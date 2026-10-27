Destaques uai Mega-Sena 3076: prêmio estimado 1 Mega Semana 2026: concurso 3076 faz parte da programação de cinco sorteios consecutivos, de 26 a 30 de outubro, conforme o material recebido. 2 Sorteio previsto para as 21h: confirme a data e o horário oficiais antes de publicar. 3 Dezenas e rateio:.

A Mega-Sena 3076 integra a programação chamada Mega Semana 2026, que, reúne cinco sorteios consecutivos entre 26 e 30 de outubro. O concurso está indicado para esta terça-feira (27/10), às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. Confira a programação oficial antes de publicar, ; confira as datas e os resultados no calendário oficial da Caixa.

o concurso 3075, realizado na segunda-feira (26/10), teve as dezenas 02 – 03 – 20 – 25 – 39 – 57, sem ganhador da sena, e que o prêmio estimado era de R$ 300 milhões. Em outro trecho, o material menciona prêmio de R$ 294.165.361,09 e outra combinação de dezenas. Como há conflito entre essas informações, não as trate como definitivas: confirme o resultado, a estimativa e o rateio do concurso 3075 na Caixa.

Atenção ao prazo das apostas

Durante a Mega Semana, as apostas simples encerram às 20h, uma hora antes do sorteio, e que bolões digitais podem aceitar apostas até as 20h30. Confirme os prazos vigentes para o concurso específico no portal Loterias Online da Caixa ou em uma lotérica credenciada.

Como fazer sua aposta

A aposta mínima da Mega-Sena tem seis dezenas e, custa R$ 6. O jogador pode marcar de seis a 15 números no volante. a probabilidade de acertar as seis dezenas com uma aposta simples é de 1 em 50.063.860. Confirme o preço, as probabilidades e as regras atuais no portal oficial. A programação de mais sorteios não altera a chance de uma aposta individual em cada concurso.

Resultado e rateio da Mega-Sena 3076

Dezenas sorteadas: .

. Sena — seis acertos: número de ganhadores e valor por aposta .

número de ganhadores e valor por aposta . Quina — cinco acertos: número de ganhadores e valor por aposta .

número de ganhadores e valor por aposta . Quadra — quatro acertos: número de ganhadores e valor por aposta .

número de ganhadores e valor por aposta . Arrecadação total: .

. Prêmio estimado para o concurso seguinte: .

Calendário da Mega Semana 2026

A programação reúne cinco concursos na mesma semana. Confira a sequência no calendário oficial antes de publicar:

Segunda-feira (26/10): concurso 3075 — resultado e rateio .

concurso 3075 — resultado e rateio . Terça-feira (27/10): concurso 3076 — sorteio previsto para as 21h .

concurso 3076 — sorteio previsto para as 21h . Quarta-feira (28/10): concurso 3077 — horário e programação .

concurso 3077 — horário e programação . Quinta-feira (29/10): concurso 3078 — horário e programação .

concurso 3078 — horário e programação . Sexta-feira (30/10): concurso 3079 — horário e programação .

contém também uma referência a 31/10. Essa data não deve ser mantida como data do quinto sorteio sem conferência oficial.

Como resgatar o prêmio

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em lotéricas credenciadas ou por canais digitais autorizados. Acima desse valor, o resgate deve ser realizado em uma agência da Caixa, com documento de identidade, CPF e comprovante original da aposta. O texto também informa que valores acima de R$ 10 mil são pagos em até dois dias úteis e que o prazo para retirada é de 90 dias. Confirme os limites e procedimentos vigentes na Caixa antes de publicar.

O que você precisa saber

Qual é o prêmio da Mega-Sena 3076?

— preencher com a estimativa oficial do concurso.

Quando acontece o sorteio?

terça-feira, 27/10, às 21h. Confirme o calendário oficial.

Até quando posso apostar?

até as 20h para apostas simples durante a Mega Semana e até as 20h30 para bolões digitais. Confirme o prazo do concurso.

A Mega Semana altera as chances de ganhar?, não: a probabilidade por aposta simples permanece a mesma. Confirme os dados técnicos atuais na Caixa.

Consulte o resultado e as regras no portal oficial das Loterias CAIXA.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.