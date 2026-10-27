+MILIONÁRIA 402 uai A +Milionária 402 tem prêmio estimado de R$ 109 milhões nesta quarta-feira, 28/10. 1 Prêmio estimado: R$ 109 milhões em disputa no concurso 402.

2 Combinação sorteada: O volante combina seis dezenas e dois trevos.

3 Faixas de premiação: A modalidade tem dez faixas de premiação, incluindo a combinação de dois trevos sem acerto de dezenas, conforme as regras oficiais.

A +Milionária 402 foi listada com prêmio estimado de R$ 109 milhões para o sorteio previsto às 21h de quarta-feira, 28 de outubro. A modalidade combina dezenas e trevos, com diferentes faixas de premiação. O valor anunciado deve ser confirmado no portal oficial da Caixa antes da publicação.

Como preencher a aposta

Na aposta simples, o jogador escolhe seis números entre 50 disponíveis e dois trevos entre seis opções, de acordo com as regras da modalidade. O material de origem informa custo de R$ 6 para a combinação mínima e prazo até as 19h para apostar. Confirme preço e horário vigentes antes de divulgar essas informações.

Dez números? Não: dezenas e trevos

A +Milionária separa os acertos em duas partes: as dezenas sorteadas e os trevos. Essa combinação cria dez faixas de premiação, segundo o documento. O regulamento define qual combinação de acertos corresponde a cada faixa, por isso é importante consultar a tabela oficial para explicar os prêmios com precisão.

O que se sabe sobre o concurso anterior

O texto-base informa que o concurso 401, previsto para sábado (25/10), teria acumulado, mas deixa as dezenas e os trevos pendentes de confirmação. Também cita um resultado anterior do concurso 399. Antes de publicar o histórico, confirme a numeração, as datas, os números sorteados e o prêmio acumulado no site das Loterias Caixa.

Sorteio, resultado e resgate

A previsão é de extração às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com acompanhamento pelos canais oficiais da Caixa. Após a apuração, o resultado definitivo e o rateio devem ser consultados na página da modalidade. O prazo geral para resgate é de 90 dias, mediante os documentos exigidos.

Aposte com moderação. A probabilidade de ganhar o prêmio principal é baixa e nenhuma estratégia garante o resultado.