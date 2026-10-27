Resumo executivo 🚛 Desvio de tráfego pesado Retira até 30 mil caminhões diários do centro urbano de São Paulo e da Marginal Tietê. 🌉 63 viadutos e 44 pontes Elevam as pistas sobre o terreno acidentado da montanha sem necessidade de grandes aterros. ⛏️ 7 túneis duplos escavados Galerias subterrâneas em rocha dura via método NATM para preservar o Parque da Cantareira. 🛣️ Conexão logística direta Liga as rodovias Dutra, Fernão Dias e o Aeroporto de Guarulhos ao Porto de Santos.

A maior obra de infraestrutura viária do estado de São Paulo usa viadutos elevados e túneis escavados para fechar o anel rodoviário de 177 km e retirar milhares de caminhões da Marginal Tietê.

Por que a construção de viadutos elevados protege o solo da serra melhor do que aterros convencionais?

Em terrenos montanhosos, abrir estradas cortando o morro e jogando terra nos vales causa desmoronamentos e destrói a vegetação nativa. Para evitar esse impacto na Serra da Cantareira, os engenheiros preferiram erguer a pista sobre pilares altos de concreto que tocam o chão apenas em pontos específicos.

Essa técnica, baseada em viadutos com vigas pré-moldadas e balanços sucessivos, reduz a área de solo desmatada em mais de 70% comparada ao corte tradicional. As fundações transmitem as cargas diretamente para a rocha sã profunda, garantindo estabilidade em encostas com inclinação acentuada.

Viadutos e pistas elevadas fazem parte das soluções de engenharia usadas no trecho norte do Rodoanel paulista. — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais são as dimensões e os números de engenharia do Trecho Norte do Rodoanel?

Com 44 quilômetros de extensão principal, o trecho concentra a maior densidade de Obras de Arte Especiais por quilômetro do país para vencer os desníveis topográficos da região metropolitana.

Extensão total do trecho: conta com 44 quilômetros de pistas duplas de rolamento ligando o Trecho Oeste ao Trecho Leste da rodovia SP-021.

Quantidade de pontes e viadutos: reúne 44 pontes e 63 viadutos que totalizam mais de 16 quilômetros de estruturas elevadas de concreto.

reúne 44 pontes e 63 viadutos que totalizam mais de 16 quilômetros de estruturas elevadas de concreto. Galerias de túneis escavados: possui 7 túneis duplos (14 galerias no total), incluindo trechos subterrâneos contínuos de grande extensão.

possui 7 túneis duplos (14 galerias no total), incluindo trechos subterrâneos contínuos de grande extensão. Método de escavação subterrânea: aplicação do sistema austríaco NATM com suporte de concreto projetado e tirantes metálicos em rocha gnaíssica.

aplicação do sistema austríaco NATM com suporte de concreto projetado e tirantes metálicos em rocha gnaíssica. Volume de tráfego projetado: capacidade para absorver mais de 65 mil veículos por dia, sendo cerca de 30 mil caminhões de carga pesada.

Como os túneis duplos evitam o colapso da rocha durante a escavação sob a serra?

Durante a abertura dos túneis na Serra da Cantareira, a equipe aplica o método NATM, escavando a rocha em etapas curtas de 1 a 3 metros. A cada avanço, a abóbada recebe imediatamente uma camada de concreto projetado reforçado com fibras de aço e tirantes cravados na rocha.

Essa aplicação rápida faz a própria rocha ao redor do túnel trabalhar como parte do sistema de sustentação. O monitoramento eletrônico contínuo mede as microdeformações do maciço, garantindo que a estrutura fique totalmente estável antes de receber o revestimento final de concreto.

Parâmetro de Engenharia Corte e Aterro Convencional Solução do Rodoanel Norte 🌲 Impacto ambiental na serra Grande desmatamento e erosão de taludes Preservação do Parque da Cantareira via viadutos ⛰️ Estabilidade de encosta Alto risco de escorregamento em chuvas Ancoragem profunda das estacas em rocha sã 🚛 Trafegabilidade de carga Aclives acentuados e curvas fechadas Rampa máxima suave e curvas de grande raio

Quais normas técnicas de pontes e túneis regem a segurança do Rodoanel?

As pontes e viadutos do Rodoanel Norte seguem os rigorosos critérios da norma NBR 7187 da ABNT para pontes de concreto armado e protendido, além da NBR 6118 para estruturas de concreto.

Essas normas definem coeficientes de segurança elevados para suportar trens-tipo de carga pesada de até 45 toneladas por veículo e exigem sistemas de drenagem de pista dimensionados para chuvas intensas com tempo de retorno de 100 anos.

Túneis rodoviários permitem atravessar áreas montanhosas sem depender exclusivamente de cortes superficiais no relevo. — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando é necessário contratar um engenheiro especialista em infraestrutura rodoviária?

Projetos de vias expressas, acessos industriais e pontes urbanas exigem a atuação direta de um engenheiro especialista em infraestrutura rodoviária e de um engenheiro geotécnico.

A complexidade de calcular a estabilidade de taludes e o dimensionamento do pavimento sob tráfego pesado impede soluções genéricas, demandando ensaios de campo e relatórios técnicos formais.