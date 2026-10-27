A Timemania 2460 está prevista para esta terça-feira, 27 de outubro, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. A estimativa divulgada para a faixa principal é de R$ 23 milhões. A modalidade combina o sorteio de sete dezenas com a escolha de um Time do Coração.
No concurso 2457, as dezenas divulgadas foram 25 – 28 – 51 – 53 – 56 – 59 – 69, e o Time do Coração sorteado foi Porto Velho (RO). A faixa principal acumulou naquela extração. O resultado do concurso 2459 e os dados mais recentes do histórico podem ser consultados no portal oficial.
Dezenas sorteadas — Timemania 2460
14 – 41 – 03 – 70 – 24 – 18 – 25
VITÓRIA/BA
A Timemania acumulou?
Ninguém conseguiu os 7 acertos, e a premiação acumulou para R$ 23,5 milhões;
Rateio — Timemania 2460
- Ninguém conseguiu os 7 acertos, e a premiação acumulou para R$ 23,5 milhões;
- 6 acertos: 3 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 54.277,09;
- 5 acertos: 177 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 1.314,21;
- 4 acertos: 2.917 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 10,50;
- 3 acertos: 27.861 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 3,50;
- Time do Coração: 11.322 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 8,50.
Histórico recente da Timemania
- 2459 (25/10/2026): consulte as dezenas e o Time do Coração no histórico oficial.
- 2458 (22/10/2026): consulte as dezenas, o Time do Coração e o rateio no histórico oficial.
- 2457 (20/10/2026): 25 – 28 – 51 – 53 – 56 – 59 – 69 | Time do Coração: Porto Velho (RO). A faixa principal acumulou.
- 2456 (18/10/2026): 01 – 16 – 18 – 22 – 41 – 57 – 70 | Time do Coração: Anápolis (GO).
- 2455 (15/10/2026): 07 – 28 – 31 – 32 – 60 – 61 – 76 | Time do Coração: Londrina (PR).
O histórico completo está disponível no portal das Loterias CAIXA.
Próximo concurso da Timemania
O concurso seguinte previsto é o 2461. Consulte o calendário oficial para acompanhar a data e a estimativa de prêmio após a apuração do concurso 2460.
Como resgatar o prêmio
Para receber o prêmio, é necessário apresentar o comprovante original da aposta e os documentos exigidos pela Caixa. Os limites, os canais de pagamento e o prazo de resgate estão descritos no portal das Loterias CAIXA.
O que você precisa saber
Qual é o prêmio da Timemania 2460?
A estimativa divulgada para a faixa principal é de R$ 23 milhões.
Quando será o sorteio?
A previsão é terça-feira, 27 de outubro, às 21h.
O que é o Time do Coração?
É o clube escolhido pelo apostador no volante. Essa escolha concorre a uma faixa própria de premiação, conforme as regras da modalidade.
Quais faixas recebem prêmio?
A Timemania prevê premiações para três, quatro, cinco, seis ou sete acertos, além da faixa do Time do Coração.
Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.