A Mega-Sena 3076 integra a programação chamada Mega Semana 2026, que, reúne cinco sorteios consecutivos entre 26 e 30 de outubro. O concurso está indicado para esta terça-feira (27/10), às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. Confira a programação oficial antes de publicar, ; confira as datas e os resultados no calendário oficial da Caixa.
o concurso 3075, realizado na segunda-feira (26/10), teve as dezenas 02 – 03 – 20 – 25 – 39 – 57, sem ganhador da sena, e que o prêmio estimado era de R$ 300 milhões. Em outro trecho, o material menciona prêmio de R$ 294.165.361,09 e outra combinação de dezenas. Como há conflito entre essas informações, não as trate como definitivas: confirme o resultado, a estimativa e o rateio do concurso 3075 na Caixa.
Atenção ao prazo das apostas
Durante a Mega Semana, as apostas simples encerram às 20h, uma hora antes do sorteio, e que bolões digitais podem aceitar apostas até as 20h30. Confirme os prazos vigentes para o concurso específico no portal Loterias Online da Caixa ou em uma lotérica credenciada.
Como fazer sua aposta
A aposta mínima da Mega-Sena tem seis dezenas e, custa R$ 6. O jogador pode marcar de seis a 15 números no volante. a probabilidade de acertar as seis dezenas com uma aposta simples é de 1 em 50.063.860. Confirme o preço, as probabilidades e as regras atuais no portal oficial. A programação de mais sorteios não altera a chance de uma aposta individual em cada concurso.
Resultado e rateio da Mega-Sena 3076
- Dezenas sorteadas: .
- Sena — seis acertos: número de ganhadores e valor por aposta .
- Quina — cinco acertos: número de ganhadores e valor por aposta .
- Quadra — quatro acertos: número de ganhadores e valor por aposta .
- Arrecadação total: .
- Prêmio estimado para o concurso seguinte: .
Calendário da Mega Semana 2026
A programação reúne cinco concursos na mesma semana. Confira a sequência no calendário oficial antes de publicar:
- Segunda-feira (26/10): concurso 3075 — resultado e rateio .
- Terça-feira (27/10): concurso 3076 — sorteio previsto para as 21h .
- Quarta-feira (28/10): concurso 3077 — horário e programação .
- Quinta-feira (29/10): concurso 3078 — horário e programação .
- Sexta-feira (30/10): concurso 3079 — horário e programação .
contém também uma referência a 31/10. Essa data não deve ser mantida como data do quinto sorteio sem conferência oficial.
Como resgatar o prêmio
Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em lotéricas credenciadas ou por canais digitais autorizados. Acima desse valor, o resgate deve ser realizado em uma agência da Caixa, com documento de identidade, CPF e comprovante original da aposta. O texto também informa que valores acima de R$ 10 mil são pagos em até dois dias úteis e que o prazo para retirada é de 90 dias. Confirme os limites e procedimentos vigentes na Caixa antes de publicar.
O que você precisa saber
Qual é o prêmio da Mega-Sena 3076?
— preencher com a estimativa oficial do concurso.
Quando acontece o sorteio?
terça-feira, 27/10, às 21h. Confirme o calendário oficial.
Até quando posso apostar?
até as 20h para apostas simples durante a Mega Semana e até as 20h30 para bolões digitais. Confirme o prazo do concurso.
A Mega Semana altera as chances de ganhar?, não: a probabilidade por aposta simples permanece a mesma. Confirme os dados técnicos atuais na Caixa.
Consulte o resultado e as regras no portal oficial das Loterias CAIXA.
Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.