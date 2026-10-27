TIMEMANIA 2460 uai Resultado da Timemania de hoje, terça-feira, 27 de outubro de 2026 1 Concurso: 2460 2 Data do sorteio: 27/10/2026 3 Números sorteados: 14 – 41 – 03 – 70 – 24 – 18 – 25 4 Prêmio estimado: R$ 23 milhões 5 Time do Coração: VITÓRIA/BA 6 Como conferir: compare os sete números e o Time do Coração com o bilhete da aposta

A Timemania 2460 está prevista para esta terça-feira, 27 de outubro, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. A estimativa divulgada para a faixa principal é de R$ 23 milhões. A modalidade combina o sorteio de sete dezenas com a escolha de um Time do Coração.

No concurso 2457, as dezenas divulgadas foram 25 – 28 – 51 – 53 – 56 – 59 – 69, e o Time do Coração sorteado foi Porto Velho (RO). A faixa principal acumulou naquela extração. O resultado do concurso 2459 e os dados mais recentes do histórico podem ser consultados no portal oficial.

Dezenas sorteadas — Timemania 2460

14 – 41 – 03 – 70 – 24 – 18 – 25

VITÓRIA/BA

Resultado da Timemania 2460 de hoje (27/10): veja os números sorteados e o prêmio estimado

A Timemania acumulou?

Ninguém conseguiu os 7 acertos, e a premiação acumulou para R$ 23,5 milhões;

Rateio — Timemania 2460

Ninguém conseguiu os 7 acertos, e a premiação acumulou para R$ 23,5 milhões;

6 acertos: 3 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 54.277,09;

5 acertos: 177 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 1.314,21;

4 acertos: 2.917 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 10,50;

3 acertos: 27.861 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 3,50;

Time do Coração: 11.322 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 8,50.

Histórico recente da Timemania

2459 (25/10/2026): consulte as dezenas e o Time do Coração no histórico oficial.

consulte as dezenas e o Time do Coração no histórico oficial. 2458 (22/10/2026): consulte as dezenas, o Time do Coração e o rateio no histórico oficial.

consulte as dezenas, o Time do Coração e o rateio no histórico oficial. 2457 (20/10/2026): 25 – 28 – 51 – 53 – 56 – 59 – 69 | Time do Coração: Porto Velho (RO). A faixa principal acumulou.

25 – 28 – 51 – 53 – 56 – 59 – 69 | Time do Coração: Porto Velho (RO). A faixa principal acumulou. 2456 (18/10/2026): 01 – 16 – 18 – 22 – 41 – 57 – 70 | Time do Coração: Anápolis (GO).

01 – 16 – 18 – 22 – 41 – 57 – 70 | Time do Coração: Anápolis (GO). 2455 (15/10/2026): 07 – 28 – 31 – 32 – 60 – 61 – 76 | Time do Coração: Londrina (PR).

O histórico completo está disponível no portal das Loterias CAIXA.

Próximo concurso da Timemania

O concurso seguinte previsto é o 2461. Consulte o calendário oficial para acompanhar a data e a estimativa de prêmio após a apuração do concurso 2460.

Como resgatar o prêmio

Para receber o prêmio, é necessário apresentar o comprovante original da aposta e os documentos exigidos pela Caixa. Os limites, os canais de pagamento e o prazo de resgate estão descritos no portal das Loterias CAIXA.

O que você precisa saber

Qual é o prêmio da Timemania 2460?

A estimativa divulgada para a faixa principal é de R$ 23 milhões.

Quando será o sorteio?

A previsão é terça-feira, 27 de outubro, às 21h.

O que é o Time do Coração?

É o clube escolhido pelo apostador no volante. Essa escolha concorre a uma faixa própria de premiação, conforme as regras da modalidade.

Quais faixas recebem prêmio?

A Timemania prevê premiações para três, quatro, cinco, seis ou sete acertos, além da faixa do Time do Coração.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.