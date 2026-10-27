Destaques uai Timemania 2460: prêmio estimado em R$ 23 milhões 1 R$ 23 milhões acumulados: estimativa informada no texto original; conferir no portal oficial. 2 Sorteio previsto para as 21h no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão pelo no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão pelo canal oficial da Caixa no YouTube 3 Time do Coração: o texto recebido informa prêmio fixo de R$ 8,50; conferir valor e regras vigentes.

A Timemania 2460 está indicada para esta terça-feira, 27 de outubro, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio estimado informado é de R$ 23 milhões, mas a estimativa, a numeração do concurso e a data precisam ser conferidas no portal oficial antes da publicação.

o prêmio cresceu após o concurso 2459, apontado como realizado no sábado (25/10), mas não traz as dezenas nem o Time do Coração desse concurso. Esses campos devem ser preenchidos após consulta à Caixa.

Quando e onde acompanhar

O sorteio está previsto para as 21h, no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, 750, em São Paulo. A transmissão pode ser acompanhada pelo canal oficial da Caixa no YouTube. Confira a programação oficial antes de publicar.

Como fazer sua aposta

Na Timemania, o apostador escolhe de dez a 20 números entre os 80 disponíveis e também seleciona um Time do Coração entre os clubes participantes. a aposta simples custa R$ 3,00 e que a faixa do Time do Coração paga R$ 8,50. Confirme os valores vigentes no portal oficial.

As apostas podem ser feitas nas lotéricas ou pelo portal Loterias Online da Caixa. indica encerramento às 19h; confirme o horário aplicável ao concurso.

Faixas de premiação

7 acertos: prêmio principal estimado em R$ 23 milhões; conferir.

prêmio principal estimado em R$ 23 milhões; conferir. 6 acertos: valor rateado entre os ganhadores.

valor rateado entre os ganhadores. 5 acertos: valor rateado entre os ganhadores.

valor rateado entre os ganhadores. 4 acertos: valor rateado entre os ganhadores.

valor rateado entre os ganhadores. 3 acertos: valor rateado entre os ganhadores.

valor rateado entre os ganhadores. Time do Coração: o material informa R$ 8,50 por aposta com o time sorteado; conferir o valor atual.

Os valores definitivos devem ser consultados no rateio oficial de cada concurso.

Últimos concursos da Timemania

2459 (25/10/2026): dezenas | Time do Coração .

dezenas | Time do Coração . 2458 (22/10/2026): dezenas | Time do Coração . Situação do prêmio .

dezenas | Time do Coração . Situação do prêmio . 2457 (20/10/2026): 25 – 28 – 51 – 53 – 56 – 59 – 69 | Time do Coração: Porto Velho/RO; conferir oficialmente.

25 – 28 – 51 – 53 – 56 – 59 – 69 | Time do Coração: Porto Velho/RO; conferir oficialmente. 2456 (18/10/2026): 01 – 16 – 18 – 22 – 41 – 57 – 70 | Time do Coração: Anápolis/GO; conferir oficialmente.

01 – 16 – 18 – 22 – 41 – 57 – 70 | Time do Coração: Anápolis/GO; conferir oficialmente. 2455 (15/10/2026): 07 – 28 – 31 – 32 – 60 – 61 – 76 | Time do Coração: Londrina/PR; conferir oficialmente.

O histórico completo está disponível no portal oficial das Loterias CAIXA.

Como resgatar o prêmio

prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em lotéricas credenciadas ou pelos canais digitais autorizados, conforme as regras da Caixa. Valores acima do limite devem ser retirados em uma agência da Caixa. O texto também informa prazo de 90 dias para resgate. Confirme limites, documentação e procedimentos vigentes no portal oficial.

O que você precisa saber

Qual é o prêmio da Timemania 2460?

R$ 23 milhões. Confirme a estimativa no portal da Caixa.

Quando acontece o sorteio?

indica terça-feira, 27/10, às 21h. Confirme a data e o horário oficiais.

O que é o Time do Coração?

É o clube escolhido pelo apostador no volante. Se corresponder ao time sorteado, a aposta pode receber a premiação específica dessa faixa, conforme as regras oficiais.

Até quando posso apostar?

até as 19h nas lotéricas e no portal Loterias Online da Caixa. Confirme o horário do concurso.

Confira os dados na Caixa Econômica Federal.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.