valença (RJ), com R$ 622.191,22; conferir oficialmente.
O histórico completo está disponível no portal oficial das Loterias CAIXA.
Como resgatar o prêmio
prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em lotéricas credenciadas ou por canais digitais autorizados, conforme as regras da Caixa. Acima desse limite, o resgate deve ser realizado em uma agência da Caixa. O prazo informado para retirada é de 90 dias. Confirme limites, documentação e procedimentos vigentes em loterias.caixa.gov.br.
O que você precisa saber
Qual é o prêmio do Dia de Sorte 1333?
R$ 400 mil. Confirme o valor atualizado no portal oficial.
Quando acontece o sorteio?
O texto indica terça-feira, 27 de outubro, às 21h. Confirme data e horário nos canais da Caixa.
O que é o Mês da Sorte?
É uma opção adicional do volante: o apostador escolhe um mês e pode receber a faixa correspondente se ele for sorteado. O valor e as condições devem ser conferidos na regra oficial.
Até quando posso apostar?
As apostas encerram às 19h nas lotéricas ou pelo portal Loterias Online da Caixa. Confirme o horário do concurso.
Os dados devem ser conferidos com a Caixa Econômica Federal.
Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.