LOTOFÁCIL 3815 uai Resultado da Lotofácil de hoje, terça-feira, 27 de outubro de 2026 1 Concurso: 3815 2 Data do sorteio: 27/10/2026 3 Números sorteados: 10 -15 – 09 – 05 – 12 – 06 -16 – 25 – 23 – 13 – 17 – 03 – 19 – 11 – 14 4 Prêmio estimado: R$ 2 milhões 5 Como conferir: confira as 15 dezenas sorteadas e veja se sua aposta acertou 11, 12, 13, 14 ou 15 números

No concurso 3814, duas apostas teriam acertado as 15 dezenas e recebido R$ 2.134.251,70 cada: uma registrada em Santana (AP) e outra em Belo Horizonte (MG). A sequência divulgada para aquele sorteio foi 01 – 04 – 06 – 08 – 09 – 12 – 13 – 15 – 16 – 17 – 18 – 21 – 22 – 24 – 25.

Dezenas sorteadas — Lotofácil 3815

10 -15 – 09 – 05 – 12 – 06 -16 – 25 – 23 – 13 – 17 – 03 – 19 – 11 – 14

A Lotofácil de hoje acumulou?

A Lotofácil de hoje não acumulou. A estimativa de prêmio do próximo concurso da Lotofácil é de R$ 2 milhões.

Teve ganhador na Lotofácil hoje?

Três apostas acertaram as 15 dezenas e vão levar para casa R$ 432.535,38, sendo:

Uma aposta de Salvador (BA) ;

de ; Uma aposta de Brusque (SC) ;

de ; Uma aposta de Iporá do Oeste (SC).

200 apostas acertaram 14 números e ganharam R$ 1.943,41. 7.753 apostas acertaram 13 dezenas e levarão R$ 35,00. 98.892 apostas obtiveram 12 acertos e receberão R$ 14,00. Por fim, 517.428 apostas tiveram 11 dezenas sorteadas e foram premiadas com R$ 7,00.

Histórico recente da Lotofácil

3814 (26/10/2026): 01 – 04 – 06 – 08 – 09 – 12 – 13 – 15 – 16 – 17 – 18 – 21 – 22 – 24 – 25. Duas apostas foram apontadas como vencedoras, com R$ 2.134.251,70 para cada uma.

01 – 04 – 06 – 08 – 09 – 12 – 13 – 15 – 16 – 17 – 18 – 21 – 22 – 24 – 25. Duas apostas foram apontadas como vencedoras, com R$ 2.134.251,70 para cada uma. 3813 (25/10/2026): 04 – 05 – 06 – 08 – 10 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 20 – 22 – 23 – 25.

04 – 05 – 06 – 08 – 10 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 20 – 22 – 23 – 25. 3812 (23/10/2026): quatro apostas foram apontadas como vencedoras, em Castanhal (PA), Teresina (PI), Campinas (SP) e São Paulo (SP), com R$ 288.143,90 para cada uma.

quatro apostas foram apontadas como vencedoras, em Castanhal (PA), Teresina (PI), Campinas (SP) e São Paulo (SP), com R$ 288.143,90 para cada uma. 3811 (22/10/2026): 01 – 03 – 05 – 07 – 08 – 09 – 10 – 11 – 12 – 15 – 16 – 18 – 19 – 23 – 25.

01 – 03 – 05 – 07 – 08 – 09 – 10 – 11 – 12 – 15 – 16 – 18 – 19 – 23 – 25. 3808 (19/10/2026): 01 – 04 – 07 – 10 – 12 – 13 – 14 – 15 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 24. Uma aposta de São Paulo (SP) foi apontada como vencedora, com prêmio de R$ 1.456.047,72.

Consulte o histórico completo no portal das Loterias CAIXA.

Próximo concurso da Lotofácil

O próximo concurso previsto é o 3816. A data e o prêmio estimado serão informados no calendário oficial da Caixa após a apuração do concurso 3815.

Como resgatar o prêmio

O ganhador deve apresentar o comprovante original da aposta e os documentos exigidos pela Caixa. Os limites para pagamento em lotéricas ou agências, os prazos e as formas de recebimento podem ser consultados no portal das Loterias CAIXA.

O que você precisa saber

Qual é o prêmio da Lotofácil 3815?

A estimativa divulgada para a faixa principal é de R$ 2 milhões.

Quando será o sorteio?

A previsão é terça-feira, 27 de outubro, às 21h.

Quantas dezenas são sorteadas?

São sorteados 15 números entre os 25 disponíveis no volante.

Quais faixas recebem prêmio?

A Lotofácil premia apostas com 11, 12, 13, 14 ou 15 acertos.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.