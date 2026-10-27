MEGA-SENA 3076 uai Resultado da Mega-Sena de hoje, terça-feira, 27 de outubro de 2026 1 Concurso: 3076 2 Data do sorteio: 27/10/2026 3 Números sorteados: 06 – 49 – 32 – 57 – 38 – 30 4 Prêmio estimado: R$ 305 milhões 5 Como conferir: confira as seis dezenas e veja a premiação para 4, 5 ou 6 acertos

O resultado do concurso anterior, 3075, foi divulgado com as dezenas 07 – 10 – 14 – 27 – 36 – 55. Como não houve acertador da sena, o prêmio principal acumulou. O valor exato da estimativa para o concurso 3076 deve ser acompanhado nos canais oficiais, pois pode ser atualizado antes do sorteio.

Dezenas sorteadas — Mega-Sena 3076

06 – 49 – 32 – 57 – 38 – 30

Resultado da Mega-Sena 3076 de hoje (27/10): confira os números sorteados e o prêmio estimado de 305 milhões

A Mega-Sena de hoje acumulou?

A Mega-Sena de hoje acumulou. A estimativa de prêmio do próximo concurso da Mega-Sena é de R$ 320 milhões.

Teve ganhador na Mega-Sena hoje?

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas. 68 apostas acertaram cinco números e ganharam R$ 58.086,17. 6.491 apostas acertaram quatro dezenas e levarão R$ 869,30.

Próximo concurso da Mega-Sena

O próximo concurso previsto após o 3076 é o 3077. A data e a estimativa de prêmio serão atualizadas pela Caixa depois da apuração do sorteio desta terça-feira.

Como resgatar o prêmio

O ganhador deve apresentar o comprovante original da aposta e os documentos exigidos pela Caixa. Os limites de recebimento em lotéricas, os pagamentos realizados em agências e os prazos aplicáveis estão disponíveis no portal das Loterias CAIXA.

O que você precisa saber

Quando será o sorteio da Mega-Sena 3076?

A previsão é terça-feira, 27 de outubro, às 21h.

O que é a Mega Semana?

É uma programação especial que concentra concursos da Mega-Sena em dias consecutivos, conforme o calendário divulgado pela Caixa.

Quais são as dezenas sorteadas?

Os seis números serão publicados após a extração e a apuração oficial.

Quais faixas recebem prêmio?

A Mega-Sena premia apostas com quatro, cinco ou seis acertos.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.