O resultado do concurso anterior, 3075, foi divulgado com as dezenas 07 – 10 – 14 – 27 – 36 – 55. Como não houve acertador da sena, o prêmio principal acumulou. O valor exato da estimativa para o concurso 3076 deve ser acompanhado nos canais oficiais, pois pode ser atualizado antes do sorteio.
Dezenas sorteadas — Mega-Sena 3076
06 – 49 – 32 – 57 – 38 – 30
A Mega-Sena de hoje acumulou?
A Mega-Sena de hoje acumulou. A estimativa de prêmio do próximo concurso da Mega-Sena é de R$ 320 milhões.
Teve ganhador na Mega-Sena hoje?
Nenhuma aposta acertou as seis dezenas. 68 apostas acertaram cinco números e ganharam R$ 58.086,17. 6.491 apostas acertaram quatro dezenas e levarão R$ 869,30.
Próximo concurso da Mega-Sena
O próximo concurso previsto após o 3076 é o 3077. A data e a estimativa de prêmio serão atualizadas pela Caixa depois da apuração do sorteio desta terça-feira.
Como resgatar o prêmio
O ganhador deve apresentar o comprovante original da aposta e os documentos exigidos pela Caixa. Os limites de recebimento em lotéricas, os pagamentos realizados em agências e os prazos aplicáveis estão disponíveis no portal das Loterias CAIXA.
O que você precisa saber
Quando será o sorteio da Mega-Sena 3076?
A previsão é terça-feira, 27 de outubro, às 21h.
O que é a Mega Semana?
É uma programação especial que concentra concursos da Mega-Sena em dias consecutivos, conforme o calendário divulgado pela Caixa.
Quais são as dezenas sorteadas?
Os seis números serão publicados após a extração e a apuração oficial.
Quais faixas recebem prêmio?
A Mega-Sena premia apostas com quatro, cinco ou seis acertos.
Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.