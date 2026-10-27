A Timemania 2460 está indicada para esta terça-feira, 27 de outubro, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio estimado informado é de R$ 23 milhões, mas a estimativa, a numeração do concurso e a data precisam ser conferidas no portal oficial antes da publicação.
o prêmio cresceu após o concurso 2459, apontado como realizado no sábado (25/10), mas não traz as dezenas nem o Time do Coração desse concurso. Esses campos devem ser preenchidos após consulta à Caixa.
Quando e onde acompanhar
O sorteio está previsto para as 21h, no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, 750, em São Paulo. A transmissão pode ser acompanhada pelo canal oficial da Caixa no YouTube. Confira a programação oficial antes de publicar.
Como fazer sua aposta
Na Timemania, o apostador escolhe de dez a 20 números entre os 80 disponíveis e também seleciona um Time do Coração entre os clubes participantes. a aposta simples custa R$ 3,00 e que a faixa do Time do Coração paga R$ 8,50. Confirme os valores vigentes no portal oficial.
As apostas podem ser feitas nas lotéricas ou pelo portal Loterias Online da Caixa. indica encerramento às 19h; confirme o horário aplicável ao concurso.
Faixas de premiação
- 7 acertos: prêmio principal estimado em R$ 23 milhões; conferir.
- 6 acertos: valor rateado entre os ganhadores.
- 5 acertos: valor rateado entre os ganhadores.
- 4 acertos: valor rateado entre os ganhadores.
- 3 acertos: valor rateado entre os ganhadores.
- Time do Coração: o material informa R$ 8,50 por aposta com o time sorteado; conferir o valor atual.
Os valores definitivos devem ser consultados no rateio oficial de cada concurso.
Últimos concursos da Timemania
- 2459 (25/10/2026): dezenas | Time do Coração .
- 2458 (22/10/2026): dezenas | Time do Coração . Situação do prêmio .
- 2457 (20/10/2026): 25 – 28 – 51 – 53 – 56 – 59 – 69 | Time do Coração: Porto Velho/RO; conferir oficialmente.
- 2456 (18/10/2026): 01 – 16 – 18 – 22 – 41 – 57 – 70 | Time do Coração: Anápolis/GO; conferir oficialmente.
- 2455 (15/10/2026): 07 – 28 – 31 – 32 – 60 – 61 – 76 | Time do Coração: Londrina/PR; conferir oficialmente.
O histórico completo está disponível no portal oficial das Loterias CAIXA.
Como resgatar o prêmio
prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em lotéricas credenciadas ou pelos canais digitais autorizados, conforme as regras da Caixa. Valores acima do limite devem ser retirados em uma agência da Caixa. O texto também informa prazo de 90 dias para resgate. Confirme limites, documentação e procedimentos vigentes no portal oficial.
O que você precisa saber
Qual é o prêmio da Timemania 2460?
R$ 23 milhões. Confirme a estimativa no portal da Caixa.
Quando acontece o sorteio?
indica terça-feira, 27/10, às 21h. Confirme a data e o horário oficiais.
O que é o Time do Coração?
É o clube escolhido pelo apostador no volante. Se corresponder ao time sorteado, a aposta pode receber a premiação específica dessa faixa, conforme as regras oficiais.
Até quando posso apostar?
até as 19h nas lotéricas e no portal Loterias Online da Caixa. Confirme o horário do concurso.
Confira os dados na Caixa Econômica Federal.
Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.