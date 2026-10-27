Destaques uai Quina 7153 tem prêmio estimado em R$ 2 milhões 1 Prêmio estimado: R$ 2 milhões — conferir após a divulgação do resultado oficial do concurso 7152. 2 Sorteio às 21h no Espaço da Sorte, em São Paulo; transmissão pelo no Espaço da Sorte, em São Paulo; transmissão pelo canal oficial da Caixa no YouTube 3 Apostas até as 19h, segundo o material recebido; confira o horário vigente nas lotéricas e no , segundo o material recebido; confira o horário vigente nas lotéricas e no portal Loterias Online da Caixa

A Quina 7153 tem sorteio previsto para esta terça-feira, 27 de outubro, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio estimado é de R$ 2 milhões, mas esse valor deve ser atualizado com base no resultado oficial do concurso 7152, realizado na segunda-feira (26/10). Antes de publicar, confirme se o prêmio acumulou e qual é a estimativa divulgada pela Caixa.

No concurso 7151, apontado como realizado no sábado (25/10), foram sorteadas as dezenas 18 – 22 – 24 – 25 – 52, sem ganhador da faixa principal, conforme a informação original. A sequência e o rateio precisam ser conferidos na fonte oficial.

Quando e onde acompanhar

O sorteio está previsto para as 21h, no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, 750, em São Paulo. A transmissão pode ser acompanhada pelo canal oficial da Caixa no YouTube. Confira os canais oficiais para verificar eventuais alterações de horário.

Como fazer sua aposta

Na Quina, o apostador pode marcar de cinco a 15 números entre os 80 disponíveis no volante. a aposta mínima, com cinco dezenas, custa R$ 3,00. Confirme o preço vigente antes de publicar, pois valores de apostas podem ser alterados pela Caixa.

As apostas podem ser feitas nas lotéricas credenciadas ou pelo portal Loterias Online da Caixa. As apostas encerram às 19h; confira o horário oficial válido para o concurso desta terça-feira.

Últimos concursos da Quina

7152 (26/10/2026): — inserir dezenas sorteadas, situação do prêmio e rateio após consultar a Caixa.

— inserir dezenas sorteadas, situação do prêmio e rateio após consultar a Caixa. 7151 (25/10/2026): 18 – 22 – 24 – 25 – 52 — acumulou; conferir oficialmente.

18 – 22 – 24 – 25 – 52 — acumulou; conferir oficialmente. 7150 (23/10/2026): . dois ganhadores, de Uberaba (MG) e São Paulo (SP), com R$ 29.288.347,96 para cada aposta. conferir todos os dados antes da publicação.

. dois ganhadores, de Uberaba (MG) e São Paulo (SP), com R$ 29.288.347,96 para cada aposta. conferir todos os dados antes da publicação. 7149 (22/10/2026): 12 – 53 – 54 – 58 – 75 — acumulou; conferir oficialmente.

12 – 53 – 54 – 58 – 75 — acumulou; conferir oficialmente. 7147 (20/10/2026): 05 – 21 – 44 – 50 – 57 — acumulou; conferir oficialmente.

O histórico completo pode ser consultado no portal oficial das Loterias CAIXA.

Como resgatar o prêmio

prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em lotéricas credenciadas ou pelos canais digitais da Caixa, conforme as regras aplicáveis. Valores acima desse limite devem ser retirados em uma agência da Caixa, mediante apresentação dos documentos exigidos.

valores acima de R$ 10 mil são pagos em até dois dias úteis e que o prazo para resgate é de 90 dias. Confirme os limites, os procedimentos e as regras vigentes no site oficial antes de publicar: Loterias CAIXA.

O que você precisa saber

Qual é o prêmio da Quina 7153?

R$ 2 milhões. Confirme a estimativa após a publicação do resultado do concurso 7152.

Quando acontece o sorteio?

A previsão informada é terça-feira, 27 de outubro, às 21h. Confirme o horário nos canais oficiais.

Até quando posso apostar?

as apostas encerram às 19h nas lotéricas e no portal Loterias Online da Caixa. Confira o prazo oficial do concurso.

Quais são as dezenas sorteadas?

Os dados devem ser conferidos com as informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte apenas pelos canais autorizados.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.