O Dia de Sorte 1333 tem sorteio previsto para esta terça-feira, 27 de outubro, às 21h. A estimativa divulgada para a faixa principal é de R$ 550 mil. O concurso será realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo, e o resultado será publicado depois da apuração das apostas.
No concurso 1332, realizado em 26 de outubro, não houve aposta vencedora na faixa de sete acertos. As dezenas divulgadas foram 07 – 09 – 18 – 26 – 27 – 28 – 29, e o Mês da Sorte foi Abril.
Dezenas sorteadas — Dia de Sorte 1333
14 – 22 – 20 – 10 – 12 – 26 – 25
Mês da Sorte: ABRIL
O Dia de Sorte acumulou?
Ninguém conseguiu os 7 acertos, e a premiação acumulou para R$ 800 mil;
Rateio — Dia de Sorte 1333
- Ninguém conseguiu os 7 acertos, e a premiação acumulou para R$ 800 mil;
- 6 acertos: 26 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 2.792,07;
- 5 acertos: 915 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 25;
- 4 acertos: 12.409 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 5;
- Mês da Sorte: 42.473 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 2,50.
Histórico recente do Dia de Sorte
- 1332 (26/10/2026): 07 – 09 – 18 – 26 – 27 – 28 – 29 | Mês da Sorte: Abril. Não houve ganhador na faixa principal.
- 1331: consulte as dezenas e o Mês da Sorte no histórico oficial.
- 1330: consulte as dezenas e o Mês da Sorte no histórico oficial.
- 1329 (22/10/2026): 01 – 06 – 07 – 09 – 25 – 29 – 31 | Mês da Sorte: Novembro. Uma aposta de Nova Bandeirantes (MT) foi apontada como vencedora, com R$ 245.525,63.
- 1327 (20/10/2026): 10 – 11 – 22 – 23 – 24 – 26 – 30 | Mês da Sorte: Março. Uma aposta de Valença (RJ) foi apontada como vencedora, com R$ 622.191,22.
O histórico completo está disponível no portal das Loterias CAIXA.
Próximo concurso do Dia de Sorte
O concurso seguinte será o 1334. A data e a estimativa de prêmio devem ser consultadas no calendário oficial após a realização do concurso 1333.
Como resgatar o prêmio
Para receber um prêmio, o ganhador precisa apresentar o comprovante original da aposta e os documentos solicitados pela Caixa. Os limites, os canais de pagamento e o prazo de resgate devem ser consultados nas regras atualizadas do portal das Loterias CAIXA.
O que você precisa saber
Qual é o prêmio do Dia de Sorte 1333?
A estimativa divulgada é de R$ 550 mil para a faixa principal.
O que é o Mês da Sorte?
É uma escolha adicional feita no volante. O apostador seleciona um mês e concorre à faixa correspondente caso ele seja sorteado.
Quantas dezenas são sorteadas?
São sorteadas sete dezenas, além do Mês da Sorte.
Onde consultar o resultado?
Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.