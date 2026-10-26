Destaques uai Dia de Sorte 1332 tem prêmio estimado de valor acumulado a confirmar nesta segunda-feira (26/10). As dezenas e o rateio serão atualizados após a apuração oficial das 21h. 1 Dezenas: 29 – 09 – 18 – 07 – 26 – 27 – 28 abril

2 Ganhadores: [A CONFIRMAR] — confira o rateio oficial.

3 Próximo concurso: Dia de Sorte 1333, previsto para quarta-feira, 28/10; prêmio estimado de R$ [A CONFIRMAR].

A Dia de Sorte 1332 tem sorteio previsto para esta segunda-feira (26/10), às 21h, no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, 750, em São Paulo. O prêmio estimado informado no material é de valor acumulado a confirmar. As dezenas, o número de ganhadores e os valores do rateio devem ser confirmados no resultado oficial antes da publicação.

Dezenas sorteadas — Dia de Sorte 1332

29 – 09 – 18 – 07 – 26 – 27 – 28



abril

Resultado do Dia de Sorte 1332 de hoje (26/10): dezenas, Mês da Sorte e rateio

Consulte o resultado definitivo no portal oficial das Loterias Caixa. Não publique dezenas ou rateio sem confirmação oficial.

A Dia de Sorte acumulou?

[A CONFIRMAR] — verifique a faixa principal e o prêmio estimado do próximo concurso após a divulgação oficial.

Rateio — Dia de Sorte 1332

Faixas de premiação (7, 6, 5 e 4 acertos; Mês da Sorte): quantidade de apostas e valores por faixa [A CONFIRMAR] após a apuração oficial.

Histórico recente

O texto-base informa que o concurso 1329 (22/10) teve as dezenas 01 – 06 – 07 – 09 – 25 – 29 – 31, Mês da Sorte Novembro e um ganhador em Nova Bandeirantes/MT, com R$ 245.525,63. Confirme antes de publicar.

Próximo concurso

O próximo concurso indicado no material é o Dia de Sorte 1333, previsto para quarta-feira, 28/10. O prêmio estimado é de R$ [A CONFIRMAR]. Confirme a programação e o valor nos canais oficiais antes de publicar.

Como apostar

sete a 15 números entre 31 e um Mês da Sorte; aposta mínima indicada no texto-base: R$ 2,50

Como resgatar o prêmio

Consulte os limites de pagamento, documentos exigidos e prazo de resgate nas regras vigentes da Caixa. Para conferir as orientações oficiais, acesse Loterias Caixa.

O que você precisa saber

Quais foram os números sorteados?

[A CONFIRMAR] — atualizar após a apuração oficial.

Quando será o próximo concurso?

Dia de Sorte 1333, previsto para quarta-feira, 28/10; confirme a agenda oficial antes de publicar.

Onde conferir o resultado e o rateio?

No portal oficial das Loterias Caixa.

Jogue com responsabilidade. Loterias são entretenimento; nunca aposte dinheiro necessário para despesas essenciais.