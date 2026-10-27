Destaques uai Lotofácil 3815: prêmio estimado em R$ 2 milhões 1 R$ 2 milhões em disputa — estimativa informada no material recebido; conferir o resultado e o rateio do concurso 3814. 2 Sorteio previsto para as 21h no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão pelo no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão pelo canal oficial da Caixa no YouTube 3 Apostas até as 19h, conforme o texto original; confirme o horário nos canais oficiais e no , conforme o texto original; confirme o horário nos canais oficiais e no portal Loterias Online da Caixa

A Lotofácil 3815 aparece com prêmio estimado de R$ 2 milhões para o concurso previsto nesta terça-feira, 27 de outubro. A informação original afirma que o prêmio principal foi distribuído no concurso 3814, com duas apostas vencedoras, uma em Santana (AP) e outra em Belo Horizonte (MG). A data do concurso, as dezenas, os municípios e os valores precisam ser conferidos no resultado oficial antes de publicar.

As duas apostas vencedoras receberam R$ 2.134.251,70 e as dezenas sorteadas foram 01 – 04 – 06 – 08 – 09 – 12 – 13 – 15 – 16 – 17 – 18 – 21 – 22 – 24 – 25. Confira os números no resultado oficial da Caixa antes da publicação.

Quando e onde acompanhar

O sorteio está previsto para as 21h, no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, 750, em São Paulo. Acompanhe a transmissão pelo canal oficial da Caixa no YouTube e confira a publicação do resultado no portal das Loterias CAIXA.

Como fazer sua aposta

Na Lotofácil, o apostador marca de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante. a aposta mínima, com 15 dezenas, custa R$ 3,50. Confirme o valor vigente no portal oficial antes de publicar.

A Lotofácil possui cinco faixas de premiação, destinadas às apostas que acertam de 11 a 15 dezenas. As apostas podem ser feitas em uma lotérica ou no portal Loterias Online da Caixa. encerramento às 19h; confirme o horário oficial do concurso.

Faixas de premiação

15 acertos: prêmio principal estimado em R$ 2 milhões para o concurso 3815; conferir.

prêmio principal estimado em R$ 2 milhões para o concurso 3815; conferir. 14 acertos: valor dividido entre as apostas ganhadoras, conforme o rateio oficial.

valor dividido entre as apostas ganhadoras, conforme o rateio oficial. 13 acertos: a faixa paga R$ 35,00 por aposta ganhadora; conferir valor vigente.

a faixa paga R$ 35,00 por aposta ganhadora; conferir valor vigente. 12 acertos: a faixa paga R$ 14,00 por aposta ganhadora; conferir valor vigente.

a faixa paga R$ 14,00 por aposta ganhadora; conferir valor vigente. 11 acertos: a faixa paga R$ 7,00 por aposta ganhadora; conferir valor vigente.

Últimos concursos da Lotofácil

3814 (data indicada: 26/10/2026): 01 – 04 – 06 – 08 – 09 – 12 – 13 – 15 – 16 – 17 – 18 – 21 – 22 – 24 – 25. duas apostas vencedoras, de Santana (AP) e Belo Horizonte (MG), com R$ 2.134.251,70 para cada uma. conferir dezenas, data, cidades e rateio.

01 – 04 – 06 – 08 – 09 – 12 – 13 – 15 – 16 – 17 – 18 – 21 – 22 – 24 – 25. duas apostas vencedoras, de Santana (AP) e Belo Horizonte (MG), com R$ 2.134.251,70 para cada uma. conferir dezenas, data, cidades e rateio. 3813 (25/10/2026): 04 – 05 – 06 – 08 – 10 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 20 – 22 – 23 – 25. acumulou e que 217 apostas fizeram 14 acertos, recebendo R$ 2.278,37 cada. conferir oficialmente.

04 – 05 – 06 – 08 – 10 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 20 – 22 – 23 – 25. acumulou e que 217 apostas fizeram 14 acertos, recebendo R$ 2.278,37 cada. conferir oficialmente. 3812 (23/10/2026): . quatro ganhadores em Castanhal (PA), Teresina (PI), Campinas (SP) e São Paulo (SP), com R$ 288.143,90 por aposta. conferir oficialmente.

. quatro ganhadores em Castanhal (PA), Teresina (PI), Campinas (SP) e São Paulo (SP), com R$ 288.143,90 por aposta. conferir oficialmente. 3811 (22/10/2026): 01 – 03 – 05 – 07 – 08 – 09 – 10 – 11 – 12 – 15 – 16 – 18 – 19 – 23 – 25. três ganhadores na faixa principal; conferir rateio.

01 – 03 – 05 – 07 – 08 – 09 – 10 – 11 – 12 – 15 – 16 – 18 – 19 – 23 – 25. três ganhadores na faixa principal; conferir rateio. 3808 (19/10/2026): 01 – 04 – 07 – 10 – 12 – 13 – 14 – 15 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 24. uma ganhadora em São Paulo (SP), com R$ 1.456.047,72; conferir oficialmente.

O histórico completo está disponível em loterias.caixa.gov.br.

Como resgatar o prêmio

prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em lotéricas credenciadas ou pelos canais digitais da Caixa, de acordo com as regras vigentes. Valores acima desse limite devem ser retirados em uma agência da Caixa, com documento de identidade, CPF e comprovante original da aposta.

valores acima de R$ 10 mil são pagos em até dois dias úteis e que o prazo para resgate é de 90 dias. Após esse período, os valores são destinados ao FIES. Confirme os procedimentos e a destinação legal atualizada no portal oficial antes de publicar.

O que você precisa saber

Qual é o prêmio da Lotofácil 3815?

R$ 2 milhões. Confirme a estimativa oficial antes de publicar.

Quando acontece o sorteio?

O texto indica terça-feira, 27 de outubro, às 21h. Confira a data e o horário oficiais.

Até quando posso apostar?

As apostas encerram às 19h nas lotéricas ou no portal Loterias Online da Caixa. Confirme o limite de apostas do concurso.

Quais foram as dezenas do concurso 3814?

As dezenas informadas são: 01 – 04 – 06 – 08 – 09 – 12 – 13 – 15 – 16 – 17 – 18 – 21 – 22 – 24 – 25. Confirme a sequência na Caixa.

Consulte as informações oficiais em Loterias CAIXA.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.