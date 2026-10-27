A maior obra de infraestrutura viária do estado de São Paulo usa viadutos elevados e túneis escavados para fechar o anel rodoviário de 177 km e retirar milhares de caminhões da Marginal Tietê.
Por que a construção de viadutos elevados protege o solo da serra melhor do que aterros convencionais?
Em terrenos montanhosos, abrir estradas cortando o morro e jogando terra nos vales causa desmoronamentos e destrói a vegetação nativa. Para evitar esse impacto na Serra da Cantareira, os engenheiros preferiram erguer a pista sobre pilares altos de concreto que tocam o chão apenas em pontos específicos.
Essa técnica, baseada em viadutos com vigas pré-moldadas e balanços sucessivos, reduz a área de solo desmatada em mais de 70% comparada ao corte tradicional. As fundações transmitem as cargas diretamente para a rocha sã profunda, garantindo estabilidade em encostas com inclinação acentuada.
Quais são as dimensões e os números de engenharia do Trecho Norte do Rodoanel?
Com 44 quilômetros de extensão principal, o trecho concentra a maior densidade de Obras de Arte Especiais por quilômetro do país para vencer os desníveis topográficos da região metropolitana.
Extensão total do trecho: conta com 44 quilômetros de pistas duplas de rolamento ligando o Trecho Oeste ao Trecho Leste da rodovia SP-021.
- Quantidade de pontes e viadutos: reúne 44 pontes e 63 viadutos que totalizam mais de 16 quilômetros de estruturas elevadas de concreto.
- Galerias de túneis escavados: possui 7 túneis duplos (14 galerias no total), incluindo trechos subterrâneos contínuos de grande extensão.
- Método de escavação subterrânea: aplicação do sistema austríaco NATM com suporte de concreto projetado e tirantes metálicos em rocha gnaíssica.
- Volume de tráfego projetado: capacidade para absorver mais de 65 mil veículos por dia, sendo cerca de 30 mil caminhões de carga pesada.
Como os túneis duplos evitam o colapso da rocha durante a escavação sob a serra?
Durante a abertura dos túneis na Serra da Cantareira, a equipe aplica o método NATM, escavando a rocha em etapas curtas de 1 a 3 metros. A cada avanço, a abóbada recebe imediatamente uma camada de concreto projetado reforçado com fibras de aço e tirantes cravados na rocha.
Essa aplicação rápida faz a própria rocha ao redor do túnel trabalhar como parte do sistema de sustentação. O monitoramento eletrônico contínuo mede as microdeformações do maciço, garantindo que a estrutura fique totalmente estável antes de receber o revestimento final de concreto.
Quais normas técnicas de pontes e túneis regem a segurança do Rodoanel?
As pontes e viadutos do Rodoanel Norte seguem os rigorosos critérios da norma NBR 7187 da ABNT para pontes de concreto armado e protendido, além da NBR 6118 para estruturas de concreto.
Essas normas definem coeficientes de segurança elevados para suportar trens-tipo de carga pesada de até 45 toneladas por veículo e exigem sistemas de drenagem de pista dimensionados para chuvas intensas com tempo de retorno de 100 anos.
Quando é necessário contratar um engenheiro especialista em infraestrutura rodoviária?
Projetos de vias expressas, acessos industriais e pontes urbanas exigem a atuação direta de um engenheiro especialista em infraestrutura rodoviária e de um engenheiro geotécnico.
A complexidade de calcular a estabilidade de taludes e o dimensionamento do pavimento sob tráfego pesado impede soluções genéricas, demandando ensaios de campo e relatórios técnicos formais.
Contexto importante: Este artigo é informativo. Para projetos de infraestrutura e acessos rodoviários locais, recomenda-se avaliação de engenheiro especialista em infraestrutura rodoviária ou engenheiro geotécnico, especialmente em contextos de risco de deslizamento de terra, drenagem de pista e dimensionamento estrutural.